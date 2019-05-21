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Однажды в... Голливуде Однажды в... Голливуде
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Once Upon a Time... in Hollywood

Однажды в... Голливуде, 2019

2019 / США
7.0 Оцените
249 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Новый фильм Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это девятый фильм Квентина Тарантино, который режиссер спродюсировал вместе с Дэвидом Хейманом (продюсер «Мальчика в полосатой пижаме» и «Гарри Поттера») и Шеннон МакИнтош («Джанго Освобожденный», продюсер). Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо (Рик Далтон), Брэд Питт (Клифф Бут), Марго Робби (Шэрон Тейт), Курт Рассел (Рэнди), Тимоти Олифант (Джеймс Стейси) и Дакота Фаннинг (Линетт «Сквики» Фромм ). Уэйна Мондера сыграл Люк Перри, и это последняя роль актера.

«Однажды в Голливуде» - фильм о Голливуде 1969 года на закате его «золотого века». Бывшая звезда телевизионного вестерна Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его коллега-дублер (Брэд Питт) пытаются удержаться на плаву в быстроменяющемся мире киноиндустрии. Однако по соседству с героями живет знаменитая Шерон Тейт, супруга режиссера Романа Полански.

- Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая 2019 года на Каннском фестивале.

-  У Тарантино была только одна полная версия сценария, которую он дал прочитать только Леонардо ДиКаприо и Брэду Питту. Остальные актеры могли читать только сцены, в которых принимали участие.

-  Это первый фильм Леонардо ДиКаприо, с тех пор как он получил «Оскар» за фильм «Выживший» (2015).

- Тарантино работал над сценарием в течение 5 лет.

- «Однажды в Голливуде» - последний фильм с участием Люка Перри и его первый посмертный фильм.

- Роль Марвина Шварца, фиктивного агента Рика Далтона, была написана специально для Аль Пачино.

- После завершения показа фильма на Каннском фестивале зрители устроили семиминутную овацию.

9-й фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

7.0 Оцените
249 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 8 августа 2019
Премьера онлайн 25 ноября 2019
Премьера в мире 21 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Брэд Питт
Брэд Питт
Марго Робби
Марго Робби
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Однажды в... Голливуде 11 постеров
Золотой глобус Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Золотой глобус Лучший актёр второго плана
Золотой глобус Лучший сценарий
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Однажды в... Голливуде
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В 1969 году банда Чарльза Мэнсона убила беременную жену Романа Поланского, актрису Шэрон Тейт. В 1969 году Квентину Тарантино было шесть лет, он ходил под стол если не пешком, то быстрым шагом, и уже тогда начал формироваться как киноман и будущий режиссёр. Конечно, вы вряд ли помните себя в шесть лет, и уж тем более не помните, каким был город вокруг вас. Но Квентин уверен в своих воспоминаниях о Лос-Анджелесе и тщательно выводит их на экран. Вот такие улицы. Такие вот вывески. Такие фильмы в…
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Григорий Ратушный 9 августа 2019, 08:01
Будучи обчным зрителем, а не каким то ценителем, могу сказать, что фильм довольно скучный для просмотра
bob-37 9 августа 2019, 13:31
Да, пропиарил Тарантино себя замечательно, так сказать, заложил еще на стадии "фундамента" своей режиссёрской карьры, когда заявил, что… Читать дальше…
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