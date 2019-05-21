Однажды в... Голливуде, 2019

- Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая 2019 года на Каннском фестивале.

- У Тарантино была только одна полная версия сценария, которую он дал прочитать только Леонардо ДиКаприо и Брэду Питту. Остальные актеры могли читать только сцены, в которых принимали участие.

- Это первый фильм Леонардо ДиКаприо, с тех пор как он получил «Оскар» за фильм «Выживший» (2015).

- Тарантино работал над сценарием в течение 5 лет.

- «Однажды в Голливуде» - последний фильм с участием Люка Перри и его первый посмертный фильм.

- Роль Марвина Шварца, фиктивного агента Рика Далтона, была написана специально для Аль Пачино.

- После завершения показа фильма на Каннском фестивале зрители устроили семиминутную овацию.