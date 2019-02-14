Капернаум, 2018

В центре сюжета фильма «Капернаум» — маленький Зейн из необеспеченной бейрутской семьи. Этот мальчик является взрослым не по годам и заботится о своих братьях и сестрах. Но мечты о лучшей жизни приводят его в тюрьму. Там он решает подать в суд на собственных родителей и подает против них иск за то, что они дали ему жизнь.
Новая картина режиссера таких лент, как «Карамель», «И куда мы теперь?» и «Рио, я люблю тебя» — Надин Лабаки — была представлена на Каннском кинофестивале. Кинокритики разделились на два лагеря после просмотра, а сама картина не осталась без наград. Главные роли сыграли непрофессиональные молодые актеры. А мальчик, сыгравший Зейна, действительно является сирийским беженцем.
- Надин Лабаки также является актрисой и сыграла небольшую роль и в «Капернауме».
- Лента «Капернаум» удостоилась на Каннском кинофестивале Приза жюри и Приза экуменического (христианского) жюри.
- Бюджет фильма составил 4 миллиона долларов.
- Фильм был выдвинут Ливаном на соискание «Оскара».
Двенадцатилетний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что не ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть что попало, спать, где придется, и самое главное — он только что получил пятилетний срок. В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.