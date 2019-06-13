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Верность Верность
Киноафиша Фильмы Верность

Верность, 2019

2019 / Россия
5.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Мелодрама о последствиях женской измены
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Факты О фильме

Прокат «Верности» эксперты называют беспрецедентным в сфере авторского кино в России – свыше 800 копий.

Александр Паль рассказал, что на съемки постельной сцены в фильме ушло более 7 часов. При этом суммарный хронометраж пикантных сцен в «Верности» составляет порядка 15 минут.

«Верность» стала одним из самых обсуждаемых фильмов фестиваля «Кинотавр» в июне 2019 года.

Это первый полнометражный проект платформы TНT-PREMIER, до этого снимавшей исключительно телесериалы («Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Год культуры»). Непосредственным производством занималась бывшая студия 1-2-3 Production, которая с начала 2019 года переименована в ТНТ-PREMIER Studios.

Александр Паль, сыгравший в фильме одну из главных ролей, пришел от сценария в такой восторг, что ради «Верности» взял академический отпуск в Московской школе кино, где обучается режиссуре.

Александр Паль признавался, что конечным вариантом «Верности» остался не совсем доволен – его видение финальной сцены не совпало с видением режиссера.

Постельную сцену с участием Александра Паля и Евгении Громовой снимали без предварительной репетиции и обсуждения – это была полная импровизация, по словам самого Паля.

Изначально фильм носил название «Ревность», однако в процессе работы создатели достаточно сильно отклонились от первоначальной идеи – и в результате сценарист Любовь Мульменко и режиссер монтажа Вадим Красницкий, как рассказала режиссер Нигина Сайфуллаева, предложили название «Верность». Одна из главных тем фильма, по ее словам – проблема недостаточной коммуникации в отношениях, актуальная для современного общества как никогда.

Сроки производства и выпуска «Верности» несколько сместились из-за беременности режиссера.

На фестивале «Кинотавр» 2019 Нигина Сайфуллаева, режиссер фильма, получила специальный диплом «За безграничную веру актеров в режиссера».

Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Постепенно параллельная жизнь Лены выходит из-под контроля и фактически переписывает основную её жизнь.

5.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Нигина Сайфуллаева
Нигина Сайфуллаева
В ролях
Евгения Громова
Евгения Громова
Александр Паль
Александр Паль
Алексей Агранович
Алексей Агранович
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Марина Васильева
Марина Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Лена (Евгения Громова) – акушер-гинеколог в частной калининградской клинике, Сережа (Александр Паль) – актер местного театра. Они любят друг друга, но живут вместе так долго, что из отношений ушел секс. Нежность и дружба вроде остались, а вот с тем, что мужу и жене предписано делать в постели, как-то не ладится. Лена находит этому самое простое объяснение: он изменяет. Доказательства и искать не надо. Ночные смски от партнерши по спектаклю, внезапно возникшая во дворе машина,…
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tanita_ru 2 ноября 2019, 17:44
Я думала, что эротика (секс, порнография) - это средство в этом фильме для передачи... чего? Никакой глубокой идеи я в этом фильме не углядела.… Читать дальше…
sabinamustafaeva 2 ноября 2019, 04:31
Очень слабый фильм! Недалёкая режиссура и плохенький сюжет не сделали из фильма-фильм. Запомнились только затянутые порнографические сцены из всего… Читать дальше…
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8 сентября 2019 14:50
Интервью Киноафиши: Нигина Сайфуллаева рассказала о своем новом фильме «Верность» Картина, показанная на фестивале «Кинотавр» и получившая много хвалебных отзывов, стартует в широком прокате с 31 октября.
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30 августа 2019 11:43
Стала известна дата выхода «Верности» Нигины Сайфуллаевой Главные роли в фильме исполнили Александр Паль и Евгения Громова.
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