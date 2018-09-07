Красивый мальчик, 2018

В семье Дэвида Шеффа не все гладко — его юный сын Ник становится наркоманом. Тяжелые вещества стремительно разрушают жизнь некогда красивого и умного мальчика. Отец пытается понять, в какой момент случилось нечто, что привело к таким последствиям. Ведь, если вспомнить, детство ребенка проходило более чем счастливо — любящие родители, хорошая школа и материальная обеспеченность. Однако иногда и это не может уберечь от тяги к саморазрушению…

Режиссером «Красивого мальчика» выступил бельгиец Феликс ван Грунинген, для которого это первый проект подобного масштаба. До этого он был известен лишь в фестивальных кругах после того, как снял ленту «Разомкнутый круг». Главные роли в картине исполнили Стив Карелл, более всего известный по комедийному сериалу «Офис», но в последние годы все чаще играющий драматические роли в большом кино, а также один из главных молодых актеров современности Тимоти Шаламе, прославившийся благодаря фильму «Назови меня своим именем».