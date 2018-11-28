Дефолт, 2018

Фильм «Дефолт» снял южнокорейский режиссер Чхве Гук-хи, и это его второй полнометражный проект. В ролях, помимо корейских актеров, можно увидеть Венсана Касселя, который сыграл персонажа по имени Михель Камдессус.
Речь в картине идет о кризисе, который начался в Южной Корее в 1997 году. Власти изо всех сил старались скрыть от населения предстоящие проблемы, однако находились те, кто был готов предать огласке информацию о финансовых проблемах страны. Глава отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи первым понял, что страну ждут непростые времена, однако мало кто оказался заинтересованным в обнародовании этих данных.
- Фильм основа на реальных событиях. Азиатский финансовый кризис охватил большую часть Восточной Азии в июле 1997.
- Кризис начался в Таиланде (он известен как кризис Tom Yum Goong) с краха тайского бата.
- В Южной Корее отношение иностранного долга к ВВП сначала увеличилось с 13 до 21%, а затем повысилось до 40%, в то время как в северных индустриальных странах дела обстояли значительно лучше.
В 1997 году южнокорейское правительство было уверено, что экономика на подъеме, и страну ждет стабильное процветание. Но по расчетам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи в течение недели страна столкнется с финансовым кризисом. Женщина предлагает проинформировать население, но есть те, в чьих интересах умолчать о грядущем дефолте и нажиться на ситуации.