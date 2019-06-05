Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019

Франшиза «Люди Икс» продолжается с выходом нового фильма про Темного Феникса. В режиссерское кресло был приглашен Саймон Кинберг, сценарист предыдущих частей «Люди Икс», и для него этот проект станет дебютом в режиссуре. В главной роли появится актриса Софи Тернер («Игра престолов»), которую зрители уже видели в роли Джин Грей. К своим ролям также вернутся Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Дженнифер Лоуренс, Александра Шипп и другие актеры.

Сюжет фильма «Люди Икс: Темный феникс» сконцентрируется на истории Джин Грей, которую зрители уже видели в предыдущих частях франшизы. Картина расскажет о становлении Темного феникса и обретения ею своей мощи. Теперь команде профессора Ксавье нужно сделать непростой выбор – жить, подвергаясь опасности, рядом с Грей, или же обезопасить остальных людей, живущих на земле.

1992 год. Чарльз Ксавьер добился выдающихся успехов в установлении мира между людьми и мутантами, и доказал, что носители икс-гена не представляют опасности. Когда космический шаттл США терпит крушение в открытом космосе, правительство обращается к Ксавьеру за помощью. Команда “Людей Икс” отправляется в зону аварии и эвакуирует астронавтов при помощи своих сверхспособностей. Мутантов и их наставника чествуют как героев.

Особое внимание во время спасательной миссии привлекает к себе Джин Грей, которой непонятным образом удалось впитать в себя энергию загадочной вспышки, повредившей шаттл. Исследования показывают, что Джин Грей стала сильнее, чем прежде. Через какое-то время ее силы начинает неконтролируемо расти, наделяя огромным могуществом, но подавляя волю. Девушка превращается в Темного Феникса.

Появление на планете нового источника силы не остается незамеченным. Помимо Ксавьера, который хочет вернуть себе контроль над Джин Грей, на девушку начинают охоту правительство, а также находящийся в изгнании Магнето и таинственная внеземная раса, прибывшая на планету с явно не мирными целями.