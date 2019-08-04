Элефант, 2019

Фильм «Элефант» успел наделать много шуму еще до того, как его увидел зритель. Все дело в том, что режиссер и сценарист проекта Антон Красовский попросил снять свое имя с титров из-за конфликта с продюсерами насчет окончательного монтажа ленты. Но фильм при участие Фредерика Бегбедера и Алексея Гуськова все же увидел свет и был впервые представлен на суд зрителей на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.
Сюжет картины рассказывает про детского писателя Валентина Шубина, которого играет Гуськов. Внезапно он узнает, что болен и ему срочно требуется операция по пересадке сердца. После успешной трансплантации Шубин не хочет продолжать свою работу по написанию книги и планирует вести прежний образ жизни. Но с ним начинают происходить неожиданные вещи.
- Алексей Гуськов и Фредерик Бегбедер познакомились на съемках фильма ИДЕАЛЬ в 2015 году и с тех пор продолжают дружить.
- Режиссер картины снял свое имя с титров из-за конфликта с продюсерами.
У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…