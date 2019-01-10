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Путь домой Путь домой
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A Dog's Way Home

Путь домой, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Щенок-потеряшка проделывает огромный путь, чтобы вернуться к любимому хозяину
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Причины посмотреть Факты О фильме

Белла была щенком, когда встретила своего любимого хозяина. Им всегда было хорошо вместе, и казалось, ничто не сможет разрушить эту дружбу. Но однажды собака выпрыгивает в окно в погоне за белкой и убегает так далеко, что не может найти дорогу обратно. Пока семья ищет Беллу, она пытается найти путь домой, встречая на своем пути как верных спутников, так и злых врагов. Однако именно это приключение станет главным в ее жизни.

Режиссером картины выступил Чарльз Мартин Смит, известный по фильму «История дельфина». В ленте также не обошлось без именитых актеров, среди которых Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода»), Эшли Джадд («Дивергент») и Александра Шипп («С любовью, Саймон»). Если вы в восторге от «Хатико» и «Собачьей жизни», то «Путь домой» обязательно вам понравится.

- Эшли Джадд уже работала с режиссером Чарльзом Мартином Смитом на съемках фильма «История дельфина».

- В основе сюжета лежит роман Брюса Кэмерона.

- Картина снималась в Ванкувере.

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Основано на романе Брюса Кэмерона.

8.1 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 3 июня 2019
Премьера в мире 10 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Чарльз Мартин Смит
Чарльз Мартин Смит
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Александра Шипп
Александра Шипп
Уэс Стьюди
Уэс Стьюди
Все актеры и съемочная группа
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Путь домой
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Молодой врач Лукас (Джона Хауэр-Кинг) без ума от животных. Во время очередного рейда властей по местным заброшенным домам он и его подруга находят Беллу, точнее, Белла находит их. Этот щенок станет верным спутником для Лукаса и его матери (Эшли Джадд), пострадавшей во вьетнамской войне и теперь как никогда прежде нуждающейся в тепле. Белла окажется больше, чем просто домашним животным. Однажды потерявшись за сотни километров от дома, она найдет путь домой спустя две долгих зимы. Чтобы…
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Елизавета Молодцова 10 января 2019, 21:02
Фильм очень душевный! Всем советую сходить, не пожалеете! Не зря говорят собака-самый лучший друг человека!
10/10
Таисия (Антимис)Алькенова 10 января 2019, 20:26
Фильм просто супер!Сегодня с дочерью смотрели,я прорыдала весь фильм😢.Эмоциональным советую брать носовые платки.
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