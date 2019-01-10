Путь домой, 2019

Белла была щенком, когда встретила своего любимого хозяина. Им всегда было хорошо вместе, и казалось, ничто не сможет разрушить эту дружбу. Но однажды собака выпрыгивает в окно в погоне за белкой и убегает так далеко, что не может найти дорогу обратно. Пока семья ищет Беллу, она пытается найти путь домой, встречая на своем пути как верных спутников, так и злых врагов. Однако именно это приключение станет главным в ее жизни.

Режиссером картины выступил Чарльз Мартин Смит, известный по фильму «История дельфина». В ленте также не обошлось без именитых актеров, среди которых Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода»), Эшли Джадд («Дивергент») и Александра Шипп («С любовью, Саймон»). Если вы в восторге от «Хатико» и «Собачьей жизни», то «Путь домой» обязательно вам понравится.