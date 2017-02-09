Дитя тьмы, 2017

«Дитя тьмы» - дебютный полнометражный фильм Джереми Люттера, который работал над созданием короткометражных картин «Пойма», «Сброс», «Gord's Brothers» и других. Роль главной героини Саманты досталась юной актрисе Джессике МакЛеод, которая получила главную награду на фестивале Fantasporto. Ханна Чарами играет роль обманчиво невинной младшей сестры Оливии. 15-летняя актриса известна своими ролями в сериале «Ван Хельсинг» и фильме «Моя девушка - монстр». Джон Эммет Трейси («Сверхъестественное»,«Тайны Смолвиля) и Яна Мицула («Сумеречная зона», «Звездные врата: Атлантида») исполнили роли родителей.

Главная героиня фильма Саманта – трудный подросток, которая потеряла родителей и живет в приемной семье. Однажды она отпускает младшую сестру Оливию одну, и малышка бесследно исчезает в лесу, а возвращается лишь спустя три дня. И только Саманта знает, что перед ней не Оливия.