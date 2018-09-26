Юморист, 2018

Наша рецензия

СССР, 1984 год. В Юрмале выступает артист Борис Аркадьев (Алексей Агранович). Как и все юмористы того времени, он стоит на сцене с листками бумаги. «Девушка, не хотите сфотографироваться с обезьянкой?» У Аркадьева есть хит под названием «Бархатный сезон» и он, наверняка, его знает наизусть, но принято читать с листа, где каждое слово завизировано цензорами и отступать нельзя. «Бархатный сезон» стоит костью в горле Аркадьева: он вынужден читать эту юмореску…