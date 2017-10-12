ВМаяковский, 2017

Режиссер Александр Шейн предлагает зрителям взглянуть на личность известного поэта Владимира Маяковского сквозь призму эксцентричного настоящего. Это не типичная биография о выдающейся личности — постановщик исследует мир его глазами. Артисты прямо на глазах трансформируются в героев: поэта, его женщин, друзей, почитателей и врагов.

Картина «ВМаяковский» — это путешествие во внутренний мир другого человека, который зрители смогут глубоко прочувствовать и понять. В этом им помогут известные актеры, в числе которых Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Юрий Колокольников.