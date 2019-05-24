Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соблазн Соблазн
Киноафиша Фильмы Соблазн
Sibyl

Соблазн, 2019

2019 / Франция
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Опытный психотерапевт попадает под влияния своей очаровательной пациентки.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Жюстин Трие режиссер из Франции, где чувственности отдаётся отдельное значимое место. Как раз этой чувственностью и наполнены ее картины. Это мы могли наблюдать в ее предыдущей работе «В постели с Викторией», а теперь и в картине «Соблазн». В фильме принимали участие Виржини Эфира, которая ранее уже снималась у Жюстин Тире, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Нильс Шнайдер, известный по фильму «Куриоса».

Сибил – успешная женщина-психотерапевт, которая отдала своему призванию 10 лет, решает, что хочет вернуться к своему прежнему занятию – литературе. Она хочет написать книгу. И для достижения своих желаний отказывается почти от всех своих пациентов, кроме одной. Молодой беременной актрисы Марго, которая уговаривает сделать для нее исключение. На приеме она делится откровениями, которые перевернут её жизнь.

- В фильме звучит саундтрек 1970 года, музыка Нино Феррер и Джули Лондон.

Сибил — опытная и успешная женщина-психотерапевт, желающая отказаться от практики, чтобы воплотить давнее желание написать книгу. В тот момент, когда ей будет так нужно вдохновение, рядом окажется юная актриса Марго, ищущая помощи и поддержки. Сибил, очарованная новой пациенткой, будет всё глубже погружаться в чужую историю, не замечая, как её собственная жизнь перевернётся с ног на голову.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера онлайн 26 сентября 2019
Премьера в мире 24 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Жюстин Трие
Жюстин Трие
В ролях
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Лор Калами
Лор Калами
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про врачей Фильмы про врачей
Психологические триллеры Психологические триллеры
Постер фильма Соблазн 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Сибил — а именно ее именем в оригинале называется фильм Жюстин Трие — психотерапевт. Она хочет оставить практику и написать роман, поэтому отказывается от почти всех клиентов. Остается актриса Марго, которая колеблется, делать ли ей аборт, да мальчик лет десяти, который отвечает на один вопрос за сеанс. Придумать историю из головы не получается, поэтому Сибил начинает заимствовать кое-что из рассказов ее клиентки. А пробравшись через «черный ход» в чужую жизнь, не может…
Читать
zemfira.r 25 июля 2019, 16:07
безполезно потрачино время!!!
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Первый трейлер драмы «Любовь по Фрейду» из Каннского конкурса Картина Жюстин Трие выйдет в российский прокат уже 4 июля.
Написать
6 мая 2019 16:58
Канны-2019: Гид по конкурсной программе Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова подробно разбирают 21 фильм, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
Написать
18 апреля 2019 18:37
Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля Зомби, художницы, мафиози, певцы, безработные — таковы герои основной программы в 2019 году.
Написать
18 апреля 2019 12:29
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши