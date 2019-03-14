То, что вы теряете, 2019

По сюжету картины глухой мальчик по имени Уэсли, по пути из школы домой находит в снегу в придорожной канаве раненого мужчину. Несмотря на то, что Уэсли из-за своего недуга немало пришлось вытерпеть от своих сверстников, кроме того, мальчик всю жизнь страдает от сурового характера своего отца, он не потерял доброту и чувство сострадания. Уэсли, понимая, что незнакомец от кого-то прячется, помогает ему перебраться в укрытие, приносит лекарства и еду.

Между мальчиком и мужчиной завязывается дружба. Уэсли делится с незнакомцем своими проблемами и тот учит его, как постоять за себя. Немного окрепнув, мужчина просчитывает план того, как ему перебраться в более безопасное место. Но для этого ему снова необходима помощь Уэсли. Школьник, который уже знает, что перед ним беглый преступник, должен решить для себя непростую задачу: помочь своему новому приятелю или предать доверившегося тебе человека?