По воле божьей, 2019

У Александра есть жена и дети, с которыми он живет в Лионе. Но прошлое настигает его, когда он узнает, что насиловавший его в детстве священник так и не понес за это наказание и продолжает работать с детьми. Вместе со своим другом Франсуа он отправляется на поиски священнослужителя Эммануила. Но этот путь окажется куда более болезненным, чем они себе представляли.

Новый фильм одного из самых известных французских постановщиков нашего времени Франсуа Озона поднимает непростую тему. Картина получила противоречивые отзывы во время Берлинского кинофестиваля, однако сумела завоевать Гран-при жюри. Одну из ролей в фильме «По воле божьей» сыграл Мельвиль Пупо, знакомый зрителю по картине «И все же Лоранс» Ксавье Долана. Также в ленте снялся Дени Меноше из открывающей сцены «Бесславных ублюдков» Тарантино.