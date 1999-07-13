С широко закрытыми глазами, 1999

В супружеской жизни Билла, талантливого врача, и временно безработной Элис все складывалось прекрасно – ровно до тех пор, пока женщина не признается своему избраннику в желании заняться сексом с первым встречным. Уязвленный и в то же время шокированный ее словами, Билл начинает задумываться о собственной сексуальности. Как назло, его буквально преследуют красивые женщины – то дочь одного из пациентов признается в физическом влечении, то проститутка на улице предложит свои услуги. Мужчина стойко держится, но затем попадает на тайную вечеринку, участники которой практикуют садо-мазо. На следующий день Билл обнаруживает одну из участниц оргии в больничном морге, а ему самому начинают поступать странные угрозы...