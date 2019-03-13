Али, рули!, 2019

Режиссер фильма «Вышибала» и сериала «Проповедник» Майкл Даус снял новую криминальную комедию. На главные роли в фильме он позвал Дэйва Батисту, Дракса из «Стражей Галактики», Кумэйла Нанджиани («Любовь - болезнь») и индонезийскую звезду Ико Уайса («Рейд»). Также в картине сыграли Карен Гиллан, Натали Моралес, Мира Сорвино.

Законопослушный водитель Uber Стю во что бы то ни стало намерен сохранить свой идеальный рейтинг, даже если для этого придется пожертвовать жизнью. Вместе с клиентом – безбашенным детективом Виком, он несется по следу жестокого убийцы. Поверьте, эту ночную поездку Стю не забудет никогда.