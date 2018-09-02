Так сказал Чарли, 2019

Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэрон сняла новую биографическую ленту, посвященную Чарльзу Мэнсону. Звезда сериала «Доктор Кто» Мэтт Смит воплотил на экране образ известного убийцы, аспирантку Карлене Фейт сыграла Мерритт Уивер («Бёрдмэн»). В «девочек Мэнсона» перевоплотились Ханна Мюррэй («Лилли и Кэт»), Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу») и Соси Бэйкон («13 причин почему»).
В центре сюжета окажется студентка, посвятившая свою научную работу участницам культа Чарльза Мэнсона. Главная героиня пытается разобраться, как один из самых зловещих преступников вдохновлял своих последователей на жестокие убийства ради него. Она отправляется в тюрьму, где пожизненное заключение отбывают три девушки из секты «Семья», организованной Мэнсоном.
- В основу ленты легла книга Карлин Фейт «Долгий тюремный путь Лесли Ван Хоутен: Жизнь за пределами культа».
- Последовательницы Чарльза Мэнсона - Патрисия Кренуинкел и Лесли Ван Хоутен, оказались в числе убийц, напавших на беременную жену Романа Полански Шерон Тейт в августе 1969 года.
Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Находясь под властью преступника, обладающего гипнотической притягательностью, обычные девушки были готовы совершить любые преступления. Аспирант посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты.