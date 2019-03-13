Али, рули!, 2019

Режиссер фильма «Вышибала» и сериала «Проповедник» Майкл Даус снял новую криминальную комедию. На главные роли в фильме он позвал Дэйва Батисту, Дракса из «Стражей Галактики», Кумэйла Нанджиани («Любовь - болезнь») и индонезийскую звезду Ико Уайса («Рейд»). Также в картине сыграли Карен Гиллан, Натали Моралес, Мира Сорвино.
Законопослушный водитель Uber Стю во что бы то ни стало намерен сохранить свой идеальный рейтинг, даже если для этого придется пожертвовать жизнью. Вместе с клиентом – безбашенным детективом Виком, он несется по следу жестокого убийцы. Поверьте, эту ночную поездку Стю не забудет никогда.
- В оригинале фильм называет Stuber – микс из слова Uber и имени главного героя – Стю.
- Фильм стал пятой совместной работой для Дэйва Батисты и Карен Гиллан. Ранее они снимались вместе в блокбастерах Marvel - «Стражи Галактики», «Стражи Галактики 2», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
- Дэйв Батиста и Кумэйл Нанджиани озвучили анимационных персонажей в мультсериале – «ТрипТанк», выходящем с 2014 по 2016 год.
Скромный водитель Uber по имени Али подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.