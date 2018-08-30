Капитан семи морей, 2018

«Капитан семи морей» - новый приключенческий мультфильм, созданный немецкими режиссерами Хьюбертом Вейландом («Храброе сердце», «Кокоша – маленький дракон») и Яном Штольцем.
Главный герой - капитан Шарки собирается отправится в свое первое плавание, его спутниками неожиданно становяится примерный мальчик Микки и сорвиголова Бонни, дочь адмирала, сбежавшая от отца. Вместе их ждет незабываемые приключения в открытом море.
- Экранизация популярной серии немецких детских рассказов «Капитан Шарки»
Капитан Шарки может и маленького роста, но он твердо верит, что он самый грозный пират семи морей. Он и его корабль готовы отправиться в свое первое плавание и всё, что нужно Шарки — компас и настоящая команда. На борту судна случайно оказываются сразу два пассажира: примерный и воспитанный мальчик Мики и бойкая девочка Бонни — дочь Адмирала. Вместе эту разношерстную компанию ждут захватывающие приключения!