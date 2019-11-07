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Руководство по сексу на втором свидании Руководство по сексу на втором свидании
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A Guide to Second Date Sex

Руководство по сексу на втором свидании, 2019

2019 / Великобритания
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Случайное знакомство в ночном клубе сводит нервную Лору и неловкого Района. Пара договаривается пойти на второе свидание. Но время встречи приближается, и каждый из молодых людей начинает нервничать. У них практически нет опыта в романтических отношениях. Подготовить их к встрече берутся искушенные друзья. Герои попробуют казаться лучше, чем есть, и на время забудут о том, как важна искренность.

  • Сценарий к картине Рейчел Хиронс написала, отталкиваясь от собственной пьесы. Она же стала режиссером-постановщиком. Для нее это дебютная работа над полнометражным кино.
  • Спектакль по пьесе автора впервые показали в театре «Сохо» в Лондоне. Позже его транслировали в Шотландии, где прошел ежегодный фестиваль искусств.
  • Премьера фильма состоялась в День всех влюбленных – 14 февраля 2020 года.
  • Съемочный процесс занял 3 недели. Актерам приходилось снимать по 5-6 сцен в день.
  • По признанию режиссера, самой сложной для нее была работа над эпизодами в постели. Однако в результате многие сюжетные ходы были подсказаны ей исполнителями главных ролей.
  • Большая часть картины снималась на террасе в доме, который съемочная группа арендовала на задворках Лондона.

У Лоры и Райана много общего: всю жизнь они были неудачниками в любви, а еще они оба обожают Мэрил Стрип. Сегодня у них второе свидание, и на этот раз они постараются сделать все правильно: душ, парфюм, прикид, контрацептивы… Но где гарантия, что романтический вечер пройдет идеально и завершится в горячей постели?

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера в мире 7 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рэйчел Хиронс
В ролях
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Александра Роуч
Александра Роуч
Майкл Соча
Майкл Соча
Эмма Ригби
Эмма Ригби
Каэ Александр
Каэ Александр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Руководство по сексу на втором свидании 3 постера
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Руководство по сексу на втором свидании
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за 1 рубль
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Райан тяжело переживает разрыв с подругой. Даже несмотря на боль, причиненную изменой, у него никак не получается оставить в прошлом их долгие отношения. Он продолжает слать смс бывшей, не теряя надежд вернуть былое счастье. Вытащить из этого состояния его пытается лишь друг, заставляющий затворника пойти в клуб. Вечер не проходит бесследно, и Райан знакомится с Лорой. Она столь же неудачна в любви и старается избежать одиночества, цепляясь за любой, даже самый безумный шанс. Несколько…
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