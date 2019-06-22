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Рожденный после смерти Рожденный после смерти
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Strange But True

Рожденный после смерти, 2019

2019 / Канада
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Сверхъестественный триллер о погибшем парне, чья девушка ждет от него ребенка спустя пять лет после его смерти
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Ронни погиб в ночь, когда был выпускной. С тех пор прошло несколько лет. Однажды на пороге дома Ронни появляется его девушка Мелисса. Она рассказывает о своей беременности и пытается заверить родных, что это ребенок погибшего юноши. Мама парня злится на нее, обвиняет во лжи, и надеется открыть правду. Она связывается со своим бывшим мужем, который дежурил в больнице в ночь гибели сына. Выясняется, что он по-прежнему поддерживает связь с Мелиссой.

  • Лента является экранизацией романа с одноименным названием авторства Джона Сирла.
  • О том, кто войдет в актерский состав, стало известно еще в мае 2017 года. На главные роли утвердили Маргарет Куэлли, Ника Робинсона, Грега Киннира и Эми Райан. Позднее к составу присоединился Мена Массуд.
  • Премьера картины состоялась в рамках Международного фестиваля кино в Эдинбурге в конце июня 2019 года.
  • Еще до первого показа стало известно, что права на распространение ленты приобрела компания CBS Films.
  • Актриса Маргарет Куэлли и Ник Робинсон раньше уже снимались в одном фильме – «Сын Америки», 2019 года.
  • Название картины в переводе звучит иначе – «Странно, но это правда».
  • Это вторая по счету лента режиссера Роуэна Этейла.

Через пять лет после гибели двадцатилетнего Ронни к его родителям и брату приходит Мелисса - девушка, бывшая с ним в момент его смерти. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Потрясенные родственники пытаются выяснить, какие силы стоят за этим необъяснимым сверхъестественным фактом.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 1 сентября 2019
Премьера в мире 22 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Роуэн Этейл
Роуэн Этейл
В ролях
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Мена Массуд
Мена Массуд
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Ник Робинсон
Ник Робинсон
Эми Райан
Эми Райан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рожденный после смерти 3 постера
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Рожденный после смерти смотреть онлайн

Рожденный после смерти
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Филипп (Ник Робинсон) и его мать Шарлин (Эми Райан) пережили ужасную трагедию. Родной брат Филиппа Ронни погиб пять лет назад и семья до сих пор не может оправиться от этой травмы. Отец Филиппа и Ронни Ричард (Грегг Киннер) не выдержал и ушёл из семьи, а Шарлин глубоко погрязла в своём горе. Но всё изменится, когда через пять лет после трагедии к ним придёт бывшая девушка Ронни Мелисса (Маргарет Куэлли), беременная и утверждающая, что ребёнок – от Ронни. Видимо, прокатчики…
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саундтрек фильма Рожденный после смерти
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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