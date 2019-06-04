Паваротти, 2019

Режиссер картины Рон Ховард, подаривший нам спортивную драму «Гонка» с Крисом Хемсввортом, снял биографическую историю про самого известного тенора в мире Лучано Паваротти. В доументальном фильме также сыграли Пласидо Доминго, Спайк Ли, принцесса Диана.
История личной жизни и творческого пути одного из лучших голосов XX века – итальянского оперного певца Лучано Паваротти. Портрет уникального «тенора», мировой звезды и деятельного филантропа представлен на основе документальных съемок, семейных архивов, интервью с близкими Паваротти и знатоками его творчества.
- В архивных кадрах фильма появляется принцесса Диана.
- Лучиано Паваротти умер в 2007 году от онкологического заболевания.
- Лучано Паваротти был одним из самых популярных у публики и признаваемых критикой оперных теноров XX столетия.
- На одном из выступлений в нью-йоркском «Метрополитен Опера» зрители настолько были покорены красотой голоса певца, что занавес пришлось поднимать 165 раз. Этот случай был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.
Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.