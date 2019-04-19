Дорогой папа, 2019

Вадим Дюмин — успешный бизнесмен, который готов пойти на все ради достижения своей цели. Чтобы развить свою и без того крупную торговую сеть, он находит китайского инвестора, чтобы тот стал партнером оформленной некогда на его мать компании. Однако она завещала все акции дочери Вадима, которую он бросил, когда девочке было всего лишь два года…

Режиссер Михаил Расходников наделал много шума в 2018 году своим фильмом «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным. В 2019-ом в прокат выходит его новая картина «Дорогой папа», сюжет которой также выстроен вокруг непростых взаимоотношений детей и родителей. Правда, в этот раз основной упор постановщик сделал на комедию. А главную роль в «Дорогом папе» сыграл не менее известный актер — Владимир Вдовиченков.