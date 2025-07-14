Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

14 июля 2025 19:34
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

В кинопрокате у эпического фэнтези дела обстояли еще хуже.

«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, возможно, и подарила миру один из лучших телесериалов всех времен, но далеко не все адаптации произведений писателя следуют такому примеру.

Пока к выходу на экраны готовятся первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» и третий сезон «Дома дракона», Мартин зря времени не терял — нет, заканчивать «Ветра зимы» он, судя по всему, пока не собирается, а вот курировать новый фильм, снятый по мотивам его рассказа, стал с удовольствием.

Несмотря на высочайшую похвалу Мартина в сторону как самого фильма, так и режиссера, проект с громким треском провалился буквально по всем фронтам — спустя несколько месяцев он, однако, оказался в топе мирового стриминга.

«В потерянных землях» лидирует на стриминговых платформах после тотальной неудачи в кинотеатрах

Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

Хотя фильм вышел в «цифре» практически сразу после того, как стало понятно, что больших достижений в кинопрокате ему не светит, только сейчас владельцы подписки на Hulu действительно заинтересовались новинкой — к примеру, вчера «В потерянных землях» занимал первую строчку американского чарта и вторую строчку мирового чарта.

Снятая по мотивам одноименного рассказа Джорджа Мартина, картина повествует о ведьме Серой Элис (Милла Йовович) и бродяге по имени Бойс (Дейв Батиста), которые отправляются на поиски оборотня, которого королева Меланж может использовать для получения огромной силы.

«В потерянных землях» собрал меньше 10 миллионов долларов в мировом прокате

Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

Хотя фильм и может похвастаться звездным актерским составом и даже похвалой от самого Джорджа Мартина, от конкретного провала его это все равно не спасло. Выйдя на экраны в марте этого года, картина собрала всего около 6 миллионов долларов при колоссальном бюджете в 55 миллионов.

Не оценили «В потерянных землях» и критики — сейчас у фильма сохраняются так себе оценки в 24% и 47% на Rotten Tomatoes. Ругали же фильм в основном за то, что он бездумно растратил потенциально прибыльный сюжет рассказа Мартина.

Кстати, если вы все еще собираетесь посмотреть «В потерянных землях» онлайн, делать этого мы все равно не рекомендуем — о причинах уже рассказали тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше