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Али, рули! Али, рули!
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Stuber

Али, рули!, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Водитель такси и полицейский несутся по следу безжалостного киллера
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер фильма «Вышибала» и сериала «Проповедник» Майкл Даус снял новую криминальную комедию. На главные роли в фильме он позвал Дэйва Батисту, Дракса из «Стражей Галактики», Кумэйла Нанджиани («Любовь - болезнь») и индонезийскую звезду Ико Уайса («Рейд»). Также в картине сыграли Карен Гиллан, Натали Моралес, Мира Сорвино.

Законопослушный водитель Uber Стю во что бы то ни стало намерен сохранить свой идеальный рейтинг, даже если для этого придется пожертвовать жизнью. Вместе с клиентом – безбашенным детективом Виком, он несется по следу жестокого убийцы. Поверьте, эту ночную поездку Стю не забудет никогда.

- В оригинале фильм называет Stuber – микс из слова Uber и имени главного героя – Стю.

-  Фильм стал пятой совместной работой для Дэйва Батисты и Карен Гиллан. Ранее они снимались вместе в блокбастерах Marvel - «Стражи Галактики», «Стражи Галактики 2», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

- Дэйв Батиста и Кумэйл Нанджиани озвучили анимационных персонажей в мультсериале – «ТрипТанк», выходящем с 2014 по 2016 год.

Скромный водитель Uber по имени Али подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 13 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Майкл Даус
Майкл Даус
В ролях
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Натали Моралес
Натали Моралес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Али, рули! 4 постера
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Али, рули! смотреть онлайн

Али, рули!
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Жизнь Стю (Кумэйл Нанджиани) не назовёшь трагичной, но и хорошего в ней мало. На работе он терпит издёвки от придурка-босса, в личной жизни сидит в безвылазной френдзоне у любимой девушки. Он подрабатывает водилой в Убере и мечтает, чтобы у него был рейтинг в пять звёзд, но пока ему светит падение ниже 4.0. Легче не становится, когда его машину останавливает амбал Вик (Дейв Батиста). У него проблемы со зрением, он не может водить сам и настаивает на том, чтобы Стю возил его по Лос-Анджелесу в…
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rafik.ivanov.85 15 июля 2019, 05:32
Так себе комедия , на 3 звезды не как на 5 не тянет .
Кариночка Баринова 13 июля 2019, 19:52
Фильм -супер! Сделал настроение 🤩
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Киноадаптацию Just Cause поставит режиссер фильма «Али, рули!» Сценарий пишет автор боевиков про Джона Уика. 
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16 июля 2020 15:29
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дублированный трейлер
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