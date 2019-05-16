Рокетмен, 2019

Элтон Джон – одна из наиболее значимых и громких фигур музыкального мира XX столетия. Имя этого британского исполнителя знают все – и режиссер Декстер Флетчер решил показать, каким был творческий путь Элтона. На главную роль был выбран звезда «Кингсмена» Тэрон Эджертон, который хорошо зарекомендовал себя не только на актерском поприще, но и в качестве певца (он исполнил одну из ролей в музыкальном анимационной фильме «Зверопой»).

Сюжет «Рокетмена», фильм назван в честь одной из песен Элтона Джона, расскажет о том, как простой одаренный подросток смог стать столь влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса. Песни Элтона поют самые именитые артисты, но каким был путь этого певца мало кто знает…