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Юморист Юморист
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Юморист, 2018

2018 / Россия / Латвия / Чехия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Эстрадный юморист переживает творческий кризис во времена СССР
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драму «Юморист» снял сценарист фильма «Лето», журналист и бывший главный редактор российской версии журнала GQ Михаил Идов. В картине снялись Алиса Хазанова, Алексей Агранович, Вильма Кутавичюте, Юрий Колокольников и многие другие.

Действие фильма разворачивается в середине 80-х, а в центре сюжета оказывается успешный советский юморист Борис Аркадьев, которому, несмотря на всеобщую любовь и признание, не хватает творческой свободы, в результате чего он становится опасным для общества.

- Саундтрек к фильму записал рэпер Фэйс

1984 год. Борис Аркадьев, самый популярный эстрадный юморист Советского Союза, медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Доведённый до края, Аркадьев начинает вынашивать опасные планы.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 марта 2019
Премьера в мире 26 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Михаил Идов
Михаил Идов
В ролях
Алексей Агранович
Алексей Агранович
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Вильма Кутавичюте
Вильма Кутавичюте
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Яна Сексте
Яна Сексте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юморист 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
СССР, 1984 год. В Юрмале выступает артист Борис Аркадьев (Алексей Агранович). Как и все юмористы того времени, он стоит на сцене с листками бумаги. «Девушка, не хотите сфотографироваться с обезьянкой?» У Аркадьева есть хит под названием «Бархатный сезон» и он, наверняка, его знает наизусть, но принято читать с листа, где каждое слово завизировано цензорами и отступать нельзя. «Бархатный сезон» стоит костью в горле Аркадьева: он вынужден читать эту юмореску…
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Nadezhda Kuzmina 4 марта 2019, 20:59
Очень скучный и совсем не интересный фильм! Была бы возможность поставила бы оценку в минус.
Ольга Щербинина 5 марта 2019, 21:34
Отличный фильм, Агранович великолепен.
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16 голосов
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саундтрек фильма Юморист
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23 января 2020 14:45
Почему «Юморист» не провалился Мария Кувшинова об экономике трагикомедии Михаила Идова, а также о самом фильме.
Написать
6 марта 2019 11:19
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