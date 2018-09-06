Курск, 2018

Продюсером фильма выступил Люк Бессон.

Съёмки прошли на военно-морской базе в Тулоне, а также в Бельгии и Норвегии. Изначально картина должна была сниматься в России, однако Министерство обороны не выдало на них разрешении из-за государственной тайны.

Сюжет фильма основан на романе «Время умирать» (2002) Роберта Мура.17 августа 2015 года было объявлено, что кинокомпания EuropaCorp разрабатывает фильм, основанный на катастрофе подводной лодки K-141 «Курск» 2000 года, и что Мартин Зандвлиет был нанят для постановки фильма по сценарию Роберта Родата, основанному на книге Роберта Мура. 21 января 2016 года стало известно, что Зандвлиета заменит на посту режиссера Томас Винтерберг.

Это один из последних фильмов Микаэля Нюквиста. Он умер от рака легких в июне 2017 года, за месяц до окончания производства фильма. Однако, по данным The Guardian, Нюквист завершил съемки всех сцен со своим участием.

Съемки фильма планировалось начать в России в сентябре 2016 года, но их пришлось отложить из-за того, что Министерство обороны РФ не выдало разрешение на съемку, которая продлилась бы около месяца. Как сообщает The Hollywood Reporter, министерство первоначально обещало сотрудничать с производственной командой, но впоследствии обеспокоилось предоставлением доступа к секретной информации и локациям. По этой причине производство картины было перенесено во Францию и Бельгию.

Основные съемки начались на военно-морской базе Тулон во франции 26 апреля 2017 года, и через три-четыре недели продолжились в Бельгии, в павильонах антверпенской студии AED и в нескольких натурных локациях. Некоторые сцены были сняты на настоящей подводной лодке Redoutable, которая стояла на берегу пролива Ла-Манш в порту Шербур-Октевиль.

Персонаж Владимира Путина был вырезан из фильма до того, как на эту роль был выбран актер. Путин, который занимал пост президента России всего три месяца, когда произошла трагедия в 2000 году, должен был появиться в качестве второстепенного персонажа как минимум в пяти сценах фильма. При этом российский лидер сочувственно изображен в оригинальном сценарии фильма: там подчеркивается, что он очень лично воспринял эту трагедию (отец Путина был подводником).

Эксперты-подводники, такие как журналист Роберт Мур, автор книги, по которой снят фильм, вместе с Дэвидом Расселом, командиром британского Королевского флота, который пытался спасти людей из тонущей подлодки, а также экспертом по подводным лодкам Рэмси Мартином выступали в качестве консультантов съемочной группы.

Томасу Винтербергу пришла в голову идея сделать Таню беременной, как раз когда он встретил Леа Сейду, беременность которой уже подходила к концу.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября 2018 года. Он был выпущен на стриминговом сервисе DirecTV Cinema 23 мая 2019 года, а затем вышел в ограниченный прокат 21 июня года под эгидой компании Saban Films. При бюджете в 40 миллионов долларов картине удалось собрать примерно 6.5 миллионов.