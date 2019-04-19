Дорогой папа, 2019

Вадим Дюмин — успешный бизнесмен, который готов пойти на все ради достижения своей цели. Чтобы развить свою и без того крупную торговую сеть, он находит китайского инвестора, чтобы тот стал партнером оформленной некогда на его мать компании. Однако она завещала все акции дочери Вадима, которую он бросил, когда девочке было всего лишь два года…
Режиссер Михаил Расходников наделал много шума в 2018 году своим фильмом «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным. В 2019-ом в прокат выходит его новая картина «Дорогой папа», сюжет которой также выстроен вокруг непростых взаимоотношений детей и родителей. Правда, в этот раз основной упор постановщик сделал на комедию. А главную роль в «Дорогом папе» сыграл не менее известный актер — Владимир Вдовиченков.
- Это второй проект, в котором Пегова и Ляпина сыграли мать и дочь — аналогичные роли актрисы примерили в сериале «Акушерка».
- По словам продюсера Георгия Малкова, слово «дорогой» в названии фильма имеет не только привычный смысл для данного словосочетания (близкий или родной), а также отсылает ценовой категории.
- Одним из сценаристов фильма «Дорогой папа» выступил режиссер Павел Руминов («Статус: Свободен», «Дизлайк»).
Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.