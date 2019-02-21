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Тобол, 2018

2018 / Россия
7.5 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Экранизация книги Алексея Иванова "Тобол" с Ильей Маланиным в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

Игорь Зайцев превратил популярный на телевидении сериал в полномасштабную ленту. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин («На районе», «Последний герой»), Дмитрий Назаров («Кухня», «Ладога»), Павел Табаков («Доктор Рихтер», «Мятеж»), Александр Лазарев мл («Екатерина», «Лекарство против страха»), Агата Муцениеце («Закрытая школа», «Три мушкетера»). 

Фильм переносит нас в Россию времен Петра Великого, когда Сибирь представляла собой дикую и необузданную смесь коренных народов, которая только начинала осознавать царскую власть Империи. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется далеко за Урал и должен нести службу в самом сердце Сибири - пограничном Тобольске. Здесь во всю процветает региональная власть и местные князья не хотят подчиняться Петербургу. По приезду Иван втягивается в местную жизнь и встречает свою первую любовь. Одновременно с этим полк офицера оказывается втянут в мелкие распри местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. И вот - крепость Ивана уже окружена полчищами диких джунгаров. Помощи ждать неоткуда, и молодой офицер становится единственным, от кого зависит исход этой битвы. 

- Фильм снят по мотивам книги Алексея Иванова 

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда...

7.5 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 18 ноября 2020
Премьера в мире 21 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Зайцев
Игорь Зайцев
В ролях
Илья Маланин
Илья Маланин
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Павел Табаков
Павел Табаков
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тобол 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Первое, что нужно знать зрителям о «Тоболе»: это не фильм. Точнее, не совсем фильм. Это субпродукт, полученный в результате съемок сериала, который позже покажут по Первому каналу. Российские кинематографисты продолжают наивно считать, что драматургию многосерийного телевизионного проекта можно легко преобразовать в драматургию полнометражной картины, просто нашинковав (другое слово тут не подходит) и прилепив друг к другу путем монтажной склейки самые яркие сцены. Мертворожденное…
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sirkin.82 21 февраля 2019, 14:23
Фильм отличный много популярных актером, всем советую кому нравится история
Аниса Баширова 21 февраля 2019, 19:03
Прекрасный фильм, прекрасная режиссура, отличная работа оператора, узнаваемый актерский состав, стоит посмотреть на грациозный Тобольский Кремль… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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