Куда течет море, 2018

В основе фильма актёра Виталия Салтыкова – одноименная короткометражка, которую Салтыков снял еще в 2012 году. Картина разбита на четыре части, то есть является антологией, которые так любят российские продюсеры и режиссёры. Все истории так или иначе связаны с отношениями детей и взрослых.
Таисия уходит в свой мир фантазий, чтобы не слышать, как её мать ругается с очередным ухажёром. Сирота Олег брошен матерью в детстве – и неожиданно она возвращается к нему. Маленький почтальон встречает настоящую Мадонну с картины Рафаэля.
Одна из самых сомнительных историй называется ровно так же, как и весь фильм. Героиня изнасилована, рожает дочь и мучается от ночных кошмаров. Но именно дочь помогает ей смириться с происшедшим. Психотерапевты расскажут, что оставленный ребёнок будет всю жизнь триггерить психику женщины, но фильм придуман не для того, чтобы показывать жизнь реалистично.
- «Куда течет море» - дебютный полнометражный проект актера Виталия Салтыкова. Виталий - лауреат премий им. Владислава Стржельчика, «Золотой софит» и «Золотая маска», обладатель Гран-при фестиваля «Русские сезоны» в Ницце.
- Полнометражный фильм «Куда течет море» стал продолжением короткометражного одноименного фильма, в котором снялась Оксана Акиньшина в 2011 году.
- Впервые за 14-летнюю историю крупнейшего международного фестиваля короткометражного кино Manhattan Short Film Festival в 2012 году короткометражный фильм «Куда течет море» стал единственным российским финалистом. Фильм также является победителем престижного европейского фестиваля «Седичикорто» (Италия).
- В фильме звучит песня Вячеслава Бутусова «К ангелам», которую он подарил, прочитав сценарий.
- Актриса Глафира Тарханова на момент съемок фильма была на 9 месяце беременности.
- В новелле «Кактус» снялся уникальный актёр – юный Стефан Отто. Стефан – настоящее дарование, в свои годы он уже танцевал на сцене Мариинки, побеждал в популярных телевизионных шоу, участвовал в масштабных цирковых представлениях, а также успел сняться во множестве фильмов и сериалов («Лабиринты», «Чужое лицо», «Любовь говорит», «Мама Люба».
Андрей Сергеевич (Дмитрий Певцов), известный бизнесмен и политический деятель, приезжает в Санкт-Петербург, где соглашается дать интервью совсем юной журналистке Ирине (Катя Морозова). Та, пытаясь уложиться в отведенные 30 минут, предлагает очень необычный формат для беседы и садится за рояль… За время этого странного интервью вопросы звучат в основном из уст Андрея Сергеевича, который сначала довольно иронично и снисходительно воспринимает подростковые рассуждения Ирины о смыслах жизни, но затем меняет своё отношение. И только, когда по истечении условленных 30 минут Ирина уходит, наш герой понимает, что юношеский максимализм этой девушки, в какой-то степени нескладный и нелепый, оправдан очень важными обстоятельствами.