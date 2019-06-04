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Паваротти Паваротти
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Pavarotti

Паваротти, 2019

2019 / США / Великобритания
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Документальный фильм о теноре Лучано Паваротти.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер картины Рон Ховард, подаривший нам спортивную драму «Гонка» с Крисом Хемсввортом, снял биографическую историю про самого известного тенора в мире Лучано Паваротти. В доументальном фильме также сыграли Пласидо Доминго, Спайк Ли, принцесса Диана.


История личной жизни и творческого пути одного из лучших голосов XX века – итальянского оперного певца Лучано Паваротти. Портрет уникального «тенора», мировой звезды и деятельного филантропа представлен на основе документальных съемок, семейных архивов, интервью с близкими Паваротти и знатоками его творчества.

- В архивных кадрах фильма появляется принцесса Диана.

- Лучиано Паваротти умер в 2007 году от онкологического заболевания.

- Лучано Паваротти был одним из самых популярных у публики и признаваемых критикой оперных теноров XX столетия.

- На одном из выступлений в нью-йоркском «Метрополитен Опера» зрители настолько были покорены красотой голоса певца, что занавес пришлось поднимать 165 раз. Этот случай был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.

8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 4 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Лучано Паваротти
Лучано Паваротти
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Спайк Ли
Спайк Ли
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Паваротти смотреть онлайн

Паваротти
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Это совершенно нормально — превозносить и идеализировать своих кумиров. Особенно, если эти кумиры по-настоящему талантливы, велики, да ещё и ушли из жизни. Так что претензии к Рону Ховарду, который снял документальный байопик о Лучано Паваротти, это претензии тех, кто, скорее, нетерпим к любому идолопоклонничеству. Современное телевидение с программами в духе «Ты не поверишь» воспитало у зрителей привычку жаждать публичного разоблачения звёзд и делать ставку на разрушение…
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Елена Воробьева 25 июля 2019, 11:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будет ли в Симферополе этот фильм в прокате? Если да, то в каком кинотеатре?
Киноафиша.инфо 25 июля 2019, 11:45
Здравствуйте! В разделе "расписание" https://www.kinoafisha.info/movies/8356028/ нажмите на "сердечко", и мы сообщим вам, если фильм появится в кинотеатрах вашего города.
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13 голосов
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