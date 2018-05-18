Девочка, 2018

Фильм «Девочка» рассказывает историю пятнадцатилетней Лары, которая готовится к операции по смене пола. Заключенная в теле мальчика девочка с раннего возраста занималась балетом. Несмотря на свою особенность, ей удалось поступить в престижную балетную школу, однако каждый день становится для Лары серьезным испытанием, потому что она слишком некомфортно чувствует себя в собственном теле.

«Девочка» — это второй полнометражный фильм Лукаса Донта, до этого снявшего картину «Фильм для парней Х». Главную роль в картине исполнил юный Виктор Полстер, для которого это стало дебютным появлением на большом экране. За свою первоклассную игру он удостоился награды Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд».