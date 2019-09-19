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Проклятие «Мэри» Проклятие «Мэри»
Киноафиша Фильмы Проклятие «Мэри»
Mary

Проклятие «Мэри», 2019

2019 / США
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид – стареющий капитан из Флориды. Однажды он решает купить яхту, не посоветовавшись с супругой. На полицейском аукционе он находит 70-летнюю лодку, которая чем-то его привлекает. Она называется «Мэри», как по странному стечению обстоятельств зовут и дочь Дэвида. Вместе с семьей капитан решает отправиться в плавание. Но вскоре после отбытия начинает замечать на борту странные вещи.

  • Первоначально главную роль должен был исполнить Николас Кейдж. В результате она досталась Гэри Олдману.
  • О старте производства стало известно в 2016 году, когда разработчики заявили, что сценарий к новому фильму напишет Энтони Джазвински. Ранее он работал над проектом «Исчезновение на 7-й улице».
  • Оригинальное название переводится просто «Мэри».
  • Это третий по счету фильм ужасов, в котором снялась актриса Стефани Скотт. Ранее она появилась в роли Куинн в третьей и четвертой части франшизы «Астрал».
  • Режиссер Майкл Гои выступил также оператором-постановщиком картины.
  • Майкл Гои известен в основном как создатель сериалов, в том числе мистических. На его счету такие популярные работы, как «Американская история ужасов», «Менталист», «Лузеры», «Меня зовут Эрл».

Глава семейства Дэвид (Гари Олдман) покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам, и яхта «Мэри» должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие проклятия «Мэри» начинают открываться.

4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 11 октября 2019
Премьера в мире 19 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Майкл Гои
Майкл Гои
В ролях
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Стефани Скотт
Стефани Скотт
Мануэль Рульфо
Мануэль Рульфо
Оуэн Тиг
Оуэн Тиг
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Проклятие «Мэри»
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Наша рецензия
Дэвид давно работает капитаном туристического судна, но погряз в рутине и медленно затягивает в депрессию всю семью. Прогуливаясь по аукциону, он замечает старую яхту, напоминающую о детстве и рыбалке с отцом. «Мэри», именно такое имя написано на корме, становится его необдуманной покупкой, тянущей за собой множество долгов и кредитов. В его глазах это временные трудности, ведь в лодке Дэвид видит новое будущее, которое сможет объединить семью, запустив собственные туристические…
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