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Неограненные алмазы Неограненные алмазы
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Uncut Gems

Неограненные алмазы, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

2012 год. Говард Ратнер владеет небольшим ювелирным магазином в Нью-Йорке. Являясь большим фанатом НБА, он жизни не мыслит без ставок на игры, поэтому находится по уши в долгах и постоянно скрывается от кредиторов. Однажды подельник приводит к нему в магазин ведущего игрока «Бостон Селтикс» Кевина Гарнетта, и в это же время из Эфиопии приходит посылка с редкими неогранёнными чёрными опалами. Зачарованный их блеском Гарнетт буквально приклеивается к этому куску породы, просит одолжить его на несколько дней и оставляет в залог чемпионское кольцо. Говард тут же закладывает кольцо в соседнем ломбарде и на вырученную сумму делает ставку на игру «Селтикс».

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 августа 2019
Премьера онлайн 31 января 2020
Премьера в мире 30 августа 2019
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Бен Сэфди
Бен Сэфди
В ролях
Пом Клементьефф
Пом Клементьефф
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Идина Мензел
Идина Мензел
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неограненные алмазы 2 постера
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саундтрек фильма Неограненные алмазы
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