Куда течет море, 2018

В основе фильма актёра Виталия Салтыкова – одноименная короткометражка, которую Салтыков снял еще в 2012 году. Картина разбита на четыре части, то есть является антологией, которые так любят российские продюсеры и режиссёры. Все истории так или иначе связаны с отношениями детей и взрослых.



Таисия уходит в свой мир фантазий, чтобы не слышать, как её мать ругается с очередным ухажёром. Сирота Олег брошен матерью в детстве – и неожиданно она возвращается к нему. Маленький почтальон встречает настоящую Мадонну с картины Рафаэля.



Одна из самых сомнительных историй называется ровно так же, как и весь фильм. Героиня изнасилована, рожает дочь и мучается от ночных кошмаров. Но именно дочь помогает ей смириться с происшедшим. Психотерапевты расскажут, что оставленный ребёнок будет всю жизнь триггерить психику женщины, но фильм придуман не для того, чтобы показывать жизнь реалистично.