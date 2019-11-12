Хоррор-фильм Максима Сирого и Андрея Гринько с международным актерским составом и отсылками к традиционным белорусским легендам и поверьям. Компания молодых людей в купальскую ночь оказываются в лесной глубинке на таинственном приграничном озере и невольно сталкивается с контрабандистами, которые решили переправить товар на плоту. По несчастью герои пробуждают древние мистические силы: с приходом тьмы все, кто погиб в водах озера, превращаются в упырей, готовых забрать живых с собой.
Компания молодых людей попадает в лесную глубинку на тайное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом, который раз в году рождается в Купальскую ночь.
|12 ноября 2019
|Россия
|16+
|12 ноября 2019
|Беларусь