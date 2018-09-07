Красивый мальчик, 2018

В семье Дэвида Шеффа не все гладко — его юный сын Ник становится наркоманом. Тяжелые вещества стремительно разрушают жизнь некогда красивого и умного мальчика. Отец пытается понять, в какой момент случилось нечто, что привело к таким последствиям. Ведь, если вспомнить, детство ребенка проходило более чем счастливо — любящие родители, хорошая школа и материальная обеспеченность. Однако иногда и это не может уберечь от тяги к саморазрушению…
Режиссером «Красивого мальчика» выступил бельгиец Феликс ван Грунинген, для которого это первый проект подобного масштаба. До этого он был известен лишь в фестивальных кругах после того, как снял ленту «Разомкнутый круг». Главные роли в картине исполнили Стив Карелл, более всего известный по комедийному сериалу «Офис», но в последние годы все чаще играющий драматические роли в большом кино, а также один из главных молодых актеров современности Тимоти Шаламе, прославившийся благодаря фильму «Назови меня своим именем».
- Изначально режиссером мог выступить Кэмерон Кроу («Ванильное небо»), а главную роль вместо Стива Карелла сыграть Марк Уолберг.
- В сериале «Офис» герой Стива Карелла встречался с персонажем Эми Райан. Это повторилось и в «Красивом мальчике».
- Фильм был показан на кинофестивале в Торонто, где получил продолжительные овации.
- Для своей роли Тимоти Шаламе пришлось похудеть на 25 фунтов.
- В основе сюжета «Красивого мальчика» лежат книги Ника и Дэвида Шеффов — прототипов главных героев.
- Название книги и, соответственно, фильма отсылает к песне Джона Леннона.
Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.