Извините, мы вас не застали, 2019

Кризис 2008 года больно ударил по семье Тернер. Прошло несколько лет, но пара до сих пор не может разобраться с долгами. С каждым годом денег не хватает все больше. И вот однажды глава семьи решает приобрести фургон на последние деньги. Он собирается работать курьером, но не осознает, как тяжело ему будет. Чтобы окупить вложенные средства, и обеспечить родных, ему приходится работать по 14 часов в сутки. Сможет ли семья выдержать такое испытание?
Рикки, шофер в службе доставки, и его жена Эбби, социальный работник, после кризиса 2008 года едва сводят концы с концами. Эбби продает машину, чтобы Рикки мог купить новый фургон и работать на себя, но в действительности все оказывается сложнее: чтобы окупить вложения, приходится пахать по 14 часов в день, а в оставшееся время воспитывать детей. Выдержит ли семья Тернеров это испытание?