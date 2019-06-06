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Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
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Paw patrol. Blaze and the Monster Machines

Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки, 2019

2019 / Канада
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Третий выпуск сборника Щенячий патруль
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О фильме

Третий выпуск сборника состоит из двух серий: 1. "Щенячий патруль": Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса. Щенкам нужно восстановить то, что она разрушила во время неуправляемой поездки и предотвратить новые разрушения - это супер-строительная операция! 2. «Вспыш и чудо-машинки»: Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супер-шин, которые могут трансформироваться как угодно, чтобы Вспыш продолжил путь.

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Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера в мире 6 июня 2019
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
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Постер мультфильма Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки 1 постер
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