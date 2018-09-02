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Так сказал Чарли Так сказал Чарли
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Charlie Says

Так сказал Чарли, 2019

2019 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Биографическая лента о последовательницах кровавого культа Чарльза Мэнсона
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Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэрон сняла новую биографическую ленту, посвященную Чарльзу Мэнсону. Звезда сериала «Доктор Кто» Мэтт Смит воплотил на экране образ известного убийцы, аспирантку Карлене Фейт сыграла Мерритт Уивер («Бёрдмэн»). В «девочек Мэнсона» перевоплотились Ханна Мюррэй («Лилли и Кэт»), Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу») и Соси Бэйкон («13 причин почему»).

В центре сюжета окажется студентка, посвятившая свою научную работу участницам культа Чарльза Мэнсона. Главная героиня пытается разобраться, как один из самых зловещих преступников вдохновлял своих последователей на жестокие убийства ради него. Она отправляется в тюрьму, где пожизненное заключение отбывают три девушки из секты «Семья», организованной Мэнсоном.

- В основу ленты легла книга Карлин Фейт «Долгий тюремный путь Лесли Ван Хоутен: Жизнь за пределами культа».

- Последовательницы Чарльза Мэнсона - Патрисия Кренуинкел и Лесли Ван Хоутен, оказались в числе убийц, напавших на беременную жену Романа Полански Шерон Тейт в августе 1969 года.

Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Находясь под властью преступника, обладающего гипнотической притягательностью, обычные девушки были готовы совершить любые преступления. Аспирант посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 мая 2019
Премьера онлайн 17 мая 2019
Премьера в мире 2 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Мэри Хэррон
Мэри Хэррон
В ролях
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Ханна Мюррэй
Ханна Мюррэй
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Так сказал Чарли 5 постеров
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Так сказал Чарли
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Чарльза Мэнсона можно смело объявлять главным кинематографическим героем 2019 года. С разницей в несколько месяцев в прокат выходят сразу три фильма о преступлениях созданной им секты «Семья» — и это при том, что образ Мэнсона и так давно стал частью массовой культуры. После «Так сказал Чарли» на экранах появится хоррор «Призраки Шэрон Тейт», а в августе, аккурат к 50-й годовщине самого громкого убийства, выйдет новая работа Квентина Тарантино…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Семейные» ценности: почему полвека спустя мы всё ещё в плену у Чарльза Мэнсона Попытка дать слово жертвам Мэнсона ― важный и необходимый шаг, без которого трагедия августа 1969-го не может быть осмыслена.
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26 июня 2019 16:26
Девочки Мэнсона: Трейлер фильма «Так сказал Чарли» Фильм режиссёра Мэри Хэррон («Американский психопат») расскажет историю секты Чарльза Мэнсона.
Написать
13 марта 2019 09:33
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