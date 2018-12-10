По воле божьей, 2019

У Александра есть жена и дети, с которыми он живет в Лионе. Но прошлое настигает его, когда он узнает, что насиловавший его в детстве священник так и не понес за это наказание и продолжает работать с детьми. Вместе со своим другом Франсуа он отправляется на поиски священнослужителя Эммануила. Но этот путь окажется куда более болезненным, чем они себе представляли.
Новый фильм одного из самых известных французских постановщиков нашего времени Франсуа Озона поднимает непростую тему. Картина получила противоречивые отзывы во время Берлинского кинофестиваля, однако сумела завоевать Гран-при жюри. Одну из ролей в фильме «По воле божьей» сыграл Мельвиль Пупо, знакомый зрителю по картине «И все же Лоранс» Ксавье Долана. Также в ленте снялся Дени Меноше из открывающей сцены «Бесславных ублюдков» Тарантино.
- Премьера фильма «По воле божьей» состоялась на Берлинском кинофестивале.
- Изначально Франсуа Озон намеревался снять документальную картину на эту тему, однако в итоге изменил решение.
- В основе сюжета лежит история реального священника Бернара Прейна, случай которого начал расследоваться в 2016 году. Имена жертв в фильме были изменены.
- Фильм «По воле божьей» снимался тайно под названием «Александр».
Александр, Франсуа и Эмманюэль - взрослые состоявшиеся мужчины, объединяются в борьбе против почтенного священника, некогда поломавшего жизнь им и еще десяткам мальчиков. В этой праведной битве - с собственной уязвимостью и чужими предрассудками, с косными институтами и молчаливыми свидетелями - каждому из мужчин предстоит выбрать, во что верить, над чем смеяться, и кого прощать.