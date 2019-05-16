Извините, мы вас не застали, 2019

Кризис 2008 года больно ударил по семье Тернер. Прошло несколько лет, но пара до сих пор не может разобраться с долгами. С каждым годом денег не хватает все больше. И вот однажды глава семьи решает приобрести фургон на последние деньги. Он собирается работать курьером, но не осознает, как тяжело ему будет. Чтобы окупить вложенные средства, и обеспечить родных, ему приходится работать по 14 часов в сутки. Сможет ли семья выдержать такое испытание?