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Капитан семи морей Капитан семи морей
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Capt'n Sharky

Капитан семи морей, 2018

2018 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отважный капитан Шарки отправляется в захватывающее путешествие!
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«Капитан семи морей» - новый приключенческий мультфильм, созданный немецкими режиссерами Хьюбертом Вейландом («Храброе сердце», «Кокоша – маленький дракон») и Яном Штольцем.

Главный герой - капитан Шарки собирается отправится в свое первое плавание, его спутниками неожиданно становяится примерный мальчик Микки и сорвиголова Бонни, дочь адмирала, сбежавшая от отца. Вместе их ждет незабываемые приключения в открытом море.

- Экранизация популярной серии немецких детских рассказов «Капитан Шарки»

Капитан Шарки может и маленького роста, но он твердо верит, что он самый грозный пират семи морей. Он и его корабль готовы отправиться в свое первое плавание и всё, что нужно Шарки — компас и настоящая команда. На борту судна случайно оказываются сразу два пассажира: примерный и воспитанный мальчик Мики и бойкая девочка Бонни — дочь Адмирала. Вместе эту разношерстную компанию ждут захватывающие приключения!

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера в мире 30 августа 2018
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Хьюберт Вейланд
Хьюберт Вейланд
В ролях
Норман Эндрес
Жюль Херман
Юлиан Мануэль
Антон Петцольд
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Капитан семи морей 1 постер
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Капитан семи морей смотреть онлайн

Капитан семи морей
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В нашей стране немецкую писательницу Ютту Лангройтер знают, в основном, по детским книжкам про маленькую лесную ведьмочку Искорку. Но для большинства европейских стран Ютта, в первую очередь, создательница Капитана Шарки, босоногого толстячка в костюме настоящего морского пирата с одноглазой акулой на флаге. Шарки — обычный пацан, он ещё не умеет писать и читать, рому предпочитает простую воду, а пиратскому кодексу — друзей и открытый океан. Друзей у Шарки много. У…
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