Детские игры, 2019

Куклы-убийцы уже давно занимают особую нишу в кинематографе. А кукла Чакки и вовсе стала легендарной. Очередной фильм про культового мини-убийцу доверили снимать Ларсу Клевбергу, известный по короткометражному, а после и полнометражному фильму «Полароид». Главные роли в новом хорроре сыграли Обри Плаза («Ингрид едет за Запад» «Парки и зоны отдыха»), и Гэбриел Бейтман («И гаснет свет», «Анатомия страсти»), а озвучил Чаки Марк Хэммил («Звездные войны»).

Сюжет расскажет об очередном появлении куклы Чаки в простой американской семье. Мать-одиночка по имени Карен дарит игрушку своему сыну Энди, но мальчик еще не знает, что эта кукла принесет ее обладателю множество проблем.