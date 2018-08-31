Время возмездия, 2018

Главной героине Эрин приходится внедриться в преступную группировку, орудующую на улицах Лос-Анджелеса. Там она влюбляется в своего напарника, однако ситуация омрачается тем, что операция выходит из-под контроля. В результате для Эрин всё меняется, а спустя несколько нет её настигает болезненное прошлое, из-за чего девушка встаёт на путь возмездия.

Главную роль в картине исполнила Николь Кидман, получившая за неё номинацию на «Золотой глобус». Помимо неё, в картине «Время возмездия» также сыграли известные актёры, в числе которых Тоби Кеббелл, перевоплощавшийся в Кобу в «Планете обезьян», Себастиан Стэн, наиболее известный по роли Баки Барнса в киновселенной «Марвел», и другие. А режиссёром «Времени возмездия» выступила обладательница награды Каннского фестиваля за фильм «Женский бой» Карин Кусама.