Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Боль и слава Боль и слава
Киноафиша Фильмы Боль и слава
Dolor y gloria / Pain and Glory

Боль и слава, 2019

2019 / Испания
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Новый фильм Альмодовара с его любимыми актерами в главных ролях - Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Двукратный обладатель премии «Оскар», Мэтр Педро Альмодовар выпускает свой новый фильм со своей главной музой – Пенелопой Крус. В картине «Боль и слава», которую Альмодовар презентовал на Каннском кинофестивале, также снялся Антонио Бандерас, давний друг и коллега режиссера, а также Леонардо Сбараглиа, Сесилия Рот и др.

Фильм окунет зрителя в атмосферу материнской любви, боли расставания, поиска счастья и славы. Все эти эмоции и чувства помогают талантливому режиссеру на закате карьеры размышлять о боли и славе, придаваться воспоминаниям о прошлом и ностальгировать. Он вспоминает свою маму, молодость, первую любовь и многое другое, что произошло в его жизни.

- Фильм участивует в программе Каннского кинофестиваля 2019.

- Имя главного героя, Сальвадора Майо, является анаграммой Альмодовара.

- Педро Альмодовар вдохновлялся картиной «Восемь с половиной» (1963).

- Восьмое сотрудничество Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом и шестое с Пенелопой Крус.

- За роль в этой картине Антонио Бандерас отмечен премией 72-го Каннского кинофестиваля как лучший актер.

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе…

7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 июня 2019
Премьера онлайн 21 июля 2019
Премьера в мире 13 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Асьер Эчеандиа
Асьер Эчеандиа
Рауль Аревало
Рауль Аревало
Сесилия Рот
Сесилия Рот
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про гомосексуалов Фильмы про гомосексуалов
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Боль и слава 5 постеров
Каннский кинофестиваль Лучший актер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Боль и слава смотреть онлайн

Боль и слава
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На дне бассейна сидит человек со шрамом на теле. Это Сальвадор «Сальва» Майо (Антонио Бандерас), когда-то популярный режиссер. Лучшие дни Сальвы позади – сейчас он сплошной комок боли и вынужден принимать множество лекарств, чтобы держаться на плаву. «Если не снимать кино, то что делать?» - главный вопрос, на который режиссер не может ответить для себя. Просто так жить невыносимо, оставаться в профессии невозможно физически – позвоночник уже не тот, а в ушах…
Читать
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Боль и слава
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Педро Альмодовар и Даррен Аронофски готовят новые полнометражные фильмы Альмодовар вновь снимет Пенелопу Крус, а Аронофски воссоединится со своим оператором.
Написать
29 декабря 2020 15:52
Голливуд поставил рекорд по количеству ЛГБТ-персонажей в 2019 году Однако правозащитники по-прежнему недовольны положением дел в индустрии.
Написать
17 июля 2020 13:32
Педро Альмодовар снимет фильм о материнстве с Пенелопой Крус Это будет их восьмая совместная картина.
Написать
1 июля 2020 14:47
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный тизер-трейлер
Дублированный тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Приложение киноафиши