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How to Train Your Dragon

Как приручить дракона, 2025

2025 / США
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Дин Деблуа
Дин Деблуа
В ролях
Мэйсон Теймс
Мэйсон Теймс
Нико Паркер
Нико Паркер
Все актеры и съемочная группа
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Стало известно, кто исполнит главные роли в игровой адаптации «Как приручить дракона» К киноверсии присоединились юные звезды «Черного телефона» и «Одних из нас».
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31 мая 2023 13:14
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