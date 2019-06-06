Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки, 2019

Третий выпуск сборника состоит из двух серий: 1. "Щенячий патруль": Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса. Щенкам нужно восстановить то, что она разрушила во время неуправляемой поездки и предотвратить новые разрушения - это супер-строительная операция! 2. «Вспыш и чудо-машинки»: Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супер-шин, которые могут трансформироваться как угодно, чтобы Вспыш продолжил путь.