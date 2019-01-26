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Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Красивый, плохой, злой, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фильм о серийном маньяке Тэде Банди
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Экранизация реальных событий - задача всегда непростая, но Джо Берлингер («Металлика», «Ведьма из Блэр 2: Книга теней») трудностей не боится. Для реализации своих идей он собрал отличную команду: главную роль исполнит голливудский красавчик Зак Эфрон («Величайший шоумен», «Спасатели Малибу») , которого мы привыкли видеть только в роли хороших парней, звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс, бегающая по лабиринтам Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Молокососы»), большеглазая Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Невидимая сторона»), тот самый мальчик из «Шестого чувства» Хэйли Джоэл Осмент и замеченная в «Мире дикого запада» Анджела Сарафян. 

Сюжет фильма представляет собой экранизацию реально истории одного из самых ужасающих и харизматичных маньяков - Теда Банди, которого и сыграл Эфрон. Элизабет Клепфер, подруга убийцы, сама не раз призывала полицию обратить внимание на тихого красавчика, и именно ее историю показывает зрителю режиссер. Их роман длился с 1969 по 1976 годы, вплоть до того, как Банди посадили в тюрьму. Предположительно, все это время он похищал и убивал женщин, всего на счету маньяка 30 убийств, в которых он признался, но, считается, что на самом деле их было гораздо больше. 

В основе сценария к “Красивому, плохому, злому” лежат мемуары бывшей девушки Теда Банди Элизабет Кендалл “Фантомный принц: Моя жизнь с Тедом Банди”. Джо Берлингер – признанный документалист, известный своими работами “Потерянный рай”, “Нефть” и “Металлика”, – умело манипулирует чувствами зрителя и до самого финала заставляет нас сомневаться в виновности главного героя.

Фильм “Красивый, плохой, злой” был впервые показан публике 26 января 2019 года на кинофестивале “Сандэнс” в Юте – по злой иронии, в том штате, где совершал преступления реальный Тед Банди. Фильм вызвал смешанные чувства у критиков, но все они сошлись во мнении, что игра Эфрона достойна самых высоких похвал.

Сценарий этого фильма 5 лет назад вошел в «черный список» лучших сценариев Голливуда

Тэд Банди отличался невероятным личным обаянием, был отличником и любимцев профессоров в университете

В 1973 году Банди одновременно встречался с Стефани Брукс и с Элизабет Клепфер, скрывая этот факт от девушек

Элизабет Клепфер также известна под псевдонимами Мэн Андерс, Бет Арчер и Лиз Кендалл

Первое достоверно известное убийство Тед Банди совершил в возрасте 27 лет в 1974 году

Элизабет Клепфер дважды обращалась в полицию с просьбой проверить Тэда Банди на предмет причастности к пропаже и убийствам девушек

Реальную картину своих преступлений Банди так и не раскрыл, называя новые даты и новые имена жертв разным детективам. Он надеялся продлить следствие и отложить смертную казнь

Тед Банди умер на электрическом стуле тюрьмы Рейфорд во Флориде 24 января 1989 года в 7:16 утра 

По мотивам биграфии Банди создано более 30 песен и фильмов

В фильме дебютировал Джеймс Хэтфилд, вокалист группы Metallica

Тюремные сцены были отсняты в настоящих исправительных учреждениях Огайо и Кентукки, а эпизоды в судебном зале – в здании Ковингтонской почты, где ранее располагался федеральный суд первой инстанции. В качестве библиотеки юридического колледжа Вашингтонского университета выступил юридический колледж университета штата Кентукки.

Изначально Зак Эфрон отклонил предложение сыграть Теда Банди, так как он опасался, что статус “красавчика”, который стал едва ли не клеймом на всей его карьере, воспримут как своего рода романтизацию Банди.

Перед созданием фильма вышла фанатская петиция о том, что Теда Банди должен сыграть именно Зак Эфрон – в первую очередь, из-за чрезвычайной внешней схожести. Данный выбор поддержал и адвокат реального Банди.

Название фильма в оригинале звучит как “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile” (“Невероятно безнравственный, шокирующе порочный и мерзкий”). Это дословная фраза из речи Эдварда Коуарта, судьи на процессе Теда Банди.

На территории Кувейта и Омана фильм “Красивый, плохой, злой” был признан “аморальным” и запрещен к показу.

Дочь реальных Теда Банди и Кэрол Энн Бун, которая родилась в 1982 году, зовут (или же звали) Роза, и никто ничего не знает о ее дальнейшей судьбе. Сама Кэрол скончалась в доме престарелых в феврале 2018 года в возрасте 70 лет.

Джон Берлингер – автор в первую очередь документальных фильмов. В 2019 году на Netflix вышла его документалка “Беседы с убийцей” (“Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tape”). Премьера состоялась 24 января, спустя ровно 30 лет после казни Теда Банди, и практически совпала с выходом на экраны “Красивого, плохого, злого”

Вместе с Брюсом Синофски Джо Берлингер снял документальные картины “Сторож брата” и “Потерянный рай”, также рассказывающие про обвинения в убийстве.

Реальный Тед Банди некоторое время работал на горячей линии службы доверия для людей с суицидальными намерениями.

В своем интервью изданию Variety продюсер Николя Шартье (“Киллер Джо”, “Далласский клуб покупателей”) признался, что долгое время пытался поработать с Заком Эфроном. “Эфрон поражает публику и критиков своей необычайной универсальностью и актерским диапазоном – от драматической роли в “Газетчике” до комедийной в “Соседях. На тропе войны”, – комментирует Шартье.

Режиссер Джо Берлингер исполнил в фильме роль тюремного репортера Колорадо. Интервью имело место и в реальной истории Банди: его провел журналист Лаки Северсон.

В студенческие годы Тед Банди изучал психологию и право. Предполагается, что умение разбираться в людях помогало убийце выбирать жертв и заметать за собой следы, а учеба в юридической школе сослужила ему службу на судебном процессе много лет спустя.

Проект будущего фильма был представлен на Каннском кинофестивале 2017 года.

В сцене, где зубы Теда фотографируют, звучит песня «The Four Horsemen» (“4 всадника”) группы Metallica.

Тед Банди, красив и харизматичен, устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своейжестокости убийствах женщин. Как поверить в то, что он, этот нежный, умныйи элегантныймужчина — маньяк-убийца. Еёроднойи милый Тед... Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки? Основано на реальных событиях

6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера онлайн 3 мая 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джо Берлинджер
Джо Берлинджер
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Джон Малкович
Джон Малкович
Анджела Сарафян
Анджела Сарафян
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Все актеры и съемочная группа
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Красивый, плохой, злой
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В начале 2019 года режиссёр Джо Берлингер выпустил документальный мини-сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», основанный на расшифровках записей разговоров с одним из самых известных маньяков XX века, убившим более 30 девушек в семидесятых годах. Спустя полгода тот же Берлингер снова возвращается к Банди — теперь уже в художественном фильме, основанном на книге одной из подруг преступника Элизабет Кендалл. Интерес режиссёра можно понять: популярность Теда…
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Nadezhda Kuzmina 28 мая 2019, 10:09
Фильм неплохой. Местами скучноватый, но интрига держится до самого конца. Если не знаешь исход истории-будет интересно. Как по мне -Зак Эфрон(главный герой) хорошо сыграл свою роль.
Ксения 27 мая 2019, 13:35
Фильм крайне поверхностный. Скучный. Главный герой не очень то и вошел в роль. Насколько отличается его игра и поведение реального маньяка Теда… Читать дальше…
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