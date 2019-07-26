Дождливый день в Нью-Йорке, 2018

Легендарный режиссер Вуди Аллен («Любовь и смерть», «Полночь в Париже») широко известен не только скандалами, но и потрясающими фильмами. На этот раз вместе с Алленом над картиной работали актеры Тимоти Шаламе («Леди Берд», «Зови меня своим именем»), Келли Рорбах («Спасатели Малибу», «Напарницы»), Эль Фаннинг («Потерянная комната», «Фиби в стране чудес»), Ребекка Холл («Престиж», «Железный человек 3») и Джуд Лоу («Мои черничные ночи», «Красавчик Алфи»).

Фильм рассказывает историю двух молодых людей, которые решают провести выходные в Нью-Йорке, где их встречает дождливая погода, множество новых впечатлений и, конечно, приключения.