Гори, гори ясно, 2019

«Гори, гори ясно» - первый супергеройский фильм ужасов от начинающего режиссера Дэвида Яровески, а вот продюсером проекта выступил небезызвестный Джеймс Ганн, создатель «Стражей Галактики». Главные роли в картине сыграли Элизабет Бэнкс («Голодные игры: Сойка-пересмешница»), Джексон А. Данн, изобразивший 12-летнего Скотта Лэнга в финале «Мстителей», и Дэвид Денман («Пазл», «Удача Логана»).
Жизнь бездетных супругов из американского пригорода кардинально меняется, когда они находят младенца, прилетевшего на Землю с другой планеты. Пара решает воспитывать малыша, как собственного, но чем старше он становится, тем страшнее приемным родителям находиться с ним рядом.
- Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман уже снимались вместе в фантастическом боевике «Могучие рейнджеры».
- Герой фильма «Гори, гори ясно» является прототипом Ультрамена - злого двойника Супермена из комиксов DC.
- Джеймс Ганн стал продюсером фильма, а его братья - Брайан и Марк, написали сценарий
- В школе, где проходили съемки «Гори, гори ясно», ранее снимали первый и второй сезоны сериала «Очень странные дела»
Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим? Создатель фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» представляет радикально новый провокационный жанр: супергеройский хоррор.