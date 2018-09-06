Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курск Курск
Киноафиша Фильмы Курск
Kursk

Курск, 2018

2018 / Бельгия / Люксембург
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Фильм, основанный на реальных событиях, о затонувшей подводной лодке
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильмы о новейшей истории России являются большой редкостью для современного отечественного кинематографа. Не удивительно, что историю о затонувшей подводной лодке «Курск» на большой экран перенесли не наши соотечественники, а зарубежный постановщик. Томас Винтерберг является завсегдатаем мировых кинофестивалей и известен своими фильмами «Субмарино», «Охота» и «Торжество».

В картине, основанной на реальных событиях, собрался интернациональный актёрский ансамбль. В главных ролях снялись британец Колин Фёрт, француженка Леа Сейду, бельгиец Маттиас Шонартс, а также шведы Микаэл Нюквист и Макс фон Сюдов.

В портовом городе Мурманске капитан-лейтенант ВМФ Михаил Аверин готовится к учениям Северного флота на своей подводной лодке класса Оскар II «Курск». Сокращение бюджета мешает капитану получать заработную плату, вынуждая Аверина и его друзей Антона и Олега обменять часы своих подводников на съестные припасы для празднования свадьбы своего товарища по команде Павла. После свадьбы моряки прощаются с семьями, и лодка выходит в море.

По пути к месту учений офицер, ответственный за вооружение, Павел, отмечает, что температура экспериментальной торпеды ПВТ начинает быстро повышаться, и просит разрешения на ее ранний запуск из-за риска утечки керосина. Отметив близость подлодки к разрешенной зоне и все еще приемлемую температуру торпеды, капитан приказывает Павлу и его людям ждать. Из-за дальнейшего повышения температуры торпеда взрывается, разрушая лодку и убивая всю команду оружейной.

Аверину и его людям нужно срочно принять все необходимые меры для предотвращения ядерной катастрофы. Героизм российских матросов, спасших свою страну, будет стоить жизни каждому из них…

Продюсером фильма выступил Люк Бессон.

Съёмки прошли на военно-морской базе в Тулоне, а также в Бельгии и Норвегии. Изначально картина должна была сниматься в России, однако Министерство обороны не выдало на них разрешении из-за государственной тайны.

Сюжет фильма основан на романе «Время умирать» (2002) Роберта Мура.17 августа 2015 года было объявлено, что кинокомпания EuropaCorp разрабатывает фильм, основанный на катастрофе подводной лодки K-141 «Курск» 2000 года, и что Мартин Зандвлиет был нанят для постановки фильма по сценарию Роберта Родата, основанному на книге Роберта Мура. 21 января 2016 года стало известно, что Зандвлиета заменит на посту режиссера Томас Винтерберг.

Это один из последних фильмов Микаэля Нюквиста. Он умер от рака легких в июне 2017 года, за месяц до окончания производства фильма. Однако, по данным The Guardian, Нюквист завершил съемки всех сцен со своим участием.

Съемки фильма планировалось начать в России в сентябре 2016 года, но их пришлось отложить из-за того, что Министерство обороны РФ не выдало разрешение на съемку, которая продлилась бы около месяца. Как сообщает The Hollywood Reporter, министерство первоначально обещало сотрудничать с производственной командой, но впоследствии обеспокоилось предоставлением доступа к секретной информации и локациям. По этой причине производство картины было перенесено во Францию и Бельгию.

Основные съемки начались на военно-морской базе Тулон во франции 26 апреля 2017 года, и через три-четыре недели продолжились в Бельгии, в павильонах антверпенской студии AED и в нескольких натурных локациях. Некоторые сцены были сняты на настоящей подводной лодке Redoutable, которая стояла на берегу пролива Ла-Манш в порту Шербур-Октевиль.

Персонаж Владимира Путина был вырезан из фильма до того, как на эту роль был выбран актер. Путин, который занимал пост президента России всего три месяца, когда произошла трагедия в 2000 году, должен был появиться в качестве второстепенного персонажа как минимум в пяти сценах фильма. При этом российский лидер сочувственно изображен в оригинальном сценарии фильма: там подчеркивается, что он очень лично воспринял эту трагедию (отец Путина был подводником).

Эксперты-подводники, такие как журналист Роберт Мур, автор книги, по которой снят фильм, вместе с Дэвидом Расселом, командиром британского Королевского флота, который пытался спасти людей из тонущей подлодки, а также экспертом по подводным лодкам Рэмси Мартином выступали в качестве консультантов съемочной группы.

Томасу Винтербергу пришла в голову идея сделать Таню беременной, как раз когда он встретил Леа Сейду, беременность которой уже подходила к концу.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября 2018 года. Он был выпущен на стриминговом сервисе DirecTV Cinema 23 мая 2019 года, а затем вышел в ограниченный прокат 21 июня года под эгидой компании Saban Films. При бюджете в 40 миллионов долларов картине удалось собрать примерно 6.5 миллионов.

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 28 марта 2019
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Томас Винтерберг
Томас Винтерберг
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Леа Сейду
Леа Сейду
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия
Фильмы про подводные лодки Фильмы про подводные лодки
Фильмы про героизм Фильмы про героизм
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Фильмы без хэппи-энда Фильмы без хэппи-энда
Фильмы про выживание Фильмы про выживание
Постер фильма Курск 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
До российского проката кое-как доплыл «Курск», новый фильм Томаса Винтерберга. Датский режиссер два десятка лет назад прогремел «Торжеством», за которое получил Приз жюри в Каннах, но уже давно не занимается ничем провокационным и радикальным. Его интерпретация трагедии, случившейся в августе 2000 года, могла получиться смелым политическим и эстетическим высказыванием, но вышло все с точностью наоборот. Затонувшая подлодка К-141 тогда вписалась в ряд других катастроф,…
Читать
Константин Кирюхин 28 июня 2019, 02:26
Сходил ,посмотрел. Один из немногих зарубежных фильмах о нас который приятно смотреть и нет медведя с балалайкой. Фильм этот художественные,а не… Читать дальше…
Сергей 21 июня 2019, 14:47
Фильму год , если не больше, давно можно скачать и посмотреть, полный шлак не тратьте денег, бессону лучше продолжать снимать мимимишную фантастику для малолеток, то есть то что получается
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дублированный трейлер «Курска»: Они живы Драму о трагедии на российской подлодке снял датчанин Томас Винтерберг.
Написать
1 февраля 2019 12:38
Колин Ферт в трейлере фильма про подлодку «Курск» В сети появился первый официальный трейлер исторической драмы «Курск», режиссером которой стал Томас Винтерберг. В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс и многие
Написать
6 сентября 2018 15:49
Колин Ферт на первых кадрах фильма «Курск» Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс появились на первых кадрах драмы «Курск», основанной на реальных событиях. В центре сюжета – члены экипажа печально известной российской
Написать
27 августа 2018 15:08
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши