Суперсобаки, 2019

Герои фильма:

• Хейла – щенок, будущий участник элитной группы быстрого реагирования собак-спасателей Америки, которые ищут людей под завалами после стихийных бедствий.

• Генри – постоянный участник поисково-спасательных работ базы Уистлер (Канада). Вместе со своим хозяином Яном пес отправляется на вертолете в удаленные уголки гор, где произошел сход лавины.

• Риф – спасатель-ньюфаундленд. Его школа собак-спасателей выпускает сотни выпускников по всей Италии, которые ежегодно спасают в среднем 25 человек.

• Рикошет – собака-легенда из Калифорнии, работающая с ветеранами, инвалидами и детьми с особенными потребностями.

• Типпер и Тони – братья-бладхаунды – собаки, спасающие вымирающие виды животных в Африке. Они способствовали аресту преступников - браконьеров, воров, и даже помогали раскрыть убийства. Бладхаунды – единственная порода собак, «показания» и «свидетельства» которого допустимы в некоторых судах.