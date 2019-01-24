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Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
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Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!

Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях, 2018

2018 / Германия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Кокоша – маленький дракон: Приключение в джунглях» - летний сиквел немецкого мультфильма «Кокоша – маленький дракон» (2015). Сценаристы первого фильма Марк Слатер и Габриэль Валтер возвращаются с новыми историями о приключениях Кокоши и его верных приятелей Оскара и Матильды, голоса которым подарили немецкие звёзды: Макс фон дер Грёбен, Дастин Семмельрог и Каролин Кебекус.

На этот раз забавным главным героям придется провести время в самых настоящих джунглях. Действие фильма начинается в самом «летнем» месте на свете – лагере для дракончиков, о поездке в который друзья давно мечтали. После того, как Кокоше и Оскару удаётся «протащить» и дикобразиху Матильду, идеальный отдых идёт не по плану: в лагерь проникают Водяные драконы и плотоядные растения, намеревающиеся испортить летнее веселье для всех его жителей.

Для фанатов мультфильма создан специальный интерактивный сайт, где дети могут поиграть в игры о любимых персонажах и узнать интересные факты об их жизни.

Оскар – единственный дракончик-вегетарианец в его семье.

Ура! Каникулы! Кокошу и его закадычного приятеля Оскара родители отправляют в летний лагерь для юных драконов и драконесс. Дикобразов туда не берут, поэтому друзья разрабатывают тайную спецоперацию по нелегальной отправке к месту отдыха их лучшей подружки, дикобразихи Матильды, без которой они никуда. Веселое и увлекательное путешествие неразлучной троицы очень быстро превратилось в опаснейшее приключение, потому что им повстречалось племя не самых гостеприимных Водяных Драконов, а джунгли просто кишели прожорливыми и очень голодными растениями…

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 2 апреля 2021
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 0+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Энтони Пауэр
В ролях
Каролин Кебекус
Каролин Кебекус
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях 2 постера
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Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях смотреть онлайн

Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
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