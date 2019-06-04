Паваротти, 2019

Режиссер картины Рон Ховард, подаривший нам спортивную драму «Гонка» с Крисом Хемсввортом, снял биографическую историю про самого известного тенора в мире Лучано Паваротти. В доументальном фильме также сыграли Пласидо Доминго, Спайк Ли, принцесса Диана.



История личной жизни и творческого пути одного из лучших голосов XX века – итальянского оперного певца Лучано Паваротти. Портрет уникального «тенора», мировой звезды и деятельного филантропа представлен на основе документальных съемок, семейных архивов, интервью с близкими Паваротти и знатоками его творчества.