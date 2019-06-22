Рожденный после смерти, 2019

Юный Ронни погиб в ночь, когда был выпускной. С тех пор прошло несколько лет. Однажды на пороге дома Ронни появляется его девушка Мелисса. Она рассказывает о своей беременности и пытается заверить родных, что это ребенок погибшего юноши. Мама парня злится на нее, обвиняет во лжи, и надеется открыть правду. Она связывается со своим бывшим мужем, который дежурил в больнице в ночь гибели сына. Выясняется, что он по-прежнему поддерживает связь с Мелиссой.
Через пять лет после гибели двадцатилетнего Ронни к его родителям и брату приходит Мелисса - девушка, бывшая с ним в момент его смерти. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Потрясенные родственники пытаются выяснить, какие силы стоят за этим необъяснимым сверхъестественным фактом.