Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, возможно, и подарила миру один из лучших телесериалов всех времен, но далеко не все адаптации произведений писателя следуют такому примеру.

Пока к выходу на экраны готовятся первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» и третий сезон «Дома дракона», Мартин зря времени не терял — нет, заканчивать «Ветра зимы» он, судя по всему, пока не собирается, а вот курировать новый фильм, снятый по мотивам его рассказа, стал с удовольствием.

Несмотря на высочайшую похвалу Мартина в сторону как самого фильма, так и режиссера, проект с громким треском провалился буквально по всем фронтам — спустя несколько месяцев он, однако, оказался в топе мирового стриминга.

«В потерянных землях» лидирует на стриминговых платформах после тотальной неудачи в кинотеатрах

Хотя фильм вышел в «цифре» практически сразу после того, как стало понятно, что больших достижений в кинопрокате ему не светит, только сейчас владельцы подписки на Hulu действительно заинтересовались новинкой — к примеру, вчера «В потерянных землях» занимал первую строчку американского чарта и вторую строчку мирового чарта.

Снятая по мотивам одноименного рассказа Джорджа Мартина, картина повествует о ведьме Серой Элис (Милла Йовович) и бродяге по имени Бойс (Дейв Батиста), которые отправляются на поиски оборотня, которого королева Меланж может использовать для получения огромной силы.

«В потерянных землях» собрал меньше 10 миллионов долларов в мировом прокате

Хотя фильм и может похвастаться звездным актерским составом и даже похвалой от самого Джорджа Мартина, от конкретного провала его это все равно не спасло. Выйдя на экраны в марте этого года, картина собрала всего около 6 миллионов долларов при колоссальном бюджете в 55 миллионов.

Не оценили «В потерянных землях» и критики — сейчас у фильма сохраняются так себе оценки в 24% и 47% на Rotten Tomatoes. Ругали же фильм в основном за то, что он бездумно растратил потенциально прибыльный сюжет рассказа Мартина.

Кстати, если вы все еще собираетесь посмотреть «В потерянных землях» онлайн, делать этого мы все равно не рекомендуем — о причинах уже рассказали тут.