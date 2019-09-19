Проклятие «Мэри», 2019

Дэвид – стареющий капитан из Флориды. Однажды он решает купить яхту, не посоветовавшись с супругой. На полицейском аукционе он находит 70-летнюю лодку, которая чем-то его привлекает. Она называется «Мэри», как по странному стечению обстоятельств зовут и дочь Дэвида. Вместе с семьей капитан решает отправиться в плавание. Но вскоре после отбытия начинает замечать на борту странные вещи.
Глава семейства Дэвид (Гари Олдман) покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам, и яхта «Мэри» должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие проклятия «Мэри» начинают открываться.