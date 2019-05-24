Соблазн, 2019

Жюстин Трие режиссер из Франции, где чувственности отдаётся отдельное значимое место. Как раз этой чувственностью и наполнены ее картины. Это мы могли наблюдать в ее предыдущей работе «В постели с Викторией», а теперь и в картине «Соблазн». В фильме принимали участие Виржини Эфира, которая ранее уже снималась у Жюстин Тире, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Нильс Шнайдер, известный по фильму «Куриоса».



Сибил – успешная женщина-психотерапевт, которая отдала своему призванию 10 лет, решает, что хочет вернуться к своему прежнему занятию – литературе. Она хочет написать книгу. И для достижения своих желаний отказывается почти от всех своих пациентов, кроме одной. Молодой беременной актрисы Марго, которая уговаривает сделать для нее исключение. На приеме она делится откровениями, которые перевернут её жизнь.