Руководство по сексу на втором свидании, 2019

Случайное знакомство в ночном клубе сводит нервную Лору и неловкого Района. Пара договаривается пойти на второе свидание. Но время встречи приближается, и каждый из молодых людей начинает нервничать. У них практически нет опыта в романтических отношениях. Подготовить их к встрече берутся искушенные друзья. Герои попробуют казаться лучше, чем есть, и на время забудут о том, как важна искренность.
У Лоры и Райана много общего: всю жизнь они были неудачниками в любви, а еще они оба обожают Мэрил Стрип. Сегодня у них второе свидание, и на этот раз они постараются сделать все правильно: душ, парфюм, прикид, контрацептивы… Но где гарантия, что романтический вечер пройдет идеально и завершится в горячей постели?