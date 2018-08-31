Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Время возмездия Время возмездия
Киноафиша Фильмы Время возмездия
Destroyer

Время возмездия, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Триллер с Николь Кидман и Себастианом Стэном
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главной героине Эрин приходится внедриться в преступную группировку, орудующую на улицах Лос-Анджелеса. Там она влюбляется в своего напарника, однако ситуация омрачается тем, что операция выходит из-под контроля. В результате для Эрин всё меняется, а спустя несколько нет её настигает болезненное прошлое, из-за чего девушка встаёт на путь возмездия.

Главную роль в картине исполнила Николь Кидман, получившая за неё номинацию на «Золотой глобус». Помимо неё, в картине «Время возмездия» также сыграли известные актёры, в числе которых Тоби Кеббелл, перевоплощавшийся в Кобу в «Планете обезьян», Себастиан Стэн, наиболее известный по роли Баки Барнса в киновселенной «Марвел», и другие. А режиссёром «Времени возмездия» выступила обладательница награды Каннского фестиваля за фильм «Женский бой» Карин Кусама.

- Премьера фильма «Время возмездия» состоялась на кинофестивале в Торонто.

- Бюджет картины «Время возмездия» составил 9 миллионов долларов.

- Во время съёмок ленты «Время возмездия» Николь Кидман очень сильно болела, однако актриса решила использовать это, чтобы убедительнее вжиться в роль. Она также призналась, что во время финальной сцены ей было настолько плохо, что она с трудом держалась на ногах.

- Себастиан Стэн прослушивался на роль Силаса, однако режиссёр сказала, что ему гораздо больше подходит образ Криса, которого он в итоге и сыграл.

- Для подготовки к своей роли Себастиан Стэн встречался с агентом ФБР.

Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия…

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера онлайн 17 апреля 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Карин Кусама
Карин Кусама
В ролях
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Николь Кидман
Николь Кидман
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про женщин-детективов Фильмы про женщин-детективов
Постер фильма Время возмездия 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Время возмездия смотреть онлайн

Время возмездия
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Когда-то детектива Эрин Белл (Николь Кидман) вместе с напарником Крисом (Себастиан Стэн) внедрили в банду преступников, грабивших банки. Они должны были изображать влюблённую парочку, но вскоре и на самом деле начали испытывать друг к другу чувства. Однажды во время очередного налёта всё пошло не так, и случилась трагедия. Спустя годы изрядно потрёпанная жизнью Эрин узнаёт, что главарь банды Сайлас снова вернулся в город. Она решает, что с ним нужно покончить. Реклама и трейлеры этого…
Читать
Виктория Ли 18 марта 2019, 10:34
это самое стремное кино , я 2 часа умирала в этом зале ... не тратьте свое драгоценное время и деньги на этот фильм ,он такой нудный и скучный … Читать дальше…
rafik.ivanov.85 15 марта 2019, 16:59
Вышел мин через 30 из зала , скучный и затянутый фильм .
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Время возмездия
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Око за око: 13 лучших фильмов про вендетту Киноафиша расскажет вам о 13 лучших фильмах самых разных жанров – от динамичных боевиков и вестернов до глубоких психологических драм, – в центре внимания которых герои, жаждущие возмездия.
Написать
3 июня 2022 11:54
Николь Кидман и Себастиан Стэн в трейлере боевика «Время возмездия» Мать Аквамена Николь Кидман и Зимний солдат Себастиан Стэн появились в первом трейлере криминального экшна «Время возмездия». Героиня Кидман – детектив Эрин Белл раздавлена своим
Написать
17 октября 2018 17:12
Первый взгляд: Николь Кидман в триллере «Разрушитель» Студия Annapurna Pictures выпустила первый кадр криминального триллера «Разрушитель» с Николь Кидман в главной роли. Героиня Кидман – детектив Эрин Белл, которая много лет назад
Написать
22 августа 2018 09:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши