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Superpower Dogs

Суперсобаки, 2019

2019 / Великобритания
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть О фильме

Герои фильма:

•    Хейла – щенок, будущий участник элитной группы быстрого реагирования собак-спасателей Америки, которые ищут людей под завалами после стихийных бедствий.
•    Генри – постоянный участник поисково-спасательных работ базы Уистлер (Канада). Вместе со своим хозяином Яном пес отправляется на вертолете в удаленные уголки гор, где произошел сход лавины.
•    Риф – спасатель-ньюфаундленд. Его школа собак-спасателей выпускает сотни выпускников по всей Италии, которые ежегодно спасают в среднем 25 человек.  
•    Рикошет – собака-легенда из Калифорнии, работающая с ветеранами, инвалидами и детьми с особенными потребностями.
•    Типпер и Тони – братья-бладхаунды – собаки, спасающие вымирающие виды животных в Африке. Они способствовали аресту преступников -  браконьеров, воров, и даже помогали раскрыть убийства. Бладхаунды – единственная порода собак, «показания» и «свидетельства» которого допустимы в некоторых судах.

Шесть реальных историй собак-супергероев, которые спасают людей от ураганов, землетрясений и наводнений в Америке, лавин в Канадских горах, происшествий на берегах Италии; охраняют вымирающие виды животных в Африке и оберегают людей с особыми потребностями.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера в мире 15 марта 2019
Возраст 6+
Прокатчик IMAX
Режиссер
Дэниэл Фергюсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суперсобаки 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Oblivion Dreams 29 августа 2019, 16:48
Снято достаточно хорошо, и красиво, с визуальеой точки зрения. НО. Крайне скомкано, не информативно. Жалко потраченых денег на предпоказ. Такую короткометражку можно на BBC крутить, но никак не в кино
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12 голосов
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Одна
Одна
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