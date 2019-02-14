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Капернаум Капернаум
Киноафиша Фильмы Капернаум
Cafarnaúm

Капернаум, 2018

2018 / Ливан / Франция
8.3 Оцените
38 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета фильма «Капернаум» — маленький Зейн из необеспеченной бейрутской семьи. Этот мальчик является взрослым не по годам и заботится о своих братьях и сестрах. Но мечты о лучшей жизни приводят его в тюрьму. Там он решает подать в суд на собственных родителей и подает против них иск за то, что они дали ему жизнь.

Новая картина режиссера таких лент, как «Карамель», «И куда мы теперь?» и «Рио, я люблю тебя» — Надин Лабаки — была представлена на Каннском кинофестивале. Кинокритики разделились на два лагеря после просмотра, а сама картина не осталась без наград. Главные роли сыграли непрофессиональные молодые актеры. А мальчик, сыгравший Зейна, действительно является сирийским беженцем.

- Надин Лабаки также является актрисой и сыграла небольшую роль и в «Капернауме».

- Лента «Капернаум» удостоилась на Каннском кинофестивале Приза жюри и Приза экуменического (христианского) жюри.

- Бюджет фильма составил 4 миллиона долларов.

- Фильм был выдвинут Ливаном на соискание «Оскара».

Двенадцатилетний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что не ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть что попало, спать, где придется, и самое главное — он только что получил пятилетний срок. В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.

8.3 Оцените
38 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Надин Лабаки
Надин Лабаки
В ролях
Зейн Аль Раффеа
Зейн Аль Раффеа
Надин Лабаки
Надин Лабаки
Йорданос Шиферау
Йорданос Шиферау
Фади Юссеф
Седра Изам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Капернаум 2 постера
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Капернаум смотреть онлайн

Капернаум
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Наша рецензия
Юный Зейн из Бейрута взрослый не по годам. Нищее положение многодетной семьи обязывает его к беспрестанному выполнению ежедневных рутинных задач для торговца Ассада. Таскать тяжеленный баллон с газом, продавать на улице фрукты и сок, возиться с мусором. Его утро плавно перетекает в день, а день в ночь; сутки путаются в бесконечном кошмаре из грязи и родительских оскорблений, а единственным светлым пятном в жизни служит почти отцовская забота за младшей сестрой. Но родители выдают 11-летнюю…
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tanita_ru 18 февраля 2019, 17:48
очень хороший фильм
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38 голосов
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18 мая 2018 17:29
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