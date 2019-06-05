Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люди Икс: Тёмный Феникс Люди Икс: Тёмный Феникс
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Тёмный Феникс
Dark Phoenix

Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019

2019 / США
6.4 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Новый фильм франшизы Людей Икс, на этот раз речь идет об истории Темного феникса - альтерэго Джин Грей в исполнении Софи Тернер
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Франшиза «Люди Икс» продолжается с выходом нового фильма про Темного Феникса. В режиссерское кресло был приглашен Саймон Кинберг, сценарист предыдущих частей «Люди Икс», и для него этот проект станет дебютом в режиссуре. В главной роли появится актриса Софи Тернер («Игра престолов»), которую зрители уже видели в роли Джин Грей. К своим ролям также вернутся Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Дженнифер Лоуренс, Александра Шипп и другие актеры.

Сюжет фильма «Люди Икс: Темный феникс» сконцентрируется на истории Джин Грей, которую зрители уже видели в предыдущих частях франшизы. Картина расскажет о становлении Темного феникса и обретения ею своей мощи. Теперь команде профессора Ксавье нужно сделать непростой выбор – жить, подвергаясь опасности, рядом с Грей, или же обезопасить остальных людей, живущих на земле.

1992 год. Чарльз Ксавьер добился выдающихся успехов в установлении мира между людьми и мутантами, и доказал, что носители икс-гена не представляют опасности. Когда космический шаттл США терпит крушение в открытом космосе, правительство обращается к Ксавьеру за помощью. Команда “Людей Икс” отправляется в зону аварии и эвакуирует астронавтов при помощи своих сверхспособностей. Мутантов и их наставника чествуют как героев.

Особое внимание во время спасательной миссии привлекает к себе Джин Грей, которой непонятным образом удалось впитать в себя энергию загадочной вспышки, повредившей шаттл. Исследования показывают, что Джин Грей стала сильнее, чем прежде. Через какое-то время ее силы начинает неконтролируемо расти, наделяя огромным могуществом, но подавляя волю. Девушка превращается в Темного Феникса.

Появление на планете нового источника силы не остается незамеченным. Помимо Ксавьера, который хочет вернуть себе контроль над Джин Грей, на девушку начинают охоту правительство, а также находящийся в изгнании Магнето и таинственная внеземная раса, прибывшая на планету с явно не мирными целями.

Поезд метро, врезающийся в стену позади Магнето, — это настоящий поезд на гидравлической платформе. Он должен был остановиться на несколько метров раньше, но проехал дальше, чем предполагалось, сбил несколько потолочных плиток и остановился очень близко к Майклу Фассбендеру. Фассбендер даже не дрогнул, а этот дубль попал в фильм.

Девушка, поющая во время школьной вечеринки — это Элисон Блэр, она же Даззлер, мутант из комиксов, которая может превращать звуковые волны в световые. В комиксах она использовала свой талант для карьеры поп-певицы.

Ханс Циммер планировал прекратить писать музыку к фильмам о супергероях после того, как поработал над саундтреками к “Бэтмену”, “Супермену”, “Чудо-женщине” и “Человеку-пауку”, но режиссер Саймон Кинберг убедил его поработать над этим фильмом.

Первоначально фильм должен был иметь меньший бюджет из-за низких кассовых сборов “Люди икс: Апокалипсис”. Руководители студии даже планировали выпустить фильм только для стриминговых платформ, минуя кинотеатральный прокат. В конечном итоге фильм был выпущен в кинотеатрах и принес почти 120 миллионов долларов убытка.

Это первый фильм о Людях Икс, в котором не появляется Росомаха. Хью Джекман, который играл этого персонажа с момента выхода «Людей Икс» в 2000 году, ушел с роли после фильма “Логан” в 2017 году. После этого Росомаха был кратко показан лишь в фильме “Дэдпул 2” — использовались невошедшие кадры из фильма “Люди Икс: Начало. Росомаха”.

Чарльз Ксавьер — единственный персонаж, который появляется во всех фильмах о “Людях Икс” (если считать сцену после титров в “Росомаха: Бессмертный” и эпизодическое появление в “Люди Икс: Начало. Росомаха”).

Тай Шеридан незадолго до выхода фильма признался, что во время съемок он носил специальный “мускульный” костюм, чтобы не тренироваться.

Это первый фильм Джессики Честейн в “Marvel”. Ранее она отказалась от ролей Майи Хансен в «Железный человек 3» и Хоуп Ван Дайн в «Человек-муравей».

Софи Тернер изучала психические заболевания, готовясь к роли Темного Феникса.

Саймон Кинберг не хотел видеть Росомаху в фильме в том числе из-за разницы в возрасте между Хью Джекманом и Софи Тернер.

Саймон Кинберг описывает землю Геноши как Израиль Магнето: «Это земля, созданная для мутантов, родина, где они могут чувствовать себя в безопасности и быть самодостаточными».

Это четвертый фильм, для которого Джеймсу Макэвою пришлось побриться налысо. Первые три: “Люди Икс: Апокалипсис”, “Сплит” и “Стекло”.

 Во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, которая держит Людей Икс вместе. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.

6.4 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 3 сентября 2019
Премьера в мире 5 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Саймон Кинберг
Саймон Кинберг
В ролях
Софи Тернер
Софи Тернер
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Новые мутанты
Новые мутанты (2020)
5.478261
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис (2016)
7.5657897
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014)
7.5135136
Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Первый класс (2011)
8.191919
Фильм находится в подборках
Фильмы про супергероев Фильмы про супергероев
Фильмы по комиксам Marvel Фильмы по комиксам Marvel
Все части супергеройской франшизы «Люди Икс» Все части супергеройской франшизы «Люди Икс»
Постер фильма Люди Икс: Тёмный Феникс 15 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Люди Икс: Тёмный Феникс смотреть онлайн

Люди Икс: Тёмный Феникс
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Люди Икс: Апокалипсис
 
Люди Икс: Дни минувшего будущего
 
Люди Икс: Первый класс
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
2019-й – важный год не только для Marvel Cinematic Universe, в которой со «Мстителями: Финал» закончился не только фаза, но и целая эпоха. Серьёзные изменения ждут и франшизу «Люди Икс». Если ранее два этих мира были как бы сами по себе, то теперь мегалодон Диснея поглотил и Marvel, работающих с MCU, и Fox, в свое время отхвативших права на «Людей Икс». Под одним юридическим адресом куда проще будет сшивать новую, ещё более масштабную киновселенную, но…
Читать
Dima Kabanchik 6 июня 2019, 21:10
Вторая половина фильма очень зрелищна. Я остался доволен.
saaaaa.2020 6 июня 2019, 21:49
Норм фильм
Отзывы Написать
98 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Люди Икс: Тёмный Феникс
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» снимет фильм по «Звездному крейсеру "Галактика“» Саймон Кинберг реанимирует культовый сай-фай. 
Написать
23 октября 2020 15:55
Люк Хемсворт и Ая Кэш готовы сыграть мутантов в перезагрузке «Людей Икс» Актеры выражают свою готовность примкнуть к MCU. 
Написать
9 октября 2020 16:52
Джеймс Ганн назвал топ-5 мутантов из «Людей Икс» Без неожиданностей не обошлось. 
Написать
17 августа 2020 14:11
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный дублированный трейлер
Финальный дублированный трейлер
final trailer
Final trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши