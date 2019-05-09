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Гори, гори ясно Гори, гори ясно
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BrightBurn

Гори, гори ясно, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Супруги решают усыновить ребенка-инопланетянина
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«Гори, гори ясно» - первый супергеройский фильм ужасов от начинающего режиссера Дэвида Яровески, а вот продюсером проекта выступил небезызвестный Джеймс Ганн, создатель «Стражей Галактики». Главные роли в картине сыграли Элизабет Бэнкс («Голодные игры: Сойка-пересмешница»), Джексон А. Данн, изобразивший 12-летнего Скотта Лэнга в финале «Мстителей», и Дэвид Денман («Пазл», «Удача Логана»).

Жизнь бездетных супругов из американского пригорода кардинально меняется, когда они находят младенца, прилетевшего на Землю с другой планеты. Пара решает воспитывать малыша, как собственного, но чем старше он становится, тем страшнее приемным родителям находиться с ним рядом.

- Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман уже снимались вместе в фантастическом боевике «Могучие рейнджеры».

- Герой фильма «Гори, гори ясно» является прототипом Ультрамена - злого двойника Супермена из комиксов DC.

- Джеймс Ганн стал продюсером фильма, а его братья - Брайан и Марк, написали сценарий

- В школе, где проходили съемки «Гори, гори ясно», ранее снимали первый и второй сезоны сериала «Очень странные дела»

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим? Создатель фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» представляет радикально новый провокационный жанр: супергеройский хоррор.

5.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера онлайн 6 августа 2019
Премьера в мире 9 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дэвид Яровески
Дэвид Яровески
В ролях
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Мередит Хагнер
Мередит Хагнер
Дэвид Денман
Дэвид Денман
Мэтт Джонс
Мэтт Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гори, гори ясно 4 постера
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Гори, гори ясно
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за 1 рубль
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Семейная пара Брайеров из небольшого городка никак не могла завести ребёнка. И вот однажды прямо рядом с их домой упал инопланетный корабль. Родители обнаружили в нём мальчика, назвали его Брэндоном и растили как собственного сына. Но когда тот подрос, выяснилось, что ребёнок сильно отличается от своих сверстников и обладает суперспособностями. Эту историю все уже неоднократно видели в комиксах, мультипликации и кино. И называлась она «Супермен». Но в этот раз за дело взялся…
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Никулька Соловьева 28 мая 2019, 13:01
Хороший атмосферный фильм.
Регина Галина 27 мая 2019, 22:30
Идея да, были большие одидания. Но в итоге гавно редкостное.
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27 мая 2019 10:53
Тёмный Супермен: Финальный трейлер хоррора «Гори, гори ясно» Продюсером проекта выступил Джеймс Ганн («Стражи Галактики»).
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