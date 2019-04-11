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Куда течет море Куда течет море
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Куда течет море, 2018

2018 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов
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В основе фильма актёра Виталия Салтыкова – одноименная короткометражка, которую Салтыков снял еще в 2012 году. Картина разбита на четыре части, то есть является антологией, которые так любят российские продюсеры и режиссёры. Все истории так или иначе связаны с отношениями детей и взрослых.

Таисия уходит в свой мир фантазий, чтобы не слышать, как её мать ругается с очередным ухажёром. Сирота Олег брошен матерью в детстве – и неожиданно она возвращается к нему. Маленький почтальон встречает настоящую Мадонну с картины Рафаэля.

Одна из самых сомнительных историй называется ровно так же, как и весь фильм. Героиня изнасилована, рожает дочь и мучается от ночных кошмаров. Но именно дочь помогает ей смириться с происшедшим. Психотерапевты расскажут, что оставленный ребёнок будет всю жизнь триггерить психику женщины, но фильм придуман не для того, чтобы показывать жизнь реалистично.

-   «Куда течет море» - дебютный полнометражный проект актера Виталия Салтыкова. Виталий - лауреат премий им. Владислава Стржельчика, «Золотой софит» и «Золотая маска», обладатель Гран-при фестиваля «Русские сезоны» в Ницце.

-  Полнометражный фильм «Куда течет море» стал продолжением короткометражного одноименного фильма, в котором снялась Оксана Акиньшина в 2011 году.

-  Впервые за 14-летнюю историю крупнейшего международного фестиваля короткометражного кино Manhattan Short Film Festival в 2012 году короткометражный фильм «Куда течет море» стал единственным российским финалистом. Фильм также является победителем престижного европейского фестиваля «Седичикорто» (Италия).

-  В фильме звучит песня Вячеслава Бутусова «К ангелам», которую он подарил, прочитав сценарий.

-   Актриса Глафира Тарханова на момент съемок фильма была на 9 месяце беременности.

-   В новелле «Кактус» снялся уникальный актёр – юный Стефан Отто. Стефан – настоящее дарование, в свои годы он уже танцевал на сцене Мариинки, побеждал в популярных телевизионных шоу, участвовал в масштабных цирковых представлениях, а также успел сняться во множестве фильмов и сериалов («Лабиринты», «Чужое лицо», «Любовь говорит», «Мама Люба».

Андрей Сергеевич (Дмитрий Певцов), известный бизнесмен и политический деятель, приезжает в Санкт-Петербург, где соглашается дать интервью совсем юной журналистке Ирине (Катя Морозова). Та, пытаясь уложиться в отведенные 30 минут, предлагает очень необычный формат для беседы и садится за рояль… За время этого странного интервью вопросы звучат в основном из уст Андрея Сергеевича, который сначала довольно иронично и снисходительно воспринимает подростковые рассуждения Ирины о смыслах жизни, но затем меняет своё отношение. И только, когда по истечении условленных 30 минут Ирина уходит, наш герой понимает, что юношеский максимализм этой девушки, в какой-то степени нескладный и нелепый, оправдан очень важными обстоятельствами.

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 11 апреля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Cinedoc
Режиссер
Виталий Салтыков
Виталий Салтыков
В ролях
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Анна Уколова
Анна Уколова
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Куда течет море 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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