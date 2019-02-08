Родители легкого поведения, 2018

Фильм «Родители лёгкого поведения» снял Фред Вульф («Мальчикам это нравится», сценарист - «Одноклассники»). Главные роли в ленте исполнили такие актёры, как Алек Болдуин («Перл Харбор», «Привычка жениться»), Сальма Хайек («Бандитки», «Фрида»), Джо Манганьелло («Настоящая кровь», «Супер Майк XXL»), Бриджет Мойнэхэн («Я, робот», «Интуиция»), Бен Платт («Идеальный голос») и другие.

В центре сюжета картины «Родители лёгкого поведения» окажется супружеская пара Фрэнк и Нэнси, которые живут роскошной жизнью в огромном доме. Их единственная дочь, благодаря состоянию родителей, отправляется в колледж. Но внезапно семейство терпит финансовый крах. Ничего не остаётся, как устроить большую гаражную распродажу, деньги от которой пойдут на обучение. Но всё бы ничего, если Нэнси и Фрэнк не стали бы запивать своё горе большим количеством алкоголя...