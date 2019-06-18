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Child's Play

Детские игры, 2019

2019 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Куклы-убийцы уже давно занимают особую нишу в кинематографе. А кукла Чакки и вовсе стала легендарной. Очередной фильм про культового мини-убийцу доверили снимать Ларсу Клевбергу, известный по короткометражному, а после и полнометражному фильму «Полароид». Главные роли в новом хорроре сыграли Обри Плаза («Ингрид едет за Запад» «Парки и зоны отдыха»), и Гэбриел Бейтман («И гаснет свет», «Анатомия страсти»), а озвучил Чаки Марк Хэммил («Звездные войны»).

Сюжет расскажет об очередном появлении куклы Чаки в простой американской семье. Мать-одиночка по имени Карен дарит игрушку своему сыну Энди, но мальчик еще не знает, что эта кукла принесет ее обладателю множество проблем.

- Фильм запланировали выпустить вместе с «Историей игрушек 4», еще одним фильмом о живых игрушках, принадлежащих мальчику по имени Энди.

- Марк Хэмилл ранее озвучивал Чаки в эпизоде «Робоцыпа».

- Над фильмом не работает никто из команды оригинальных фильмов «Детские игры».

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…    

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 10 сентября 2019
Премьера в мире 18 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларс Клевберг
Ларс Клевберг
В ролях
Обри Плаза
Обри Плаза
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Гэбриел Бейтман
Гэбриел Бейтман
Ти Консильо
Ти Консильо
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
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Постер фильма Детские игры 6 постеров
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Детские игры смотреть онлайн

Детские игры
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Знакомьтесь, ваш новый лучший друг – Бадди! Вернее, не совсем новый, да и зовут его не так. Свежий летний хоррор «Детские игры» – ремейк одноименного слэшера 1988 года, который ввел в жанровые хоромы нового убийцу. Вслед за бугаем в резиновой маске Майклом Майерсом и иронично-острым Фредди Крюгером лигу выдающихся душегубов пополнил Чаки. И не смотрите на рост – да, это рыжеволосая кукла в комбинезоне, но в ее миниатюрном теле находится душа серийного убийцы со…
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Алексей Немченко 20 июня 2019, 23:40
Ну что, покинули зал только что, и я во сторге, думал как обычно 2-3 звезды, фильм на один раз, но я ошибся.
В фильме присутствует как и юмор, так и… Читать дальше…
Daria Alexseeva 29 июня 2019, 11:00
Замечательный фильм!Лучше всех из этой франшизы.Очень ждала его с самой зимы,так как являюсь фанатом этого персонажа.Пошла в кино на него и не… Читать дальше…
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13 голосов
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саундтрек фильма Детские игры
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Возвращение куклы-убийцы: начались съемки хоррор-сериала «Чаки» Премьера состоится уже осенью. Доступен новый тизер.
Написать
2 апреля 2021 15:49
Дон Манчини создаст мини-сериал про злобную куклу Чаки В сериале расскажут о происхождении безумной куклы-убийцы. 
Написать
15 января 2020 11:16
Что посмотреть и почитать: Стивен Кинг порекомендовал фильм, сериал и книгу на Хэллоуин Стивен Кинг и его сын Джо Хилл дали совет, что посмотреть и почитать в «самый страшный» праздник.
Написать
24 октября 2019 13:42
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