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Рокетмен Рокетмен
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Rocketman

Рокетмен, 2019

2019 / Великобритания
6.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Байопик о молодости легендарного певца Элтона Джона
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элтон Джон – одна из наиболее значимых и громких фигур музыкального мира XX столетия. Имя этого британского исполнителя знают все – и режиссер Декстер Флетчер решил показать, каким был творческий путь Элтона. На главную роль был выбран звезда «Кингсмена» Тэрон Эджертон, который хорошо зарекомендовал себя не только на актерском поприще, но и в качестве певца (он исполнил одну из ролей в музыкальном анимационной фильме «Зверопой»).

Сюжет «Рокетмена», фильм назван в честь одной из песен Элтона Джона, расскажет о том, как простой одаренный подросток смог стать столь влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса. Песни Элтона поют самые именитые артисты, но каким был путь этого певца мало кто знает…

- Фильм назван в честь одной из песен Элтона Джона.

- Элтон Джон и Тэрон Эджертон вместе снимались во второй части Kingsman.

- Когда Элтон впервые услышал, как Тэрон поет его песни, то заявил, что никто не смог бы сделать это лучше.

- Тэрон Эджертон впервые исполнял песню Элтона Джона I'm Still Standing для мультфильма "Зверопой".

- В фильме должен был появиться Том Харди, но он выбыл из проекта из-за разногласий с раписаниями.

- Элтона Джона мог сыграть Джастин Тимберлейк.

- Декстер Флетчер также работал над байопиком «Богемская рапсодия».

Биографическая лента, названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба.

6.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 6 августа 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Декстер Флетчер
Декстер Флетчер
В ролях
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Джейми Белл
Джейми Белл
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Кит Коннор
Кит Коннор
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Постер фильма Рокетмен 5 постеров
Золотой глобус Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Золотой глобус Лучшая песня
Оскар Лучшая песня
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Рокетмен смотреть онлайн

Рокетмен
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Говорят, когда Элтон Джон смотрел «Рокетмена», он видел себя самого, а не артиста Тэрона Эджертона, который его играет. Учитывая, что легенда музыки последние 20 лет выглядит как упитанный и ужасно довольный жизнью человек (он уже 28 лет в завязке и счастливо живёт с партнёром), мускулистый и подтянутый Эджертон не сразу ассоциируется с певцом. Но дайте молодому британскому артисту пять минут, и он запросто убедит…
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Дима Малинов 2 июня 2019, 21:25
сходил на фильм, оказалось вырезали самое интересное - сцены употребления наркотиков и гомосекусуальные скетчи, ставлю единицу потому что только за этим я и шёл
я из питера просто
an-cher 11 июня 2019, 22:09
Фильм шикарный. Тэрон Эджертон достоин Оскара, настолько гениально спел песни Элтона Джона. Я заслушивалась и восхищалась. И какая игра - он… Читать дальше…
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28 голосов
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9 ноября 2021 17:01
В 2022 году Paramount+ планирует выпускать по одному оригинальному фильму в неделю В течение 2021 года на платформе ожидается много релизов, но все это будет лишь анонсом к масштабному пополнению каталога сервиса в следующем году.
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Сериал о создании «Крестного отца» поставит режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер Сценарий напишет номинант на «Оскар» Майкл Толкин.
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