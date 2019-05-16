Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Извините, мы вас не застали Извините, мы вас не застали
Киноафиша Фильмы Извините, мы вас не застали
Sorry We Missed You

Извините, мы вас не застали, 2019

2019 / Великобритания / Франция / Бельгия
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
Социальная драма о последствиях кризиса 2008 года
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Кризис 2008 года больно ударил по семье Тернер. Прошло несколько лет, но пара до сих пор не может разобраться с долгами. С каждым годом денег не хватает все больше. И вот однажды глава семьи решает приобрести фургон на последние деньги. Он собирается работать курьером, но не осознает, как тяжело ему будет. Чтобы окупить вложенные средства, и обеспечить родных, ему приходится работать по 14 часов в сутки. Сможет ли семья выдержать такое испытание?

  • Оригинальное название картины в переводе – «Извини, мы скучаем по тебе».
  • Сюжет ленты основан на реальной истории курьера Дона Лэйна. Мужчина лечился от диабета 1 типа, но вынужден был пропустить несколько визитов к врачу. Компания, в которой он работал, пригрозила наложить на него штраф в 150 фунтов стерлингов за очередной отгул. В результате мужчина скончался после изнуряющей работы в рождественские праздники.
  • Исполнитель главной роли Крис Хитченс признался, что черпал вдохновение для образа в своем прошлом. В перерывах между съемками ему приходилось работать водопроводчиком.
  • Режиссер Кен Лоуч намеренно не берет в проекты известных актеров. Он считает, что незнакомые лица помогают зрителям поверить в реальность персонажей.

Рикки, шофер в службе доставки, и его жена Эбби, социальный работник, после кризиса 2008 года едва сводят концы с концами. Эбби продает машину, чтобы Рикки мог купить новый фургон и работать на себя, но в действительности все оказывается сложнее: чтобы окупить вложения, приходится пахать по 14 часов в день, а в оставшееся время воспитывать детей. Выдержит ли семья Тернеров это испытание?

7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Кен Лоуч
Кен Лоуч
В ролях
Крис Хитченс
Крис Хитченс
Дэбби Ханивуд
Дэбби Ханивуд
Рис Стоун
Рис Стоун
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про долги Фильмы про долги
Постер фильма Извините, мы вас не застали 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Извините, мы вас не застали смотреть онлайн

Извините, мы вас не застали
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пока современная молодежь создает стартапы и изобретает новые способы найти себя, люди старой закалки продолжают играть по устоявшимся правилам. Рики (Крис Хитчен) — простой британец средних лет с женой и двумя детьми — тому не исключение. Практически отчаявшись отыскать постоянную работу, он наконец находит место в службе доставки с многообещающими перспективами на будущее. Вот только для начала надо купить свой фургон, чего он не может себе позволить. Остается лишь продать машину…
Читать
Andrey Prikazchik 28 ноября 2019, 01:07
социальная драма личного характера о жизни которая за окном. Словно серый туман заполняет зрителя основную часть фильма, заполняет изнутри, чтобы дать осмысление в конце и после просмотра.
Отзывы Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Это упражнение в цинизме»: режиссер «Я, Дэниел Блэйк» присоединился к критике фильмов Marvel Кен Лоуч сравнил кинокомиксы с гамбургерами. Любители фастфуда недоумевают: почему это должно быть обидно?
Написать
24 октября 2019 10:50
Канны-2019: Гид по конкурсной программе Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова подробно разбирают 21 фильм, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
Написать
18 апреля 2019 18:37
Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля Зомби, художницы, мафиози, певцы, безработные — таковы герои основной программы в 2019 году.
Написать
18 апреля 2019 12:29
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши