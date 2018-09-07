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Красивый мальчик Красивый мальчик
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Beautiful Boy

Красивый мальчик, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отец пытается помочь сыну справиться с наркозависимостью
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Причины посмотреть Факты О фильме

В семье Дэвида Шеффа не все гладко — его юный сын Ник становится наркоманом. Тяжелые вещества стремительно разрушают жизнь некогда красивого и умного мальчика. Отец пытается понять, в какой момент случилось нечто, что привело к таким последствиям. Ведь, если вспомнить, детство ребенка проходило более чем счастливо — любящие родители, хорошая школа и материальная обеспеченность. Однако иногда и это не может уберечь от тяги к саморазрушению…

Режиссером «Красивого мальчика» выступил бельгиец Феликс ван Грунинген, для которого это первый проект подобного масштаба. До этого он был известен лишь в фестивальных кругах после того, как снял ленту «Разомкнутый круг». Главные роли в картине исполнили Стив Карелл, более всего известный по комедийному сериалу «Офис», но в последние годы все чаще играющий драматические роли в большом кино, а также один из главных молодых актеров современности Тимоти Шаламе, прославившийся благодаря фильму «Назови меня своим именем».

- Изначально режиссером мог выступить Кэмерон Кроу («Ванильное небо»), а главную роль вместо Стива Карелла сыграть Марк Уолберг.

- В сериале «Офис» герой Стива Карелла встречался с персонажем Эми Райан. Это повторилось и в «Красивом мальчике».

- Фильм был показан на кинофестивале в Торонто, где получил продолжительные овации.

- Для своей роли Тимоти Шаламе пришлось похудеть на 25 фунтов.

- В основе сюжета «Красивого мальчика» лежат книги Ника и Дэвида Шеффов — прототипов главных героев.

- Название книги и, соответственно, фильма отсылает к песне Джона Леннона.

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 января 2019
Премьера онлайн 31 июля 2021
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Феликс ван Грунинген
Феликс ван Грунинген
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Мора Тирни
Мора Тирни
Кристиан Конвери
Кристиан Конвери
Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красивый мальчик 4 постера
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Красивый мальчик
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Наша рецензия
Дэвид Шефф был журналистом и сотрудничал The New York Times. Его старший сын от первого брака Ник собирался стать писателем, но стал амфетаминовым наркоманом. Поединок отца с зависимостью взрослеющего ребенка продолжался десять лет и закончился чем-то, отдаленно напоминающим победу. Ник признал, что болен, долго лечился и к тридцати годам перестал употреблять наркотики. В начале 2019-го они выпустили совместную книгу High, а до того каждый написал по тому воспоминаний (изданных в разные годы…
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arina.tropinova 25 февраля 2019, 19:40
Фильм, в котром наркомания демаргинализируется. Это просто болезнь( как рак или туберкулез), которая может коснуться всякой скмьи. Герои пытаются… Читать дальше…
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28 декабря 2018 18:35
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