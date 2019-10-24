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Дикая лига, 2019

2019 / Россия
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Реальная история о том, как футбол стал самой популярной игрой в России
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в Российской империи в начале XX века. Главный герой Варлам, работающий бурлаком, переезжает в Москву на заработки: чтобы заработать на жизнь с любимой девушкой Маликой, тех копеек, что получают бурлаки, недостаточно, зато на проходящих в Москве кулачных боях стенка на стенку платят большие деньги.

В то же время в город прибывают два британских авантюриста, Джеймс Паркер и его страдающий от алкоголизма напарник Джонс. Он сразу же входит в круги местной аристократии и учит забавам англичан племянника императора: великий князь Михаил сразу же влюбляется в футбол и создает команду из высшего света общества.

Во время одного из боев Паркер примечает Варлама и предлагает ему стать нападающим княжеской команды, но те отказываются принимать неотесанного мужлана с Волги. Тогда Варлам и Паркер решают собрать народную команду, чтобы составить конкуренцию аристократам. Под руководством Джонса, открывшего в себе талант тренера, они медленно, но верно начинают идти к победе. Но смирятся ли самые влиятельные люди россии с поражением, нанесенным им кучкой крестьян?

В основу сюжета картины легла реальная история бывшего бурлака Бориса Чеснокова, лучшего нападающего легендарного Рогожского кружка спорта. Члены кружка играли в пустынных местах Рогожской Заставы; у них не было ни мячей, ни футбольной формы, и даже ворота сооружались из обычных деревянных перекладин. Впоследствии Чесноков стал отцом русской спортивной журналистики.

Идея создать фильм о зарождении футбола в России пришла в голову сценаристу Роману Владыкину. Четыре года спустя ее подхватил продюсер Игорь Добровольский, владелец сети кинотеатров «Люксор». Постановщиком картины стал Андрей Богатырев в сотрудничестве с голливудским режиссером Артом Камачо. Мощным источником вдохновения для начала разработки фильма стали успехи российской сборной на предшествующем чемпионате мира.

В фильме используются архивные записи хроники футбольных матчей с участием Артема Дзюбы, Алексея Миранчука и Романа Зобнина. Дзюба появляется и в одной из ролей. Богатырев упомянул в одном из интервью, что Дзюба – очень харизматичный человек, и поэтому явно мог стать актером, если бы не играл в футбол. «Дзюба очень лёгкий, органичный. Снимать его – одно удовольствие», добавил режиссер.

Съемки проходили в Подмосковье, в поселке Горки Ленинские, а также в Ярославле, Костроме и Краснодарском крае. Специально для фильма продюсеры воссоздали улицы Хитровки и интерьеры помещений дореволюционной России, а также построили аутентичный футбольный стадион начала 20 века. Старшим художником-постановщиком фильма стал Александр Гиляровский, известный по участию в работе над фильмом Алексея Балабанова «Брат 2».

Чтобы добиться еще большей аутентичности кадра, реквизиторы потратили немало времени на поиски предметов реквизита. В фильме задействовано более 400 костюмов и 600 пар обуви. Особое внимание уделялось и одежде: что-то брали в фондах, в костюмерных, что-то отшивалось специально для фильма, какие-то уникальные вещи находили в антикварных магазинах. К примеру, актриса Олеся Судзиловская, исполнившая роль Элис, щеголяла в пиджаке и брюках начала XX века. Но самым аутентичным предметом реквизита стала борода Владимира Яглыча: она тоже настоящая.

Во всех англоязычных ролях в фильме задействованы нативные британцы и американцы, например, роль Паркера исполнил звезда британского телесериала «Горец» Эдриан Пол. «Со всеми актерами у нас сложились прекрасные отношения», признавался позже Богатырев, «На съемочной площадке – прекрасная и дружная команда. И языкового барьера не возникло, поскольку все так или иначе разговаривают на английском. В общем, мы прекрасно понимали друг друга».

Основанная на реальных событиях начала XX века история Варлама, парня из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жизнь заново в Москве...
Отличившегося в бою «стенка на стенку», его замечает англичанин, владелец закрытого футбольного клуба, который предлагает ему попробовать свои силы в его команде. Однако футбол — аристократическая игра и команда не принимает неотесанного бурлака с Волги. Тогда собравшись с силами, Варлам вместе с настоящим патриотом и увлеченным футболом купцом Балашовым создает первую народную команду и становится лидером, изменив свою жизнь и жизнь окружающих. Благодаря Варламу и его команде, футбол в России становится поистине народной игрой.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 18 ноября 2019
Премьера в мире 24 октября 2019
Возраст 12+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Аделина Голубенко-Гизатуллина
Аделина Голубенко-Гизатуллина
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дикая лига 4 постера
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Наша рецензия
Попросите любого назвать минимум пять фильмов о спорте в России ― и обязательно получите список. «Движение вверх», «Легенда №17», «Тренер» и иже с ними, все как один ― душещипательная драма, пропитанная верой в себя и в свою страну. Каждый фильм максимально патриотичен и высокопарен. Вот только «Дикая лига» не пополнит список этих драм, хотя и повествует о становлении футбола в России. Это основанная на реальных событиях начала XX века история…
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Светлана Калинина 31 июля 2019, 15:44
Жду фильм. Слышала о нем. Интересно посмотреть.
Mikhail Kokin 19 октября 2019, 15:03
Тоже, ожитаю этот фильм.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Как в России футбол зарождался: Появился первый трейлер фильма «Дикая лига» Картина выйдет на экраны в октябре.
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27 августа 2019 16:47
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