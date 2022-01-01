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За кулисами За кулисами
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За кулисами, 2019

2019 / Россия
6.1 Оцените
13 голосов
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Альманах из четырех короткометражных новелл, которые объединяет тема театрального закулисья. Каждый из сюжетов до попадания в сборник участвовал во множестве конкурсов и фестивалей, получая одобрение критиков. Короткометражки рассказывают, что происходит в жизни актеров за пределами сцены, вне ролей, в которых их наблюдает рукоплещущий зал.

  • Фильм «Без репетиций» стал лауреатом премии на фестивале «Святая Анна».
  • «Все в ящик» отметили призом на «Микрофесте».
  • Наиболее успешный фильм из альманаха – «Бравист», рассказывающий о профессии клакера, которая обязывает быть актером постоянно: это люди, которые заводят публику, создают искусственное впечатление успеха спектакля. Их работа – бросать на сцену букеты, издавать одобрительные возгласы и восторгаться игрой актеров.
  • Поиск актера для главной роли «Брависта» занял у Эвелины Барсегян около семи месяцев.
  • Режиссер фильма утверждает, что источник вдохновения для нее – фильмы, которые вызывают добрые чувства, даже если заканчиваются грустно. Идеальный фильм, по мнению Эвелины, обладает смысловой глубиной, тонким юмором и определенной смелостью повествования.

Российский альманах «За кулисами», куда вошли четыре короткометражных фильма, отмеченных призами на фестивалях «Кинотавр» («Все в ящик») и «Святая Анна» («Без репетиций»). Все работы объединены темой кинотеатральной изнанки. Актеры на сцене и в кадре проживают судьбы вымышленных персонажей, а за кулисами у каждого из них, конечно, есть своя личная жизнь. Иногда смешная, иногда – страшная, но всегда интересная. Руководитель театра в исполнении Юрия Стоянова вынужден проявить всю свою управленческую хитрость в условиях дефицита финансов и талантов. Павел Деревянко знакомит зрителя с проблемами гениального актёра, оказавшегося на площадке второсортного телесериала. Подсадной бравист внезапно встречает свою первую любовь в зрительном зале театра и на свою беду решает за ней приударить. А стихотворение Маршака о рассеянном человеке с улицы Бассейной навсегда приобретет для вас новый смысл.

6.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Каграманов
Игорь Каграманов
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Виктория Верберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За кулисами 1 постер
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