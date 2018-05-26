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Пришедший с моря
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Umi wo kakeru / The man from the sea

Пришедший с моря, 2018

2018 / Япония
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О фильме

Драма на тему взаимоотношений человека и природы, рассмотренных сквозь призму дружбы молодых людей, воспитанных в разных странах и культурах, разворачивается на фоне индонезийских пейзажей. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, разрушенный войной и цунами, находят на побережье Банда-Ачеха загадочного молодого человека. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын называют его Лау, что на индонезийском означает «море», и берут его под свою опеку. Вскоре рядом с Лау начинают происходить необыкновенные вещи…

5.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 ноября 2019
Премьера в мире 26 мая 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кодзи Фукада
В ролях
Дин Фудзиока
Маю Цурута
Тайга
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пришедший с моря 3 постера
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