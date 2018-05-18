Девочка, 2018

Фильм «Девочка» рассказывает историю пятнадцатилетней Лары, которая готовится к операции по смене пола. Заключенная в теле мальчика девочка с раннего возраста занималась балетом. Несмотря на свою особенность, ей удалось поступить в престижную балетную школу, однако каждый день становится для Лары серьезным испытанием, потому что она слишком некомфортно чувствует себя в собственном теле.
«Девочка» — это второй полнометражный фильм Лукаса Донта, до этого снявшего картину «Фильм для парней Х». Главную роль в картине исполнил юный Виктор Полстер, для которого это стало дебютным появлением на большом экране. За свою первоклассную игру он удостоился награды Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд».
- Фильм стал дебютом для Виктора Полстера.
- Картина «Девочка» получила четыре награды на Каннском кинофестивале.
- «Девочка» была выдвинута Бельгией на соискание «Оскара».
- Идея картины родилась у Лукаса Донта в 2009 году, когда он прочитал статью про мальчика, сменившего пол и ставшего балериной.
- Более 500 человек, включая мальчиков, девочек и трансгендеров, пробовались на главную роль.
Целеустремленная пятнадцатилетняя Лара решила стать профессиональной балериной. При поддержке отца она полностью отдается этому стремлению в новой школе. Но психологические подростковые проблемы Лары усиливаются, когда она понимает, что ее тело не хочет подчиняться строгой дисциплине – все дело в том, что родилась она мальчиком.