Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях, 2018

«Кокоша – маленький дракон: Приключение в джунглях» - летний сиквел немецкого мультфильма «Кокоша – маленький дракон» (2015). Сценаристы первого фильма Марк Слатер и Габриэль Валтер возвращаются с новыми историями о приключениях Кокоши и его верных приятелей Оскара и Матильды, голоса которым подарили немецкие звёзды: Макс фон дер Грёбен, Дастин Семмельрог и Каролин Кебекус.
На этот раз забавным главным героям придется провести время в самых настоящих джунглях. Действие фильма начинается в самом «летнем» месте на свете – лагере для дракончиков, о поездке в который друзья давно мечтали. После того, как Кокоше и Оскару удаётся «протащить» и дикобразиху Матильду, идеальный отдых идёт не по плану: в лагерь проникают Водяные драконы и плотоядные растения, намеревающиеся испортить летнее веселье для всех его жителей.
Для фанатов мультфильма создан специальный интерактивный сайт, где дети могут поиграть в игры о любимых персонажах и узнать интересные факты об их жизни.
Оскар – единственный дракончик-вегетарианец в его семье.
Ура! Каникулы! Кокошу и его закадычного приятеля Оскара родители отправляют в летний лагерь для юных драконов и драконесс. Дикобразов туда не берут, поэтому друзья разрабатывают тайную спецоперацию по нелегальной отправке к месту отдыха их лучшей подружки, дикобразихи Матильды, без которой они никуда. Веселое и увлекательное путешествие неразлучной троицы очень быстро превратилось в опаснейшее приключение, потому что им повстречалось племя не самых гостеприимных Водяных Драконов, а джунгли просто кишели прожорливыми и очень голодными растениями…