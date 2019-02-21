Тобол, 2018

Игорь Зайцев превратил популярный на телевидении сериал в полномасштабную ленту. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин («На районе», «Последний герой»), Дмитрий Назаров («Кухня», «Ладога»), Павел Табаков («Доктор Рихтер», «Мятеж»), Александр Лазарев мл («Екатерина», «Лекарство против страха»), Агата Муцениеце («Закрытая школа», «Три мушкетера»).

Фильм переносит нас в Россию времен Петра Великого, когда Сибирь представляла собой дикую и необузданную смесь коренных народов, которая только начинала осознавать царскую власть Империи. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется далеко за Урал и должен нести службу в самом сердце Сибири - пограничном Тобольске. Здесь во всю процветает региональная власть и местные князья не хотят подчиняться Петербургу. По приезду Иван втягивается в местную жизнь и встречает свою первую любовь. Одновременно с этим полк офицера оказывается втянут в мелкие распри местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. И вот - крепость Ивана уже окружена полчищами диких джунгаров. Помощи ждать неоткуда, и молодой офицер становится единственным, от кого зависит исход этой битвы.