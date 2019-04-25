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Варавва Варавва
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Варавва, 2019

2019 / Россия
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Библейская притча о распятии и воскресении Христа
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Причины посмотреть Факты О фильме

Все знают историю о том, как на Земле появился проповедник божьей истины Иисус Христос. Этот религиозный сюжет заложен в основу фильма. Представители власти негативно относятся к деятельности Сына Божьего, как называет себя молодой человек. Его приговаривают к казни через распятие. Среди осужденных преступников находится убийца Варавва. Согласно древнему обычаю толпа освобождает заключенного, и помилование оборачивается для него бесконечным поиском истины. Варавва пытается узнать, кого распяли вместо него, и действительно ли невиновный был сыном Бога.

  • Евгений Емелин выполнил одновременно работу сценариста, режиссера и продюсера исторического фильма.
  • Для Емелина драма стала первой полнометражной работой в кинематографе.
  • Создатели киноленты опирались на сюжет знаменитой книги Марии Корелли. Идея описать события со стороны Вараввы, затронув все перемены в душе преступника, принадлежит именно ей.
  • Роль в фильме стала последней в жизни Альберта Филозова. В карьере актера числится участие примерно в 160 кинолентах разных жанров.
  • Главную роль сыграл Павел Крайнов, известный зрителю по «Тайная госпожи Кирсановой».

Библейская притча о распятии и воскресении Христа изложена в картине глазами Вараввы – преступника, приговоренного к казни вместе с Иисусом и помилованного Понтием Пилатом по случаю иудейского праздника. Обретя свободу, Варавва отправляется на поиски истины. Действительно ли проповедник, казнённый вместо него – есть Сын Божий? На пути к разгадке, Варавва обнаруживает неожиданную связь с Иудой, переосмысливая свою собственную жизнь…

7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера в мире 25 апреля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Артворкс Фильм
Режиссер
Евгений Емелин
Евгений Емелин
В ролях
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Регина Хакимова
Регина Хакимова
Залим Мирзоев
Залим Мирзоев
Александр Лаптий
Александр Лаптий
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Варавва 3 постера
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Наша рецензия
Первый век нашей эры. За решёткой в темнице сырой в тревожном ожидании Песаха, праздника, на котором народ выберет, кому из осужденных умирать, а кому жить, бесится Варавва (Павел Крайнов), собачась с трусливым Гестасом (Виталий Максименко). Поутру небольшая кучка малоактивных горожан пробормочут в сторону прячущегося от камеры Иисуса невнятное «Распни его» и будут таковы. А Пилат с пластмассовым лицом (Константин Самоуков) нехотя исполнит волю народа. Но отпущенный Варавва,…
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Илья Пискарь 16 апреля 2019, 10:42
Трейлер качественный, эмоции через край. Такие фильмы мне лично нужны
Елена Пшеничникова(Шестеркина) 26 апреля 2019, 07:21
Отличный фильм! Каждый обязательно должен его посмотреть!!!! Спасибо создателям фильма
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