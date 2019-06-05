Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019

Франшиза «Люди Икс» продолжается с выходом нового фильма про Темного Феникса. В режиссерское кресло был приглашен Саймон Кинберг, сценарист предыдущих частей «Люди Икс», и для него этот проект станет дебютом в режиссуре. В главной роли появится актриса Софи Тернер («Игра престолов»), которую зрители уже видели в роли Джин Грей. К своим ролям также вернутся Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Дженнифер Лоуренс, Александра Шипп и другие актеры.
Сюжет фильма «Люди Икс: Темный феникс» сконцентрируется на истории Джин Грей, которую зрители уже видели в предыдущих частях франшизы. Картина расскажет о становлении Темного феникса и обретения ею своей мощи. Теперь команде профессора Ксавье нужно сделать непростой выбор – жить, подвергаясь опасности, рядом с Грей, или же обезопасить остальных людей, живущих на земле.
1992 год. Чарльз Ксавьер добился выдающихся успехов в установлении мира между людьми и мутантами, и доказал, что носители икс-гена не представляют опасности. Когда космический шаттл США терпит крушение в открытом космосе, правительство обращается к Ксавьеру за помощью. Команда “Людей Икс” отправляется в зону аварии и эвакуирует астронавтов при помощи своих сверхспособностей. Мутантов и их наставника чествуют как героев.
Особое внимание во время спасательной миссии привлекает к себе Джин Грей, которой непонятным образом удалось впитать в себя энергию загадочной вспышки, повредившей шаттл. Исследования показывают, что Джин Грей стала сильнее, чем прежде. Через какое-то время ее силы начинает неконтролируемо расти, наделяя огромным могуществом, но подавляя волю. Девушка превращается в Темного Феникса.
Появление на планете нового источника силы не остается незамеченным. Помимо Ксавьера, который хочет вернуть себе контроль над Джин Грей, на девушку начинают охоту правительство, а также находящийся в изгнании Магнето и таинственная внеземная раса, прибывшая на планету с явно не мирными целями.
Поезд метро, врезающийся в стену позади Магнето, — это настоящий поезд на гидравлической платформе. Он должен был остановиться на несколько метров раньше, но проехал дальше, чем предполагалось, сбил несколько потолочных плиток и остановился очень близко к Майклу Фассбендеру. Фассбендер даже не дрогнул, а этот дубль попал в фильм.
Девушка, поющая во время школьной вечеринки — это Элисон Блэр, она же Даззлер, мутант из комиксов, которая может превращать звуковые волны в световые. В комиксах она использовала свой талант для карьеры поп-певицы.
Ханс Циммер планировал прекратить писать музыку к фильмам о супергероях после того, как поработал над саундтреками к “Бэтмену”, “Супермену”, “Чудо-женщине” и “Человеку-пауку”, но режиссер Саймон Кинберг убедил его поработать над этим фильмом.
Первоначально фильм должен был иметь меньший бюджет из-за низких кассовых сборов “Люди икс: Апокалипсис”. Руководители студии даже планировали выпустить фильм только для стриминговых платформ, минуя кинотеатральный прокат. В конечном итоге фильм был выпущен в кинотеатрах и принес почти 120 миллионов долларов убытка.
Это первый фильм о Людях Икс, в котором не появляется Росомаха. Хью Джекман, который играл этого персонажа с момента выхода «Людей Икс» в 2000 году, ушел с роли после фильма “Логан” в 2017 году. После этого Росомаха был кратко показан лишь в фильме “Дэдпул 2” — использовались невошедшие кадры из фильма “Люди Икс: Начало. Росомаха”.
Чарльз Ксавьер — единственный персонаж, который появляется во всех фильмах о “Людях Икс” (если считать сцену после титров в “Росомаха: Бессмертный” и эпизодическое появление в “Люди Икс: Начало. Росомаха”).
Тай Шеридан незадолго до выхода фильма признался, что во время съемок он носил специальный “мускульный” костюм, чтобы не тренироваться.
Это первый фильм Джессики Честейн в “Marvel”. Ранее она отказалась от ролей Майи Хансен в «Железный человек 3» и Хоуп Ван Дайн в «Человек-муравей».
Софи Тернер изучала психические заболевания, готовясь к роли Темного Феникса.
Саймон Кинберг не хотел видеть Росомаху в фильме в том числе из-за разницы в возрасте между Хью Джекманом и Софи Тернер.
Саймон Кинберг описывает землю Геноши как Израиль Магнето: «Это земля, созданная для мутантов, родина, где они могут чувствовать себя в безопасности и быть самодостаточными».
Это четвертый фильм, для которого Джеймсу Макэвою пришлось побриться налысо. Первые три: “Люди Икс: Апокалипсис”, “Сплит” и “Стекло”.
Во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, которая держит Людей Икс вместе. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.