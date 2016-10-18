«Фантом Вселенной. В поисках темной материи» — полнокупольный фильм об исследованиях самого таинственного вещества во Вселенной: от возникновения во время Большого взрыва до будущих открытий благодаря Большому адронному коллайдеру. Роль темной материи в формировании галактик и даже нас самих, ее влияние на движения звезд и галактик — в захватывающем путешествии сквозь пространство и время. Какие эксперименты проводятся в подземных научных лабораториях, в Европейском центре ядерных исследований и почему ученые со всего мира объединились, чтобы «выследить» компоненты темной материи?