Дефолт, 2018

Фильм «Дефолт» снял южнокорейский режиссер Чхве Гук-хи, и это его второй полнометражный проект. В ролях, помимо корейских актеров, можно увидеть Венсана Касселя, который сыграл персонажа по имени Михель Камдессус.

Речь в картине идет о кризисе, который начался в Южной Корее в 1997 году. Власти изо всех сил старались скрыть от населения предстоящие проблемы, однако находились те, кто был готов предать огласке информацию о финансовых проблемах страны. Глава отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи первым понял, что страну ждут непростые времена, однако мало кто оказался заинтересованным в обнародовании этих данных.