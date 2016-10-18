Оповещения от Киноафиши
Фантом Вселенной: В поисках темной материи

Фантом Вселенной: В поисках темной материи

Phantom of the Universe: The Hunt for Dark Matter 18+
О фильме

«Фантом Вселенной. В поисках темной материи» — полнокупольный фильм об исследованиях самого таинственного вещества во Вселенной: от возникновения во время Большого взрыва до будущих открытий благодаря Большому адронному коллайдеру. Роль темной материи в формировании галактик и даже нас самих, ее влияние на движения звезд и галактик — в захватывающем путешествии сквозь пространство и время. Какие эксперименты проводятся в подземных научных лабораториях, в Европейском центре ядерных исследований и почему ученые со всего мира объединились, чтобы «выследить» компоненты темной материи?

Страна США
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 октября 2016
Дата выхода
1 июля 2019 Россия 12+
18 октября 2016 Австрия
Производство Lawrence Berkeley National Laboratory
Другие названия
Phantom of the Universe: The Hunt for Dark Matter
Режиссер
Жуан Пикенау
В ролях
Can Koray
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
10 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

