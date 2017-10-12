ВМаяковский, 2017

Режиссер Александр Шейн предлагает зрителям взглянуть на личность известного поэта Владимира Маяковского сквозь призму эксцентричного настоящего. Это не типичная биография о выдающейся личности — постановщик исследует мир его глазами. Артисты прямо на глазах трансформируются в героев: поэта, его женщин, друзей, почитателей и врагов.
Картина «ВМаяковский» — это путешествие во внутренний мир другого человека, который зрители смогут глубоко прочувствовать и понять. В этом им помогут известные актеры, в числе которых Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Юрий Колокольников.
- Премьера фильма состоялась 12 октября 2017 года в рамках октрытия XII Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» в Государственном театре наций.
- Фильм «ВМаяковский» — центральная часть междисциплинарного проекта «АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ», который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX—XXI веков.
- Фильм получил номинацию на премию «Ника» в категории «Лучший звук».
Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.
«ВМаяковский». Режиссер Александр Шейн. «Отвал башки». 21 июня 2018 Давно не видела такого артхаузного зрелища, как фильм… Читать дальше…