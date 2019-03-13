Боль и слава, 2019

Двукратный обладатель премии «Оскар», Мэтр Педро Альмодовар выпускает свой новый фильм со своей главной музой – Пенелопой Крус. В картине «Боль и слава», которую Альмодовар презентовал на Каннском кинофестивале, также снялся Антонио Бандерас, давний друг и коллега режиссера, а также Леонардо Сбараглиа, Сесилия Рот и др.

Фильм окунет зрителя в атмосферу материнской любви, боли расставания, поиска счастья и славы. Все эти эмоции и чувства помогают талантливому режиссеру на закате карьеры размышлять о боли и славе, придаваться воспоминаниям о прошлом и ностальгировать. Он вспоминает свою маму, молодость, первую любовь и многое другое, что произошло в его жизни.