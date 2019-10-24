Дикая лига, 2019

В основу сюжета картины легла реальная история бывшего бурлака Бориса Чеснокова, лучшего нападающего легендарного Рогожского кружка спорта. Члены кружка играли в пустынных местах Рогожской Заставы; у них не было ни мячей, ни футбольной формы, и даже ворота сооружались из обычных деревянных перекладин. Впоследствии Чесноков стал отцом русской спортивной журналистики.

Идея создать фильм о зарождении футбола в России пришла в голову сценаристу Роману Владыкину. Четыре года спустя ее подхватил продюсер Игорь Добровольский, владелец сети кинотеатров «Люксор». Постановщиком картины стал Андрей Богатырев в сотрудничестве с голливудским режиссером Артом Камачо. Мощным источником вдохновения для начала разработки фильма стали успехи российской сборной на предшествующем чемпионате мира.

В фильме используются архивные записи хроники футбольных матчей с участием Артема Дзюбы, Алексея Миранчука и Романа Зобнина. Дзюба появляется и в одной из ролей. Богатырев упомянул в одном из интервью, что Дзюба – очень харизматичный человек, и поэтому явно мог стать актером, если бы не играл в футбол. «Дзюба очень лёгкий, органичный. Снимать его – одно удовольствие», добавил режиссер.

Съемки проходили в Подмосковье, в поселке Горки Ленинские, а также в Ярославле, Костроме и Краснодарском крае. Специально для фильма продюсеры воссоздали улицы Хитровки и интерьеры помещений дореволюционной России, а также построили аутентичный футбольный стадион начала 20 века. Старшим художником-постановщиком фильма стал Александр Гиляровский, известный по участию в работе над фильмом Алексея Балабанова «Брат 2».

Чтобы добиться еще большей аутентичности кадра, реквизиторы потратили немало времени на поиски предметов реквизита. В фильме задействовано более 400 костюмов и 600 пар обуви. Особое внимание уделялось и одежде: что-то брали в фондах, в костюмерных, что-то отшивалось специально для фильма, какие-то уникальные вещи находили в антикварных магазинах. К примеру, актриса Олеся Судзиловская, исполнившая роль Элис, щеголяла в пиджаке и брюках начала XX века. Но самым аутентичным предметом реквизита стала борода Владимира Яглыча: она тоже настоящая.

Во всех англоязычных ролях в фильме задействованы нативные британцы и американцы, например, роль Паркера исполнил звезда британского телесериала «Горец» Эдриан Пол. «Со всеми актерами у нас сложились прекрасные отношения», признавался позже Богатырев, «На съемочной площадке – прекрасная и дружная команда. И языкового барьера не возникло, поскольку все так или иначе разговаривают на английском. В общем, мы прекрасно понимали друг друга».