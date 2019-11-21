Depeche Mode: Spirits in the Forest, 2019

Depeche Mode выпускают новый полнометражный концертный фильм «Spirits In The Forest», показы которого пройдут в кинотеатрах по всему миру только 21 ноября 2019 года. Это уникальное событие объединит поклонников в более чем 70 странах. Фильм снят режиссером и культовым видеографом группы Антоном Корбейном, который последовал за Depeche Mode в их масштабном «Global Spirit Tour». Этот тур, состоявший из 115 незабываемых шоу, посетили в общей сложности более 3 миллионов фанатов. Погружаясь в глубоко личные истории шести поклонников Depeche Mode, фильм поражает волнующими музыкальными выступлениями, снятыми на заключительных шоу турне в знаменитом берлинском театре Вальдбюне. Зафиксированный на камеру материал раскрывает секреты популярности группы и представляет авторский взгляд на невероятную силу их музыки, которая уникальным образом объединяет людей по всему миру, несмотря на языки, пол и возраст. «Я горжусь тем, что могу поделиться этим фильмом и этой мощной историей. Удивительно сопереживать реальным историям людей, на которых повлияла наша музыка», — поделился Дэйв Гэан. Мартин Гор добавил: «В сегодняшнем беспокойном мире музыка действительно может нести добро и объединять людей».