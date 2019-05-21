Однажды в... Голливуде, 2019

Это девятый фильм Квентина Тарантино, который режиссер спродюсировал вместе с Дэвидом Хейманом (продюсер «Мальчика в полосатой пижаме» и «Гарри Поттера») и Шеннон МакИнтош («Джанго Освобожденный», продюсер). Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо (Рик Далтон), Брэд Питт (Клифф Бут), Марго Робби (Шэрон Тейт), Курт Рассел (Рэнди), Тимоти Олифант (Джеймс Стейси) и Дакота Фаннинг (Линетт «Сквики» Фромм ). Уэйна Мондера сыграл Люк Перри, и это последняя роль актера.
«Однажды в Голливуде» - фильм о Голливуде 1969 года на закате его «золотого века». Бывшая звезда телевизионного вестерна Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его коллега-дублер (Брэд Питт) пытаются удержаться на плаву в быстроменяющемся мире киноиндустрии. Однако по соседству с героями живет знаменитая Шерон Тейт, супруга режиссера Романа Полански.
- Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая 2019 года на Каннском фестивале.
- У Тарантино была только одна полная версия сценария, которую он дал прочитать только Леонардо ДиКаприо и Брэду Питту. Остальные актеры могли читать только сцены, в которых принимали участие.
- Это первый фильм Леонардо ДиКаприо, с тех пор как он получил «Оскар» за фильм «Выживший» (2015).
- Тарантино работал над сценарием в течение 5 лет.
- «Однажды в Голливуде» - последний фильм с участием Люка Перри и его первый посмертный фильм.
- Роль Марвина Шварца, фиктивного агента Рика Далтона, была написана специально для Аль Пачино.
- После завершения показа фильма на Каннском фестивале зрители устроили семиминутную овацию.
9-й фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.