Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогой папа Дорогой папа
Киноафиша Фильмы Дорогой папа

Дорогой папа, 2019

2019 / Россия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Вадим Дюмин — успешный бизнесмен, который готов пойти на все ради достижения своей цели. Чтобы развить свою и без того крупную торговую сеть, он находит китайского инвестора, чтобы тот стал партнером оформленной некогда на его мать компании. Однако она завещала все акции дочери Вадима, которую он бросил, когда девочке было всего лишь два года…

Режиссер Михаил Расходников наделал много шума в 2018 году своим фильмом «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным. В 2019-ом в прокат выходит его новая картина «Дорогой папа», сюжет которой также выстроен вокруг непростых взаимоотношений детей и родителей. Правда, в этот раз основной упор постановщик сделал на комедию. А главную роль в «Дорогом папе» сыграл не менее известный актер — Владимир Вдовиченков.

- Это второй проект, в котором Пегова и Ляпина сыграли мать и дочь — аналогичные роли актрисы примерили в сериале «Акушерка».

- По словам продюсера Георгия Малкова, слово «дорогой» в названии фильма имеет не только привычный смысл для данного словосочетания (близкий или родной), а также отсылает ценовой категории.

- Одним из сценаристов фильма «Дорогой папа» выступил режиссер Павел Руминов («Статус: Свободен», «Дизлайк»).

Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 12 октября 2019
Премьера в мире 19 апреля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Михаил Расходников
Михаил Расходников
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Миллиард
Миллиард (2019)
4.1221375
Постер фильма Дорогой папа 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Бизнесмен Вадим Дюмин (Владимир Вдовиченков) не гнушается ничем, когда речь идет о миллионной прибыли. Сомнительные, но все еще легальные аферы привели его к вершине финансового Олимпа. Он владеет собственной сетью супермаркетов и вот-вот заключит выгодную сделку с китайскими партнерами. Однако финансовая империя может рухнуть в одночасье – оказывается, его фирма была официально оформлена на маму, которая недавно скончалась. Та же завещала все акции внучке (Валентина Ляпина), дочери…
Читать
Mikhail Kokin 24 сентября 2019, 13:43
Очень добрый и динамично-эмоциональный Российский фильм!
Nadezhda Kuzmina 17 сентября 2019, 20:51
Не знаю для кого этот фильм, наверно скорее для старшеклассников. Мне было скучно. Совершенно не цепляет.
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Интервью Киноафиши: Владимир Вдовиченков о первой комедийной роли, сказочных бизнесменах и тверке Киноафиша встретилась с актером после премьеры «Дорогой папа» на кинофестивале в Выборге.
Написать
11 сентября 2019 13:11
Кинорынок-108: Омоложенный Уилл Смит и российское «Шоу Трумана» Станислав Дединский о пакете компании «Централ партнершип» 
Написать
16 апреля 2019 16:50
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши