Руководство по сексу на втором свидании, 2019

У Лоры и Райана много общего: всю жизнь они были неудачниками в любви, а еще они оба обожают Мэрил Стрип. Сегодня у них второе свидание, и на этот раз они постараются сделать все правильно: душ, парфюм, прикид, контрацептивы… Но где гарантия, что романтический вечер пройдет идеально и завершится в горячей постели?