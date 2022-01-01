За кулисами, 2019

Российский альманах «За кулисами», куда вошли четыре короткометражных фильма, отмеченных призами на фестивалях «Кинотавр» («Все в ящик») и «Святая Анна» («Без репетиций»). Все работы объединены темой кинотеатральной изнанки. Актеры на сцене и в кадре проживают судьбы вымышленных персонажей, а за кулисами у каждого из них, конечно, есть своя личная жизнь. Иногда смешная, иногда – страшная, но всегда интересная. Руководитель театра в исполнении Юрия Стоянова вынужден проявить всю свою управленческую хитрость в условиях дефицита финансов и талантов. Павел Деревянко знакомит зрителя с проблемами гениального актёра, оказавшегося на площадке второсортного телесериала. Подсадной бравист внезапно встречает свою первую любовь в зрительном зале театра и на свою беду решает за ней приударить. А стихотворение Маршака о рассеянном человеке с улицы Бассейной навсегда приобретет для вас новый смысл.