Пришедший с моря, 2018

Драма на тему взаимоотношений человека и природы, рассмотренных сквозь призму дружбы молодых людей, воспитанных в разных странах и культурах, разворачивается на фоне индонезийских пейзажей. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, разрушенный войной и цунами, находят на побережье Банда-Ачеха загадочного молодого человека. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын называют его Лау, что на индонезийском означает «море», и берут его под свою опеку. Вскоре рядом с Лау начинают происходить необыкновенные вещи…