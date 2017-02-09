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Дитя тьмы Дитя тьмы
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The Hollow Child

Дитя тьмы, 2017

2017 / Канада
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Фильм основан на народном фольклоре про демоническое зло глухой лощины
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«Дитя тьмы» - дебютный полнометражный фильм Джереми Люттера, который работал над созданием короткометражных картин «Пойма», «Сброс», «Gord's Brothers» и других. Роль главной героини Саманты досталась юной актрисе Джессике МакЛеод, которая получила главную награду на фестивале Fantasporto. Ханна Чарами играет роль обманчиво невинной младшей сестры Оливии. 15-летняя актриса известна своими ролями в сериале «Ван Хельсинг» и фильме «Моя девушка - монстр». Джон Эммет Трейси («Сверхъестественное»,«Тайны Смолвиля) и Яна Мицула («Сумеречная зона», «Звездные врата: Атлантида») исполнили роли родителей.

Главная героиня фильма Саманта – трудный подросток, которая потеряла родителей и живет в приемной семье. Однажды она отпускает младшую сестру Оливию одну, и малышка бесследно исчезает в лесу, а возвращается лишь спустя три дня. И только Саманта знает, что перед ней не Оливия.

- Фильм основан на национальном фольклоре.

- Съемки хоррора проходили в Британской Колумбии, в южной части города Суррей.

Любимица всей семьи Оливия пропадает во время прогулки. Поиски в лесной чаще ничего не дают. Спустя несколько дней Оливия чудесным образом возвращается домой.  И только ее старшая сестра Саманта понимает, что вместо Оливии вернулось нечто другое и очень недоброе.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 мая 2019
Премьера в мире 9 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джереми Люттер
Джереми Люттер
В ролях
Джессика МакЛеод
Джессика МакЛеод
Ханна Черами
Ханна Черами
Джон Эммет Трэйси
Джон Эммет Трэйси
Яна Мицула
Яна Мицула
Женевьев Бюкнер
Женевьев Бюкнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дитя тьмы 3 постера
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Дитя тьмы смотреть онлайн

Дитя тьмы
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Мать-оторва сбежала, оставив запертыми в доме двух дочерей. Когда полицейские выломали двери, младшая уже была мертва, старшую спасли и отдали на воспитание в другую семью. Спустя годы старшеклассница Саманта все еще считает себя «кукушонком» и мечтает сбежать из чужого гнезда. Мачеха своими наставительными разговорами «быть семьей - это тяжелый труд», только укрепляет девочку в её сомнениях. Одна радость - младшая сводная сестра, почти родная душа. Но только однажды…
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Андрей Николаенков 5 мая 2019, 19:13
По отрывка фильма уже понятно весь фильм
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14 голосов
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