Капернаум, 2018

В центре сюжета фильма «Капернаум» — маленький Зейн из необеспеченной бейрутской семьи. Этот мальчик является взрослым не по годам и заботится о своих братьях и сестрах. Но мечты о лучшей жизни приводят его в тюрьму. Там он решает подать в суд на собственных родителей и подает против них иск за то, что они дали ему жизнь.

Новая картина режиссера таких лент, как «Карамель», «И куда мы теперь?» и «Рио, я люблю тебя» — Надин Лабаки — была представлена на Каннском кинофестивале. Кинокритики разделились на два лагеря после просмотра, а сама картина не осталась без наград. Главные роли сыграли непрофессиональные молодые актеры. А мальчик, сыгравший Зейна, действительно является сирийским беженцем.