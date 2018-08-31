Время возмездия, 2018

Главной героине Эрин приходится внедриться в преступную группировку, орудующую на улицах Лос-Анджелеса. Там она влюбляется в своего напарника, однако ситуация омрачается тем, что операция выходит из-под контроля. В результате для Эрин всё меняется, а спустя несколько нет её настигает болезненное прошлое, из-за чего девушка встаёт на путь возмездия.
Главную роль в картине исполнила Николь Кидман, получившая за неё номинацию на «Золотой глобус». Помимо неё, в картине «Время возмездия» также сыграли известные актёры, в числе которых Тоби Кеббелл, перевоплощавшийся в Кобу в «Планете обезьян», Себастиан Стэн, наиболее известный по роли Баки Барнса в киновселенной «Марвел», и другие. А режиссёром «Времени возмездия» выступила обладательница награды Каннского фестиваля за фильм «Женский бой» Карин Кусама.
- Премьера фильма «Время возмездия» состоялась на кинофестивале в Торонто.
- Бюджет картины «Время возмездия» составил 9 миллионов долларов.
- Во время съёмок ленты «Время возмездия» Николь Кидман очень сильно болела, однако актриса решила использовать это, чтобы убедительнее вжиться в роль. Она также призналась, что во время финальной сцены ей было настолько плохо, что она с трудом держалась на ногах.
- Себастиан Стэн прослушивался на роль Силаса, однако режиссёр сказала, что ему гораздо больше подходит образ Криса, которого он в итоге и сыграл.
- Для подготовки к своей роли Себастиан Стэн встречался с агентом ФБР.
Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия…