Элефант, 2019

Фильм «Элефант» успел наделать много шуму еще до того, как его увидел зритель. Все дело в том, что режиссер и сценарист проекта Антон Красовский попросил снять свое имя с титров из-за конфликта с продюсерами насчет окончательного монтажа ленты. Но фильм при участие Фредерика Бегбедера и Алексея Гуськова все же увидел свет и был впервые представлен на суд зрителей на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Сюжет картины рассказывает про детского писателя Валентина Шубина, которого играет Гуськов. Внезапно он узнает, что болен и ему срочно требуется операция по пересадке сердца. После успешной трансплантации Шубин не хочет продолжать свою работу по написанию книги и планирует вести прежний образ жизни. Но с ним начинают происходить неожиданные вещи.