Красивый, плохой, злой, 2018

Сценарий этого фильма 5 лет назад вошел в «черный список» лучших сценариев Голливуда

Тэд Банди отличался невероятным личным обаянием, был отличником и любимцев профессоров в университете

В 1973 году Банди одновременно встречался с Стефани Брукс и с Элизабет Клепфер, скрывая этот факт от девушек

Элизабет Клепфер также известна под псевдонимами Мэн Андерс, Бет Арчер и Лиз Кендалл

Первое достоверно известное убийство Тед Банди совершил в возрасте 27 лет в 1974 году

Элизабет Клепфер дважды обращалась в полицию с просьбой проверить Тэда Банди на предмет причастности к пропаже и убийствам девушек

Реальную картину своих преступлений Банди так и не раскрыл, называя новые даты и новые имена жертв разным детективам. Он надеялся продлить следствие и отложить смертную казнь

Тед Банди умер на электрическом стуле тюрьмы Рейфорд во Флориде 24 января 1989 года в 7:16 утра

По мотивам биграфии Банди создано более 30 песен и фильмов

В фильме дебютировал Джеймс Хэтфилд, вокалист группы Metallica

Тюремные сцены были отсняты в настоящих исправительных учреждениях Огайо и Кентукки, а эпизоды в судебном зале – в здании Ковингтонской почты, где ранее располагался федеральный суд первой инстанции. В качестве библиотеки юридического колледжа Вашингтонского университета выступил юридический колледж университета штата Кентукки.

Изначально Зак Эфрон отклонил предложение сыграть Теда Банди, так как он опасался, что статус “красавчика”, который стал едва ли не клеймом на всей его карьере, воспримут как своего рода романтизацию Банди.

Перед созданием фильма вышла фанатская петиция о том, что Теда Банди должен сыграть именно Зак Эфрон – в первую очередь, из-за чрезвычайной внешней схожести. Данный выбор поддержал и адвокат реального Банди.

Название фильма в оригинале звучит как “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile” (“Невероятно безнравственный, шокирующе порочный и мерзкий”). Это дословная фраза из речи Эдварда Коуарта, судьи на процессе Теда Банди.

На территории Кувейта и Омана фильм “Красивый, плохой, злой” был признан “аморальным” и запрещен к показу.

Дочь реальных Теда Банди и Кэрол Энн Бун, которая родилась в 1982 году, зовут (или же звали) Роза, и никто ничего не знает о ее дальнейшей судьбе. Сама Кэрол скончалась в доме престарелых в феврале 2018 года в возрасте 70 лет.

Джон Берлингер – автор в первую очередь документальных фильмов. В 2019 году на Netflix вышла его документалка “Беседы с убийцей” (“Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tape”). Премьера состоялась 24 января, спустя ровно 30 лет после казни Теда Банди, и практически совпала с выходом на экраны “Красивого, плохого, злого”

Вместе с Брюсом Синофски Джо Берлингер снял документальные картины “Сторож брата” и “Потерянный рай”, также рассказывающие про обвинения в убийстве.

Реальный Тед Банди некоторое время работал на горячей линии службы доверия для людей с суицидальными намерениями.

В своем интервью изданию Variety продюсер Николя Шартье (“Киллер Джо”, “Далласский клуб покупателей”) признался, что долгое время пытался поработать с Заком Эфроном. “Эфрон поражает публику и критиков своей необычайной универсальностью и актерским диапазоном – от драматической роли в “Газетчике” до комедийной в “Соседях. На тропе войны”, – комментирует Шартье.

Режиссер Джо Берлингер исполнил в фильме роль тюремного репортера Колорадо. Интервью имело место и в реальной истории Банди: его провел журналист Лаки Северсон.

В студенческие годы Тед Банди изучал психологию и право. Предполагается, что умение разбираться в людях помогало убийце выбирать жертв и заметать за собой следы, а учеба в юридической школе сослужила ему службу на судебном процессе много лет спустя.

Проект будущего фильма был представлен на Каннском кинофестивале 2017 года.

В сцене, где зубы Теда фотографируют, звучит песня «The Four Horsemen» (“4 всадника”) группы Metallica.