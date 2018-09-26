Юморист, 2018

Драму «Юморист» снял сценарист фильма «Лето», журналист и бывший главный редактор российской версии журнала GQ Михаил Идов. В картине снялись Алиса Хазанова, Алексей Агранович, Вильма Кутавичюте, Юрий Колокольников и многие другие.
Действие фильма разворачивается в середине 80-х, а в центре сюжета оказывается успешный советский юморист Борис Аркадьев, которому, несмотря на всеобщую любовь и признание, не хватает творческой свободы, в результате чего он становится опасным для общества.
- Саундтрек к фильму записал рэпер Фэйс
1984 год. Борис Аркадьев, самый популярный эстрадный юморист Советского Союза, медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Доведённый до края, Аркадьев начинает вынашивать опасные планы.