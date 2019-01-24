Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях, 2018

«Кокоша – маленький дракон: Приключение в джунглях» - летний сиквел немецкого мультфильма «Кокоша – маленький дракон» (2015). Сценаристы первого фильма Марк Слатер и Габриэль Валтер возвращаются с новыми историями о приключениях Кокоши и его верных приятелей Оскара и Матильды, голоса которым подарили немецкие звёзды: Макс фон дер Грёбен, Дастин Семмельрог и Каролин Кебекус.

На этот раз забавным главным героям придется провести время в самых настоящих джунглях. Действие фильма начинается в самом «летнем» месте на свете – лагере для дракончиков, о поездке в который друзья давно мечтали. После того, как Кокоше и Оскару удаётся «протащить» и дикобразиху Матильду, идеальный отдых идёт не по плану: в лагерь проникают Водяные драконы и плотоядные растения, намеревающиеся испортить летнее веселье для всех его жителей.