Рокетмен, 2019

Элтон Джон – одна из наиболее значимых и громких фигур музыкального мира XX столетия. Имя этого британского исполнителя знают все – и режиссер Декстер Флетчер решил показать, каким был творческий путь Элтона. На главную роль был выбран звезда «Кингсмена» Тэрон Эджертон, который хорошо зарекомендовал себя не только на актерском поприще, но и в качестве певца (он исполнил одну из ролей в музыкальном анимационной фильме «Зверопой»).
Сюжет «Рокетмена», фильм назван в честь одной из песен Элтона Джона, расскажет о том, как простой одаренный подросток смог стать столь влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса. Песни Элтона поют самые именитые артисты, но каким был путь этого певца мало кто знает…
- Фильм назван в честь одной из песен Элтона Джона.
- Элтон Джон и Тэрон Эджертон вместе снимались во второй части Kingsman.
- Когда Элтон впервые услышал, как Тэрон поет его песни, то заявил, что никто не смог бы сделать это лучше.
- Тэрон Эджертон впервые исполнял песню Элтона Джона I'm Still Standing для мультфильма "Зверопой".
- В фильме должен был появиться Том Харди, но он выбыл из проекта из-за разногласий с раписаниями.
- Элтона Джона мог сыграть Джастин Тимберлейк.
- Декстер Флетчер также работал над байопиком «Богемская рапсодия».
Биографическая лента, названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба.
я из питера просто