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Постер фильма Упыри
Постер фильма Упыри
Рейтинги
3.5 Рейтинг IMDb: 3.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Упыри

Упыри

Upyri 18+
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О фильме

Хоррор-фильм Максима Сирого и Андрея Гринько с международным актерским составом и отсылками к традиционным белорусским легендам и поверьям. Компания молодых людей в купальскую ночь оказываются в лесной глубинке на таинственном приграничном озере и невольно сталкивается с контрабандистами, которые решили переправить товар на плоту. По несчастью герои пробуждают древние мистические силы: с приходом тьмы все, кто погиб в водах озера, превращаются в упырей, готовых забрать живых с собой.

  • Для кинокомпании “Наше кино”, основанной продюсерами Андреем Курейчиком, Виктором Лобковичем и Сергеем Якубовским, картина стала дебютом в полном метре.
  • В рамках рекламной кампании фильм “Упыри” преподносился как первый белорусский слэшер.
  • Съемки фильма прошли в Беларуси, на территории заповедников и диких лесов, а также в Минске. В роли озера выступили меловые карьеры под Волковыском.
  • Создатели фильма признались, что все средства на картину были взяты из независимых от государства источников. Бюджет картины составил рекордную для белорусского негосударственного кино сумму в более чем 300 тысяч долларов.
  • Шоумен Вадим Галыгин, сыгравший контрабандиста, также выступил продюсером картины.

Компания молодых людей попадает в лесную глубинку на тайное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом, который раз в году рождается в Купальскую ночь.

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 ноября 2019
Дата выхода
12 ноября 2019 Россия 16+
12 ноября 2019 Беларусь
Бюджет $400 000
Производство PervajaKinoVideo Company, PervajaKinoVideo Company
Другие названия
Upyri, Ghouls, Упыри
Режиссер
Максим Сирый
Андрей Гринько
В ролях
Анастасия Филиппова
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
Тамара Муженко
Анастасия Васильева
Анастасия Васильева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 12 голосов
3.8 IMDb
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