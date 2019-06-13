Верность, 2019

Прокат «Верности» эксперты называют беспрецедентным в сфере авторского кино в России – свыше 800 копий.

Александр Паль рассказал, что на съемки постельной сцены в фильме ушло более 7 часов. При этом суммарный хронометраж пикантных сцен в «Верности» составляет порядка 15 минут.

«Верность» стала одним из самых обсуждаемых фильмов фестиваля «Кинотавр» в июне 2019 года.

Это первый полнометражный проект платформы TНT-PREMIER, до этого снимавшей исключительно телесериалы («Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Год культуры»). Непосредственным производством занималась бывшая студия 1-2-3 Production, которая с начала 2019 года переименована в ТНТ-PREMIER Studios.

Александр Паль, сыгравший в фильме одну из главных ролей, пришел от сценария в такой восторг, что ради «Верности» взял академический отпуск в Московской школе кино, где обучается режиссуре.

Александр Паль признавался, что конечным вариантом «Верности» остался не совсем доволен – его видение финальной сцены не совпало с видением режиссера.

Постельную сцену с участием Александра Паля и Евгении Громовой снимали без предварительной репетиции и обсуждения – это была полная импровизация, по словам самого Паля.

Изначально фильм носил название «Ревность», однако в процессе работы создатели достаточно сильно отклонились от первоначальной идеи – и в результате сценарист Любовь Мульменко и режиссер монтажа Вадим Красницкий, как рассказала режиссер Нигина Сайфуллаева, предложили название «Верность». Одна из главных тем фильма, по ее словам – проблема недостаточной коммуникации в отношениях, актуальная для современного общества как никогда.

Сроки производства и выпуска «Верности» несколько сместились из-за беременности режиссера.

На фестивале «Кинотавр» 2019 Нигина Сайфуллаева, режиссер фильма, получила специальный диплом «За безграничную веру актеров в режиссера».