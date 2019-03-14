Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
То, что вы теряете То, что вы теряете
Киноафиша Фильмы То, что вы теряете
The Parts You Lose

То, что вы теряете, 2019

2019 / Канада
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

По сюжету картины глухой мальчик по имени Уэсли, по пути из школы домой находит в снегу в придорожной канаве раненого мужчину. Несмотря на то, что Уэсли из-за своего недуга немало пришлось вытерпеть от своих сверстников, кроме того, мальчик всю жизнь страдает от сурового характера своего отца, он не потерял доброту и чувство сострадания. Уэсли, понимая, что незнакомец от кого-то прячется, помогает ему перебраться в укрытие, приносит лекарства и еду.

Между мальчиком и мужчиной завязывается дружба. Уэсли делится с незнакомцем своими проблемами и тот учит его, как постоять за себя. Немного окрепнув, мужчина просчитывает план того, как ему перебраться в более безопасное место. Но для этого ему снова необходима помощь Уэсли. Школьник, который уже знает, что перед ним беглый преступник, должен решить для себя непростую задачу: помочь своему новому приятелю или предать доверившегося тебе человека?

  • Рейтинг фильма по версии пользователей IMDb: 5.6
  • Название этого канадского драматического триллера в дословном переводе звучит как «Части, которые вы теряете». Иногда название фильма переводят как «Потерянные части», а в России его называют также «Тот, кто меня слышит».
  • В фильме снялись такие известные актеры как Аарон Пол («Во все тяжкие», «Черное зеркало») и Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех», «Грайндхаус», «Фарго»);
  • Роль Уэсли исполнил юный Дэнни Мерфи, для мальчика это третья по счету роль в кино.

Паренек из Северной Дакоты подружился с беглым преступником. Вскоре ему придется решить, как поступить, когда у преступника начнутся проблемы с властями.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера онлайн 16 марта 2020
Премьера в мире 14 марта 2019
Возраст 16+
Режиссер
Кристофер Кентвелл
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Аарон Пол
Аарон Пол
Кристен Харрис
Кристен Харрис
Стив Пако
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Женщина в огне
Женщина в огне (2018)
6.8333335
Три девятки
Три девятки (2015)
7.4
Время возмездия
Время возмездия (2018)
6.0666666
Всевидящее око
Всевидящее око (2015)
6.9
Камон Камон
Камон Камон (2021)
8
Игры судьбы
Игры судьбы (2020)
6.4666667
Последствия
Последствия (2017)
6.952381
Хулиган
Хулиган (2014)
5.769231
Темное зеркало
Темное зеркало (2018)
7.428571
Трогательное чувство
Трогательное чувство (2013)
5.2727275
Need for speed: Жажда скорости
Need for speed: Жажда скорости (2014)
7.56
Убить гонца
Убить гонца (2014)
6.818182
Постер фильма То, что вы теряете 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

То, что вы теряете смотреть онлайн

То, что вы теряете

Похожие фильмы онлайн

Три девятки
 
Время возмездия
 
Всевидящее око
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:51
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши