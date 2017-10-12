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ВМаяковский ВМаяковский
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ВМаяковский, 2017

2017 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Взгляд на историю сквозь призму настоящего
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Александр Шейн предлагает зрителям взглянуть на личность известного поэта Владимира Маяковского сквозь призму эксцентричного настоящего. Это не типичная биография о выдающейся личности — постановщик исследует мир его глазами. Артисты прямо на глазах трансформируются в героев: поэта, его женщин, друзей, почитателей и врагов.

Картина «ВМаяковский» — это путешествие во внутренний мир другого человека, который зрители смогут глубоко прочувствовать и понять. В этом им помогут известные актеры, в числе которых Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Юрий Колокольников.

- Премьера фильма состоялась 12 октября 2017 года в рамках октрытия XII Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» в Государственном театре наций.

-  Фильм «ВМаяковский» — центральная часть междисциплинарного проекта «АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ», который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX—XXI веков. 

- Фильм получил номинацию на премию «Ника» в категории «Лучший звук».

Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Шейн
Александр Шейн
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ВМаяковский 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«ВМаяковский» уже одним названием залепил пощёчину общественному вкусу, особенно верным ревнителям орфографии и правописания. Нарочито безграмотное и авангардистское название — то, что надо для фильма про футуриста, сторонника авангардной школы, последовательно нарушающего нормы литературного языка. В плане киноязыка фильм также построен необычно и смело. Начинается он не как кино, а как мета-кино, фильм о фильме. Сидят за круглым столом люди (крайне заслуженные, прямо…
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Татьяна Брускина 22 июня 2018, 21:42
"Отвал башки"

«ВМаяковский». Режиссер Александр Шейн. «Отвал башки». 21 июня 2018 Давно не видела такого артхаузного зрелища, как фильм… Читать дальше…
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11 декабря 2018 14:58
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