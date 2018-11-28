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Дефолт Дефолт
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Дефолт, 2018

2018 / Корея
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Фильм о финансовом кризисе в Южной Корее.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Дефолт» снял южнокорейский режиссер Чхве Гук-хи, и это его второй полнометражный проект. В ролях, помимо корейских актеров, можно увидеть Венсана Касселя, который сыграл персонажа по имени Михель Камдессус.

Речь в картине идет о кризисе, который начался в Южной Корее в 1997 году. Власти изо всех сил старались скрыть от населения предстоящие проблемы, однако находились те, кто был готов предать огласке информацию о финансовых проблемах страны. Глава отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи первым понял, что страну ждут непростые времена, однако мало кто оказался заинтересованным в обнародовании этих данных.

- Фильм основа на реальных событиях. Азиатский финансовый кризис охватил большую часть Восточной Азии в июле 1997.

- Кризис начался в Таиланде (он известен как кризис Tom Yum Goong) с краха тайского бата.

- В Южной Корее отношение иностранного долга к ВВП сначала увеличилось с 13 до 21%, а затем повысилось до 40%, в то время как в северных индустриальных странах дела обстояли значительно лучше.

В 1997 году южнокорейское правительство было уверено, что экономика на подъеме, и страну ждет стабильное процветание. Но по расчетам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи в течение недели страна столкнется с финансовым кризисом. Женщина предлагает проинформировать население, но есть те, в чьих интересах умолчать о грядущем дефолте и нажиться на ситуации.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 14 октября 2019
Премьера в мире 28 ноября 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Чхве Гук-хи
Чхве Гук-хи
В ролях
Ким Хе-су
Ким Хе-су
Ю А-ин
Ю А-ин
Хо Джун-хо
Хо Джун-хо
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дефолт 3 постера
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Дефолт смотреть онлайн

Дефолт
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Наша рецензия
Мы привыкли рубить эпохи по точечным маркерам. Катастрофы, трагедии, убийства известных людей. Колумбайн, 11 сентября, Беслан, Утейа, Фукусима. Чаще всего эти события касаются нас лишь косвенно. Брызги окровавленного щебня льются из телеэкрана, лишь случайно задевая наши ботинки. Настоящие тектонические сдвиги истории происходят почти незаметно для простого человеческого взгляда. Подобно взмаху крыльев бабочки, которая способна обрушить Фудзияму. Азиатский экономический кризис 1997 года…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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26 мая 2020 09:18
«Дефолт»: Премьера дублированного трейлера Российская премьера южнокорейской драмы состоится в сентябре.
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21 августа 2019 11:55
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