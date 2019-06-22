Рожденный после смерти, 2019

Наша рецензия

Филипп (Ник Робинсон) и его мать Шарлин (Эми Райан) пережили ужасную трагедию. Родной брат Филиппа Ронни погиб пять лет назад и семья до сих пор не может оправиться от этой травмы. Отец Филиппа и Ронни Ричард (Грегг Киннер) не выдержал и ушёл из семьи, а Шарлин глубоко погрязла в своём горе. Но всё изменится, когда через пять лет после трагедии к ним придёт бывшая девушка Ронни Мелисса (Маргарет Куэлли), беременная и утверждающая, что ребёнок – от Ронни. Видимо, прокатчики…