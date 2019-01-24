Волки и Овцы: Ход свиньёй, 2018

Владимир Николаев, уже поработавший над мультфильмами «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» и «Снежная королева», пересел в режиссерское кресло и выпустил анимационный фильм «Волки и Овцы: Ход свиньёй».

Полнометражный анимационный фильм производства студии Wizart Animation рассказывает про уютную жизнь в общий город, где мирно уживаются волки и овцы, и, казалось бы, никто не может нарушить это гармоничное соседство. Но иначе в фильме не было бы интриги. Естественно, появляются незваные гости - крошечная и на первый взгляд безвредная овечка и полярная лиса. Поначалу никто не почувствовал угрозы - гостей приняли со всем радушием. Но вскоре неприятности повалились как лавина, и справиться с ними теперь можно только сообща. Волки и овцы сплотились снова, чтобы преодолеть новые проблемы.