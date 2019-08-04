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Элефант Элефант
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Элефант, 2019

2019 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Элефант» успел наделать много шуму еще до того, как его увидел зритель. Все дело в том, что режиссер и сценарист проекта Антон Красовский попросил снять свое имя с титров из-за конфликта с продюсерами насчет окончательного монтажа ленты. Но фильм при участие Фредерика Бегбедера и Алексея Гуськова все же увидел свет и был впервые представлен на суд зрителей на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Сюжет картины рассказывает про детского писателя Валентина Шубина, которого играет Гуськов. Внезапно он узнает, что болен и ему срочно требуется операция по пересадке сердца. После успешной трансплантации Шубин не хочет продолжать свою работу по написанию книги и планирует вести прежний образ жизни. Но с ним начинают происходить неожиданные вещи.

- Алексей Гуськов и Фредерик Бегбедер познакомились на съемках фильма ИДЕАЛЬ в 2015 году и с тех пор продолжают дружить.

- Режиссер картины снял свое имя с титров из-за конфликта с продюсерами.

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 6 ноября 2019
Премьера в мире 4 августа 2019
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Красовский
Алексей Красовский
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Ян Цапник
Ян Цапник
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Элефант 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Элефант смотреть онлайн

Элефант
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Правильная сторона жизни Алексея Гуськова: Интервью с актером и продюсером фильма «Элефант» На фестивале «Окно в Европу» в Выборге показали новый фильм актёра и продюсера Алексея Гуськова «Элефант». Актёр продолжает рассуждать на тему «жизнь после 50 существует и её можно изменить в лучшую сторону», как это было в «Вечной жизни Александра Христофорова». Детский писатель, который давно не выпускал ничего нового, получает операцию по замене сердца в обмен на контакт на создание продолжения истории про слона Мишку, которая сделала его известным. Поиски вдохновения оборачиваются поисками самого себя.
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3 сентября 2019 15:39
Сердце не подскажет: как «Элефант» оказался фильмом без автора На фестивале «Окно в Европу» состоялась премьера картины, режиссер которой убрал свое имя из титров.
Написать
7 августа 2019 16:28
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем
Написать
8 августа 2018 16:30
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