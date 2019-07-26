Дождливый день в Нью-Йорке, 2018

Легендарный режиссер Вуди Аллен («Любовь и смерть», «Полночь в Париже») широко известен не только скандалами, но и потрясающими фильмами. На этот раз вместе с Алленом над картиной работали актеры Тимоти Шаламе («Леди Берд», «Зови меня своим именем»), Келли Рорбах («Спасатели Малибу», «Напарницы»), Эль Фаннинг («Потерянная комната», «Фиби в стране чудес»), Ребекка Холл («Престиж», «Железный человек 3») и Джуд Лоу («Мои черничные ночи», «Красавчик Алфи»).
Фильм рассказывает историю двух молодых людей, которые решают провести выходные в Нью-Йорке, где их встречает дождливая погода, множество новых впечатлений и, конечно, приключения.
- Фильм сопровождал ряд скандалов. В частности, скандал, связанный с обвинениями приемной дочери Вуди Аллена в растлении. Из-за этого многие актеры, в том числе и Тимоти Шаламе, публично извинились за свое участие в картине.
Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…
Конечно, Вуди Аллен выдающийся режиссер нашего времени.
Фильм красивый с замечательной игрой актеров! Осень, любовь, юность... Романтика!
Глубокий, ироничный, есть о чем поддумать и даже осознать, узнав себя в главном… Читать дальше…