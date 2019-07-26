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Дождливый день в Нью-Йорке Дождливый день в Нью-Йорке
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A Rainy Day in New York

Дождливый день в Нью-Йорке, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Новый фильм Вуди Аллена с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг.
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Легендарный режиссер Вуди Аллен («Любовь и смерть», «Полночь в Париже») широко известен не только скандалами, но и потрясающими фильмами. На этот раз вместе с Алленом над картиной работали актеры Тимоти Шаламе («Леди Берд», «Зови меня своим именем»), Келли Рорбах («Спасатели Малибу», «Напарницы»), Эль Фаннинг («Потерянная комната», «Фиби в стране чудес»), Ребекка Холл («Престиж», «Железный человек 3») и Джуд Лоу («Мои черничные ночи», «Красавчик Алфи»). 

Фильм рассказывает историю двух молодых людей, которые решают провести выходные в Нью-Йорке, где их встречает дождливая погода, множество новых впечатлений и, конечно, приключения.

- Фильм сопровождал ряд скандалов. В частности, скандал, связанный с обвинениями приемной дочери Вуди Аллена в растлении. Из-за этого многие актеры, в том числе и Тимоти Шаламе, публично извинились за свое участие в картине.

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 3 августа 2020
Премьера в мире 26 июля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Келли Рорбах
Келли Рорбах
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Летний кинотеатр Музеон
21:15 от 400 ₽
Москино Сокольники
21:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Если и есть на свете что-то неизменное, так это фильмы Вуди Аллена. Невротик с Манхэттена исправно выпускал по фильму в году до недавнего времени, пока поднявшаяся волна #MeToo не припомнила режиссеру недоказанный эпизод домогательства многолетней давности. Amazon, только заключившие с Алленом долгосрочный контракт, отказались от сотрудничества – так «Дождливый день в Нью-Йорке» был отложен на полку. Сейчас связь времен восстанавливается – снова осень, а на…
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Mikhail Kokin 10 октября 2019, 23:59
Фильм очень понравился!
Конечно, Вуди Аллен выдающийся режиссер нашего времени.
Фильм красивый с замечательной игрой актеров! Осень, любовь, юность... Романтика!
1206d 18 октября 2019, 22:37
Фильм очень понравился, один из лучших, что я видела в этом году.
Глубокий, ироничный, есть о чем поддумать и даже осознать, узнав себя в главном… Читать дальше…
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26 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Город, которого нет: Нью-Йорк Вуди Аллена Когда Вуди Аллена спрашивают, каково это ― перебраться на Манхэттен, он отвечает, что очень удобно: вышел из дома и уже на съемочной площадке.
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9 октября 2019 14:04
Вуди Аллен подал в суд на Amazon Studios на 68 млн долларов В 2018 году компания отказалась показывать в кинотеатрах новую ленту Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».
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8 февраля 2019 08:41
Новый фильм Вуди Аллена не будет выпущен из-за сексуального скандала Скандалы, захлестнувшие Голливуд, причиняют огромный ущерб киноиндустрии как виду искусства. Каждый год поклонники фильмов Вуди Аллена могли видеть его новую картину, не задумываясь, что знаменитый
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31 августа 2018 15:19
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«Дождливый день в Нью-Йорке» в кинотеатрах

Сегодня 27 пн 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Летний кинотеатр Музеон Парк Культуры
2D
21:15 от 400 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
21:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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