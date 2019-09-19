Проклятие «Мэри», 2019

Наша рецензия

Дэвид давно работает капитаном туристического судна, но погряз в рутине и медленно затягивает в депрессию всю семью. Прогуливаясь по аукциону, он замечает старую яхту, напоминающую о детстве и рыбалке с отцом. «Мэри», именно такое имя написано на корме, становится его необдуманной покупкой, тянущей за собой множество долгов и кредитов. В его глазах это временные трудности, ведь в лодке Дэвид видит новое будущее, которое сможет объединить семью, запустив собственные туристические…