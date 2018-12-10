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Grâce à Dieu

По воле божьей, 2019

2019 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Фильм по реальным событиям о католическом священнике-педофиле
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Причины посмотреть Факты О фильме

У Александра есть жена и дети, с которыми он живет в Лионе. Но прошлое настигает его, когда он узнает, что насиловавший его в детстве священник так и не понес за это наказание и продолжает работать с детьми. Вместе со своим другом Франсуа он отправляется на поиски священнослужителя Эммануила. Но этот путь окажется куда более болезненным, чем они себе представляли.

Новый фильм одного из самых известных французских постановщиков нашего времени Франсуа Озона поднимает непростую тему. Картина получила противоречивые отзывы во время Берлинского кинофестиваля, однако сумела завоевать Гран-при жюри. Одну из ролей в фильме «По воле божьей» сыграл Мельвиль Пупо, знакомый зрителю по картине «И все же Лоранс» Ксавье Долана. Также в ленте снялся Дени Меноше из открывающей сцены «Бесславных ублюдков» Тарантино.

- Премьера фильма «По воле божьей» состоялась на Берлинском кинофестивале.

- Изначально Франсуа Озон намеревался снять документальную картину на эту тему, однако в итоге изменил решение.

- В основе сюжета лежит история реального священника Бернара Прейна, случай которого начал расследоваться в 2016 году. Имена жертв в фильме были изменены.

- Фильм «По воле божьей» снимался тайно под названием «Александр».

Александр, Франсуа и Эмманюэль - взрослые состоявшиеся мужчины, объединяются в борьбе против почтенного священника, некогда поломавшего жизнь им и еще десяткам мальчиков. В этой праведной битве - с собственной уязвимостью и чужими предрассудками, с косными институтами и молчаливыми свидетелями - каждому из мужчин предстоит выбрать, во что верить, над чем смеяться, и кого прощать. 

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера в мире 10 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Дени Меноше
Дени Меноше
Сванн Арло
Сванн Арло
Эрик Каравака
Эрик Каравака
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По воле божьей 3 постера
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По воле божьей
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Французский Лион, наши дни. Александр Герен (его играет любимчик Озона Мельвиль Пупо), состоятельный бизнесмен и отец большого и набожного семейства, пишет откровенные письма кардиналу Барбарену. В них он рассказывает о том, что маленьким мальчиком был совращён в лагере для скаутов святым отцом Прейном. Спустя много лет Александр наконец решает добиться справедливости и сделать всё возможное, чтобы правда о деяниях святого отца достигла ушей…
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Топ-10 фильмов, которые можно посмотреть бесплатно в онлайн-кинотеатрах Стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры — идеальный вариант для тех, кто не хочет покидать теплую постель во время осенних холодов. Благо, каждую неделю на просторах интернета появляются новинки, которые совсем недавно гремели на больших экранах.
Написать
21 сентября 2020 13:16
Франсуа Озон обратился к российским зрителям Режиссёр выразил надежду на то, что зрители всё же смогут посмотреть фильм «По воле божьей» в кинотеатрах.
Написать
26 апреля 2019 13:48
Минкультуры: перенос «По воле божьей» не связан с Пасхой Причиной назвали необходимость проведения экспертизы.
Написать
26 апреля 2019 09:38
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