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Киноафиша Фильмы Девочка
Girl

Девочка, 2018

2018 / Франция / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Лара мечтает стать балериной и готовится к операции по смене пола
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Фильм «Девочка» рассказывает историю пятнадцатилетней Лары, которая готовится к операции по смене пола. Заключенная в теле мальчика девочка с раннего возраста занималась балетом. Несмотря на свою особенность, ей удалось поступить в престижную балетную школу, однако каждый день становится для Лары серьезным испытанием, потому что она слишком некомфортно чувствует себя в собственном теле.

«Девочка» — это второй полнометражный фильм Лукаса Донта, до этого снявшего картину «Фильм для парней Х». Главную роль в картине исполнил юный Виктор Полстер, для которого это стало дебютным появлением на большом экране. За свою первоклассную игру он удостоился награды Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд».

- Фильм стал дебютом для Виктора Полстера.

- Картина «Девочка» получила четыре награды на Каннском кинофестивале.

- «Девочка» была выдвинута Бельгией на соискание «Оскара».

- Идея картины родилась у Лукаса Донта в 2009 году, когда он прочитал статью про мальчика, сменившего пол и ставшего балериной. 

- Более 500 человек, включая мальчиков, девочек и трансгендеров, пробовались на главную роль.

Целеустремленная пятнадцатилетняя Лара решила стать профессиональной балериной. При поддержке отца она полностью отдается этому стремлению в новой школе. Но психологические подростковые проблемы Лары усиливаются, когда она понимает, что ее тело не хочет подчиняться строгой дисциплине – все дело в том, что родилась она мальчиком.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера онлайн 18 января 2019
Премьера в мире 18 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик HHG
Режиссер
Лукас Донт
Лукас Донт
В ролях
Виктор Полстер
Виктор Полстер
Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Кателена Дамен
Кателена Дамен
Валентин Дененс
Валентин Дененс
Алексия Депикер
Алексия Депикер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девочка 3 постера
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Девочка смотреть онлайн

Девочка
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за 1 рубль
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Пятнадцатилетнюю Лару принимают в одну из лучших балетных школ страны. Пока только на испытательный срок. Ради того, чтобы девочка смогла осуществить свою мечту, её семья, состоящая из отца и младшего брата, переезжает в новый город. В первый учебный день перед выходом из дома Лара недрогнувшей рукой сама прокалывает себе уши: ей не привыкать к физической боли. Все вокруг — от педагогов до одноклассников — в курсе, что родилась Лара в теле мальчика. Но её ситуация…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Петербурге пройдёт показ и обсуждение фильма «Девочка» В Санкт-Петербурге покажут фильм «Девочка» о непростой истории подростка-трансгендера, основанный на реальной истории.
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11 февраля 2019 16:43
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