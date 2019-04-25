Варавва, 2019

Все знают историю о том, как на Земле появился проповедник божьей истины Иисус Христос. Этот религиозный сюжет заложен в основу фильма. Представители власти негативно относятся к деятельности Сына Божьего, как называет себя молодой человек. Его приговаривают к казни через распятие. Среди осужденных преступников находится убийца Варавва. Согласно древнему обычаю толпа освобождает заключенного, и помилование оборачивается для него бесконечным поиском истины. Варавва пытается узнать, кого распяли вместо него, и действительно ли невиновный был сыном Бога.
Библейская притча о распятии и воскресении Христа изложена в картине глазами Вараввы – преступника, приговоренного к казни вместе с Иисусом и помилованного Понтием Пилатом по случаю иудейского праздника. Обретя свободу, Варавва отправляется на поиски истины. Действительно ли проповедник, казнённый вместо него – есть Сын Божий? На пути к разгадке, Варавва обнаруживает неожиданную связь с Иудой, переосмысливая свою собственную жизнь…