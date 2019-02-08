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Родители легкого поведения Родители легкого поведения
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Drunk Parents

Родители легкого поведения, 2018

2018 / США
3.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Семейная пара пытается скрыть от дочери полный финансовый крах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Родители лёгкого поведения» снял Фред Вульф («Мальчикам это нравится», сценарист - «Одноклассники»). Главные роли в ленте исполнили такие актёры, как Алек Болдуин («Перл Харбор», «Привычка жениться»), Сальма Хайек («Бандитки», «Фрида»), Джо Манганьелло («Настоящая кровь», «Супер Майк XXL»), Бриджет Мойнэхэн («Я, робот», «Интуиция»), Бен Платт («Идеальный голос») и другие.

В центре сюжета картины «Родители лёгкого поведения» окажется супружеская пара Фрэнк и Нэнси, которые живут роскошной жизнью в огромном доме. Их единственная дочь, благодаря состоянию родителей, отправляется в колледж. Но внезапно семейство терпит финансовый крах. Ничего не остаётся, как устроить большую гаражную распродажу, деньги от которой пойдут на обучение. Но всё бы ничего, если Нэнси и Фрэнк не стали бы запивать своё горе большим количеством алкоголя...

- Сальма Хайек и Алек Болдуин уже играли пару в сериале «Студия 30» 

- Сценарий к картине написал Питер Галк («Ледниковый период: Глобальное потепление»)

- В оригинале фильм называется Drunk Parents (Пьяные родители)

Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже  сдают  в аренду чужой особняк. Но получится ли у двух горе-авантюристов провернуть свои невероятные махинации? Ведь каждый их шаг —  отличный повод откупорить новую бутылку…  
 

 

3.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 19 апреля 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Фред Вульф
Фред Вульф
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Айми Маллинз
Айми Маллинз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родители легкого поведения 6 постеров
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Родители легкого поведения смотреть онлайн

Родители легкого поведения
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Фрэнк (Алек Болдуин) и Нэнси (Сальма Хайек) отправили свою дочь в колледж. Оставив её в общежитии и отдав все необходимые указания, пара возвращается в свой шикарный дом только для того, чтобы обнаружить, что их автомобиль цепляет эвакуатор. Проблема в том, что Фрэнк и Нэнси банкроты. Медицинская компания Фрэнка, производившая искусственные сердечные клапаны, прогорела, и всё время родители пытались оградить дочь от неприятной правды. Но теперь необходимо откуда-то найти деньги для…
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Nadezhda Kuzmina 8 марта 2019, 10:44
В фильме много шуток, но мне не зашла ни одна! Было очень скучно, весь зал дремал. По телеку выключили бы через 10 минут
ivi05 7 марта 2019, 18:50
Совершенно беспонтовый фильм со специфическим американским юмором... При том, что снялись актеры мирового уровня
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15 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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