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С широко закрытыми глазами С широко закрытыми глазами
Киноафиша Фильмы С широко закрытыми глазами
Eyes Wide Shut

С широко закрытыми глазами, 1999

1999 / США / Великобритания
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В супружеской жизни Билла, талантливого врача, и временно безработной Элис все складывалось прекрасно – ровно до тех пор, пока женщина не признается своему избраннику в желании заняться сексом с первым встречным. Уязвленный и в то же время шокированный ее словами, Билл начинает задумываться о собственной сексуальности. Как назло, его буквально преследуют красивые женщины – то дочь одного из пациентов признается в физическом влечении, то проститутка на улице предложит свои услуги. Мужчина стойко держится, но затем попадает на тайную вечеринку, участники которой практикуют садо-мазо. На следующий день Билл обнаруживает одну из участниц оргии в больничном морге, а ему самому начинают поступать странные угрозы...

  • Режиссер фильма Стэнли Кубрик скончался спустя четыре дня после того, как представил Warner Brothers окончательный вариант фильма. 
  • Несмотря на то что действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, съемки проходили в Лондоне. 
  • Непрерывные съемки фильма заняли 400 дней. Это стало поводом для того, чтобы фильм занесли в Книгу рекордов Гиннеса. 
  • В кадре появляются дочь и внук Стэнли Кубрика. Катарина Кубрик и ее сын по имени Алекс исполнили роли пациентов, явившихся на прием к главному герою.

Атмосферное и мистическое кино о темных сторонах жизни Нью-Йорка и его жителей, тайных готических оргиях и мертвых проститутках. Попав в цепь странных и маняще-опасных ситуаций, Элис и Билл понимают, что они прошли через эту ситуацию грехопадения, реальную или во сне - неважно, не потеряв друг друга, сохранив семью, дочь и душевное здоровье.

7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера в мире 13 июля 1999
Возраст 18+
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Том Круз
Том Круз
Николь Кидман
Николь Кидман
Мэдисон Эгинтон
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма С широко закрытыми глазами 3 постера
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саундтрек фильма С широко закрытыми глазами
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