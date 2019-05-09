Гори, гори ясно, 2019

«Гори, гори ясно» - первый супергеройский фильм ужасов от начинающего режиссера Дэвида Яровески, а вот продюсером проекта выступил небезызвестный Джеймс Ганн, создатель «Стражей Галактики». Главные роли в картине сыграли Элизабет Бэнкс («Голодные игры: Сойка-пересмешница»), Джексон А. Данн, изобразивший 12-летнего Скотта Лэнга в финале «Мстителей», и Дэвид Денман («Пазл», «Удача Логана»).

Жизнь бездетных супругов из американского пригорода кардинально меняется, когда они находят младенца, прилетевшего на Землю с другой планеты. Пара решает воспитывать малыша, как собственного, но чем старше он становится, тем страшнее приемным родителям находиться с ним рядом.