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Волки и Овцы: Ход свиньёй Волки и Овцы: Ход свиньёй
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Волки и Овцы: Ход свиньёй, 2018

2018 / Россия
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Овцы и волки вновь объединяются, чтобы спасти свой город от неожиданных врагов
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Владимир Николаев, уже поработавший над мультфильмами «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» и «Снежная королева», пересел в режиссерское кресло и выпустил анимационный фильм «Волки и Овцы: Ход свиньёй». 

Полнометражный анимационный фильм производства студии Wizart Animation рассказывает про уютную жизнь  в общий город, где мирно уживаются волки и овцы, и, казалось бы, никто не может нарушить это гармоничное соседство. Но иначе в фильме не было бы интриги. Естественно, появляются незваные гости - крошечная и на первый взгляд безвредная овечка и полярная лиса. Поначалу никто не почувствовал угрозы - гостей приняли со всем радушием. Но вскоре неприятности повалились как лавина, и справиться с ними теперь можно только сообща. Волки и овцы сплотились снова, чтобы преодолеть новые проблемы. 

- Бюджет мультфильма «Волки и Овцы: Ход свиньёй» составил 350 миллионов рублей.

- Максим Матвеев и Елизавета Боярская, озвучившие влюбленных волков Серого и Бьянку, в жизни являются супругами.

- Елизавета Боярская озвучивала свою героиню, находясь на последнем месяце беременности. 

- В первой части персонажа по имени Серый озвучил Александр Петров, однако в продолжении его заменил Максим Матвеев. 

Объединенный город овец и волков живет мирной и спокойной жизнью, пока не появятся два неожиданных гостя — полярная лиса и крошечная овца. Никто не ожидал, что они принесут смертельную опасность, которую можно преодолеть при условии, что они будут работать вместе. Только совместная работа поможет преодолеть большие трудности и разрешить серьезные проблемы — поскольку единство делает нас сильнее!

 

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 января 2019
Премьера онлайн 10 августа 2020
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Владимир Николаев
Владимир Николаев
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Все актеры и съемочная группа
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Волки и Овцы: Ход свиньёй смотреть онлайн

Волки и Овцы: Ход свиньёй
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
mariaygerasimova 26 января 2019, 16:22
Смотреть можно, но осторожно. Показана сомнительная мораль. Что-то типа «давайте будем толерантны». Намек поймут взрослые. Детям же на подсознании… Читать дальше…
ilalbert 3 февраля 2019, 18:35
Фильм отстой. Сразу сквозит отсутствием какого-либо сценария. Сцены придумывались на ходу- по мере создания фильма. Смешные моменты скопированы из… Читать дальше…
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